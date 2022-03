About You nije samo web trgovina već istinska tech kompanija

Ove godine jedan od partnera .debuga bit će i About You, kompanija prvenstveno poznata po svojoj online trgovini. Upoznajmo se prije toga s njima kako bismo vidjeli da je riječ prije svega o IT tvrtci

Kada pomislite na ABOUT YOU, prvo što padne na pamet su online trgovina, odjeća i posljednji modni trendovi. Ipak, AY je puno više od samo još jedne online trgovine za modu. S jednom trećinom svih ukupnih zaposlenika koja kod njih radi u IT-u, AY je istinska tech kompanija koju pokreće strast za stvaranjem vrhunskog proizvoda.

Kako bismo vam pružili bolji uvid u to kako kompanija radi, u ovom članku možete saznati više o tech zaposlenicima ABOUT YOU, njihovom načinu rada i što svi imaju zajedničko, te dati konkretne informacije o organizacijskoj strukturi, radnoj kulturi i tech stacku koji koriste.

Što je zanimljivo saznati o prvom jednorogu iz Hamburga

ABOUT YOU je dom IT specijalistima, web developerima, UX designerima, product managerima i data scientistima – da nabrojimo samo nekoliko pozicija. Tijekom prošlih godina, razvili su se od startupa do brzo rastuće kompanije koja trenutačno zapošljava više od 1.500 ljudi 30 različitih narodnosti iz svih dijelova svijeta. Ovaj stalni rast nas motivira i osnažuje – konstantno uče nove stvari i upoznaju nove ljude i nove tehnologije koje im omogućavaju da savladaju i najveće poslovne izazove.

Veliki, a fleksibilni

U prošlosti su imali velike timove, što je učinilo komunikaciju i suradnju izazovnom. Ovo se promijenilo kada su uveli program MOVE: podijelili su velike skupine ljudi u manje jedinice i krugove koji su više fokusirani, brži i sposobni za efikasniju prilagodbu.

“Kroz MOVE developeri mogu probati nešto novo i drugačije bez da mijenjaju kompaniju, i da nađu tim u kojem su najproduktivniji”, objašnjava Jannick Garthen, Head of Web Frontend Development odjela.

Otkad je počeo raditi u ABOUT YOU u ljeto 2018. godine, nekoliko članova Jannickovog tima prešlo je u druge poslovne jedinice. Iako se kratkoročno morao nositi sa gubitkom ljudi, svejedno jako cijeni to što radi za kompaniju koja svojim zaposlenicima omogućava takvu slobodu. “Svi radimo prema istom cilju i ne napuhujemo probleme” kaže Jannick.

Bolje završeno nego savršeno

Jasna komunikacija, sposobnost tražiti pomoć i orijentiranost na rješenja nisu samo odlike Jannickovog tima. U ABOUT YOU ohrabruju zaposlenike da se jave i podijele svoje mišljenje o različitim temama, pogotovo kako unaprijediti procese. Dodatno, traže od njih da radije završe svoje zadatke nego da se fokusiraju na super fine detalje. Slijedom 80/20 pravila, žele raditi efikasno kao tim i motivirati jedni druge. Završeno je bolje od savršenog, kažu.

To, doduše, zahtijeva malo treninga. “Kao netko tko je došao u ABOUT YOU direktno sa fakulteta kao student, često želiš naći apsolutno savršeno rješenje. Ali to nije uvijek moguće, često moraš samo biti siguran da nešto radi i pristupiti problemima pragmatično”, priča Nico Albers, danas Data Scientist. Bavi se data sciencom u Business Intelligence timu, i uživa u tome da kroz svoj rad i autonomiju koju ima može na značajan način doprinijeti zajedničkom uspjehu.

Tehnologije koje koriste

Business intelligence je jedan od nekoliko tech odjela u ABOUT YOU. Više o drugim tech odjelima možete naći ovdje.

Još jedna stvar koja se mijenjala dosta kroz godine je tech stack. Žele uvijek koristiti najbolje i najmodernije alate koje nudi tech i developerska scena, pa tako u Frontednu koriste react.js, react native i vue.js. Od php-frameworka koriste laravel i lumen. Za više specijalne potrebe poput data sciencea, backend renderinga i slično koriste node.js i python. Njihova cjelokupna infrastruktura je preseljena u AWS Cloud – idu sve više u smjeru toga da optimiziraju svoj setup prema principu Infrastructure as code. Cijelu listu tech stacka možete naći ovdje.

Vrata su uvijek otvorena

Njihovi developeri trude se doprinositi njihovom Githubu, omogućavajući time developerskoj zajednici da nauče što rade interno u AY, i da time pruže znanje svima koji rade sa istim tehnologijama kao i oni. Naravno, dijele projekte u Githubu na ono što je spremno za javnost i ono što je samo za njihovu internu upotrebu, ali trenutno se sve više trude streamlineati privatne projekte, više ih apstrahirati kako bi bili benefit za širi krug ljudi, kada ih migriraju na AY javni Github. Više možete vidjeti ovdje.

Kao što smo u ovom upoznavanju vidjeli, ova kompanija se konstantno trudi prilagođavati novim tehnologijama, društvenom razvoju i promjeni navika kupaca. Kako bi postigli ove ciljeve, okupljaju najbolje i najsposobnije ljude iz različitih profesija i kultura i nude im flat hijerarhiju, inovativni organizacijski model i razne načine kako mogu rasti skupa sa kompanijom. Dođite na .debug i upoznajte ih!