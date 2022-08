Aircash i studenti: iskustva sa studentske prakse u fintechu

Domaći fintech startup Aircash provodi program studentskih praksi, a mi smo razgovarali s nekoliko studenata koji su pohađali ovaj program. Danas pričamo s Mihaelom Svetecom, studentom Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Mihael je na preddiplomskom studiju odabrao smjer Računarstva, a na diplomskom se studiju opredijelio za profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi. Na FER-u je, kaže, naučio programirati u mnogo programskih jezika koji se koriste u raznim granama računarstva. Od VHDL-a kojim je programirao FPGA sklopove, preko asemblerskog jezika kojim je programirao jednostavne RISC i ARM procesore te programskih jezika poput C-a i C++-a koji se koriste u visoko-efikasnim okruženjima poput operacijskih sustava, pa sve do viših programskih jezika kao što su Java, Python i C# kojima je razvijao složene korisničke i web aplikacije.

Osim kodiranja, naučio je i kako efikasno strukturirati baze podataka te pisati složene SQL upite za dohvat podataka iz tih istih baza. Ono što na fakultetu nije mogao iskusiti je rad u pravom timu s developerima koji iza sebe imaju godine iskustva u ovoj industriji. Na prvom projektu na kojem je radio u Aircashu, simulatoru koji će olakšavati integriranje s partnerima, primijenio je svoje znanje razvoja web aplikacija koristeći .NET okruženje te Microsoft SQL Server koje je stekao na jednom od kolegija na fakultetu.

Mentor na ovom projektu bio mu je Ivan Špeh, Aircash-ov stručnjak za integracije, od kojeg je naučio kako izraditi kvalitetan web API, ali isto tako i kvalitetno korisničko sučelje. Kako je rastao broj projekata na kojima radi u Aircashu, tako je učio o raznim ograničenjima razvojnih tehnologija koja uvijek treba imati na umu prilikom razvoja, jer upravo se pažnjom prema takvim detaljima postiže razvoj razmjerno efikasnijeg sustava. Ono na čemu najviše radi u Aircashu je razvoj i održavanje Admina, ERP/CRM sustava kojeg, osim korisničke podrške, koristi mnogo ostalih odjela kao što su odjeli poslovanja, marketinga i kartičarstva. Kaže kako je rad na Adminu najzahvalniji jer nakon razvoja neke nove funkcionalnosti ili popravka nekog buga kolege iz ostalih odjela koje koriste tu funkcionalnost komentiraju kako im je upravo to olakšalo posao. Na ovom projektu radi pod mentorstvom Marka Muheka, junior .NET developera, od kojeg je naučio kako što efikasnije programirati u .NET okruženju, ali i kako stvoriti pregledno i responzivno korisničko sučelje.

Koja je specifičnost rada u ovakvom timu? Kakav osjećaj pruža? Zašto, na koji ste se način zbližili? Družite li se na poslu ili i izvan radnoga vremena? Kakva je atmosfera na poslu?

Raditi u ovakvom timu je teško opisati riječima, svi su uvijek spremni pomoći, a osim što žele pomoći spremni su i prenijeti svoje znanje. No nije sve striktno poslovno, u svakoj komunikaciji postoji određena doza humora tako da u uredu nikad nije dosadno. Osim u uredu, znamo se podružiti i nakon radnog vremena i to uz hladnu pivu i razne teme vezane ili uz posao ili život općenito, naravno sve to uz neizmjernu količinu humora.

Kako znaš koji dio posla trebaš raditi ti, a koji ostali u timu?

U svakom razvojnom timu pa tako i ovdje u Aircashu prate se određeni industrijski standardi i prakse kako bi tim bio što efikasniji. Najbitniji faktor je podjela posla, što se naravno radi prema sposobnostima i ovlastima pojedinog developera, a sve to olakšavaju profesionalni programski alati za dodjeljivanje zadataka i praćenje napretka koje koristimo ovdje u Aircashu.

Što te motiviralo da se prijaviš za praksu u Aircashu?

Veliku ulogu u odabiru i prijavi za studentski posao u Aircashu odigrala je moja želja za primjenom svog znanja na zadacima i problemima u stvarnome svijetu. No osim toga, htio sam tijekom studija iskusiti rad u industriji u kojoj ću provesti svoju karijeru te kako bi me to iskustvo pomoglo usmjeriti u ostatku mog formalnog obrazovanja.

Kako si se provelo, što si sve naučio?

Od svog prvog posla nisam očekivao puno, no od Aircasha sam dobio sasvim suprotno. Osim što sam skupio veliku količinu tehničkog znanja potrebnu za rad u radnim okruženjima koja u Aircashu koristimo za razvoj našeg sustava, naučio sam i kako je to biti dio jednog vrlo marljivog ali u isto vrijeme opuštenog radnog okruženja.

Ako bi trebalo izdvojiti najbitniju stvar s prakse, što bi to bilo?

Najbitnija stvar koju mi je ovaj posao pružio bio bi pogled na rad u industriji u kojoj postoje stvarni korisnici koji imaju stvarne zahtjeve, što jednostavno nije moguće iskusiti na bilo kojem predavanju ili laboratorijskoj vježbi na fakultetu.

Vidiš li se u budućnosti kao dio Aircashovog tima?

S obzirom na to da se od prvog dana ovdje osjećam kao dio tima i na sav pozitivan feedback od strane developera i ostalih kolega s kojima blisko surađujem, čvrsto se nadam da me nakon završetka obrazovanja čeka vlastito mjesto u Aircash timu. Dodatno, Aircash se razvija i za vanjska tržišta, ne samo za Hrvatsku, zbog čega imam još veću želju nastaviti raditi u Aircashu. Velika je stvar biti u mogućnosti raditi u internacionalnom okruženju!

Bi li preporučio svojim kolegama da se prijave na isti program?

Svojim kolegama bih toplo preporučio da se prijave na praksu u Aircashu jer ih ovdje očekuje jedinstveno iskustvo rada u jednom od vodećih fintech startupa u Europi.