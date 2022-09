Aircash provodi praksu za studente: donosimo njihove priče

Domaći fintech startup Aircash provodi program studentskih praksi, a mi smo razgovarali s nekoliko studenata koji su pohađali ovaj program. Danas pričamo s Ninom Salaj, 22-godišnjom studenticom PMF-a i odnedavno sveučilišnom prvostupnicom matematike.

Nina studira matematiku, ali ju oduvijek privlači programiranje, jer osim što pruža veliku perspektivu za buduća zaposlenja, također je i zabavno. Nakon završetka trogodišnjeg studija želi upisati diplomski studij računarstvo i matematika. Da je odlučila ispravno, potvrdila si je i studentskim zaposlenjem u Aircashu. Osim programiranja u programskom jeziku C#, naučila je i kako raditi u timu te kako od skupa pojedinačnih zadataka se sve na kraju posloži u jednu veliku smislenu cjelinu.

Što te motiviralo na prijavu za praksu u Aircashu?

Nakon kratkog istraživanja, shvatila sam koliko se brzo razvio Aircash, projekt koji je već sada velik i koji ima još mnogo potencijala, te dobila želju biti dijelom te priče. Također, prepoznala sam mogućnost rada ovdje kao izvrstan poticaj prema usvajanju i razvoju čitavog niza sposobnosti koje će mi pomoći u daljnjoj karijeri.

Što si imala prilike naučiti?

Svaki je dan novo iskustvo i prilika za učenjem. Kolege su me sjajno prihvatile i imale su, te još uvijek imaju, mnogo strpljenja. Iskoristila bih priliku zahvaliti se voditelju razvoja Branimiru Petrušiću i svome mentoru Ivanu Špehu, koji od prvog dana pokazuju razumijevanje i volju da zajednički nadopunimo moje znanje i pripreme me za samostalan rad u Aircashu, te ostalim kolegama kojima nikad nije teško pomoći mi i poticati me u daljnjem radu i razvoju.

Osim što imam priliku samostalno istraživati, najviše sam svakako naučila od svoga IT tima i u suradnji s drugim developerima.

Pored samih tehničkih znanja i vještina koje sam usvojila, mislim da sam mnogo napredovala i po pitanju rada u timu.

Koja je najbitnija stvar koju ti je ova praksa pružila?

Uz navedeno u prethodnom pitanju, najviše bih izdvojila rad u timu i suradnju s drugim kolegama na ispunjenju zajedničkih zadataka. Svatko ima svoj zadatak za koji je zadužen, ali se i međusobno konzultiramo o mogućim pristupima problemu. Specifičnost rada u ovom timu je osjećaj zajedništva. Prije nisam imala iskustva u ovakvom timskom radu gdje svi stremimo prema istom cilju i svi moramo djelovati kao jedno kako bi se svaki od zadataka na kojima smo pojedinačno radili uklopili u cjelinu.

Na čemu studenti rade u Aircashu?

Budući da Aircash konstantno razvija usluge i servise Aircash aplikacije, paralelno s time postoji potreba za razvojem internih alata koji potpomažu operativnom poslovanju firme kroz sve njene odjele. Znači, moj posao u Aircashu se upravo temelji na razvoju takvih alata, od backenda do frontenda. Neki moduli se već aktivno koriste u produkciji, a specifični su za odjel koji ih koristi, npr. video verifikacija kod korisničke službe, administriranje naručivanja MC kartica kod odjela kartičarstva, izrada raznih automatiziranih izvještaja za prodaju, marketing i financije.

Vidiš li se u budućnosti kao dio Aircashovog tima?

Da, svakako. Osim što sam mnogo toga naučila, mislim da slobodno mogu svoje kolege sada nazvati i prijateljima. Iako smo se zbližili kroz radne obaveze, sada se družimo i izvan radnoga vremena. Unutar radnog vremena prevladava radna atmosfera i opušten odnos među kolegama pa bude još veći užitak ostati družiti se nakon dobro iskorištenog radnog dana. Kolege su mi velika podrška u svemu što radim te su u svakom trenutku imali i razumijevanja za moje fakultetske obveze. Pružili su mi veliku šansu za koju se nadam da sam opravdala te bih i u budućnosti željela nastaviti raditi s tim divnim ljudima. Impresionirana sam suradnjom koja pokreće i moju radnu etiku i želim pripadati ovom timu.

Bi li preporučila svojim kolegama da se prijave na isti program?

Toplo preporučam rad ovdje ako ste marljivi i timski igrač i želite sudjelovati u budućnosti fintech-a čiji je Aircash neupitan dio. Osim što ćete mnogo naučiti upoznat ćete se s divnim ljudima. Konkretno, radeći ovdje, uvidjela sam na pravim primjerima koje su prednosti optimizacije koda, te kako je drugačije raditi s pravom bazom podataka umjesto s onim testnim koje se nalaze kao primjer u raznim udžbenicima. Osim programerskih poslova svatko tko dođe ovdje sigurno će naučiti nešto i iz drugih aspekata poslovanja i života općenito, poput financijskog poslovanja i složenosti bankarskih sustava.