Ako plaće nisu prilagođene tržištu, sve ostalo pada u vodu

Devet poznatih IT tvrtki – Nanobit, Greyp Bikes, EveryMatrix, dSpace, COBE, Pontis, Laus CC, Bornfight i Mediatoolkit prvi su poslodavci u Hrvatskoj koji su počeli koristiti Tabu.hr platformu za analizu i usporedbu plaća s tržištem kao jedan od ključnih alata u poslovanju.

Razgovarali smo s njima i saznali zbog čega su se odlučili na ovaj poslovni potez te koje prednosti za poslovanje, ali i svoje zaposlenike ostvaruju već u prvim tjednima korištenja platforme.

“Preživljavaju oni koji na vrijeme poduzmu akciju”

IT industrija, više no ijedna, razvija se rapidno, developeri i druga specijalistička zanimanja sve su traženija na tržištu rada, a njihove plaće variraju i konstantno se mijenjaju. S pojavom Tabua, poslodavci su konačno dobili mogućnost uvida upravo u ovakve promjene na tržištu.

Među firmama koje su prve prepoznale vrijednost Tabua je Leapbit, koji je nedavno akviziran od strane EveryMatrixa, velike iGaming tvrtke. Oni su započeli kao mala hrvatska softverska tvrka osnovana 2018. godine, a široj javnosti je možda i najpoznatija po istraživanju “Što developeri žele?”, gdje su na jednostavan način prikazali kakvi uvjeti privlače programere i što je potrebno da se kvalitetna radna snaga zadrži. Zašto su se odlučili za korištenje Tabua te kakve benefite već vide i očekuju u budućnosti, kazao nam je Luka Juričinec, Voditelj ljudskih potencijala:

“Tržište nikada nije bilo izazovnije i preživljavaju oni koji na vrijeme poduzmu akciju. Naše istraživanje dalo nam je jasnu sliku o potrebama programera. Ako plaće nisu prilagođene tržištu, sve ostalo pada u vodu. Upravo ovdje nam TABU daje uvid u trenutno stanje. Znamo koliko resursa je potrebno da bi se provela istraživanja, a prije svega privuklo specifičnu publiku i ažuriralo podatke, stoga je ova suradnja logičan odabir i koristan alat u našem poslovanju. Također, uvid u stanje prosječnih plaća IT tržišta olakšava nam provođenje naše strategije i pozicioniranja na tržištu rada. Podaci tog tipa su najčešće zastarjeli i nemaju mogućnost filtracije po senioritetima, branši, odjelima i slično, što je ključno kod ovakvih analiza. Tabu će se s vremenom pokazati kao vrlo vrijedna tvrtka jer promovira transparentnost u poslovanju, a mi od početka težimo istim vrijednostima.”

“Progresivan pristup employer brandingu”

Greyp Bikes, inovativna hrvatska tvrka koja dizajnira i proizvodi „pametne“ električne bicikle također je među prvim klijentima Tabua. Odlučili su se pridružiti ostalim poslovnim korisnicima Tabua kako bi dobili bolji uvid u stanje na tržištu, kaže Ariana Herceg, voditeljica ljudskih resursa u Greypu te dodaje:

“Iako više nismo startup, i dalje smo zadržali progresivan pristup employer brandingu te jako cijenimo nove platforme koje nam pružaju informacije. Na kraju dana, s tim informacijama donosimo bolje odluke za Greyp i za zaposlenike.”.

“Tabu je već postao neizostavna komponenta u poslovanju”

U Nanobitu, najvećoj hrvatskoj tvrtki za razvijanje mobilnih igara i aplikacija, intenzivno rade na stvaranju objektivnog okvira za procjenu senioriteta svakog zaposlenika kojeg prate i rangovi plaća, kaže nam COO Nanobita, Ivan Murat te nastavlja:

“Dok nam stvaranje kriterija procjene senioriteta nije predstavljalo veliki problem, nedostajale su nam reference što bi to bila objektivna kompenzacija. Kako želimo biti prepoznati kao kvalitetan i fer poslodavac, važno nam je znati da su naši zaposlenici fer plaćeni u odnosu na tržište. Podaci koji su do sad bili dostupni, primjerice iz financijskih izvještaja, često su zamaskirani i ne odražavaju pravo stanje. Izlaskom Tabu.hr platforme počeli smo razmišljati kako bi to bio iznimno koristan alat, upravo ono što tražimo. S primjenom smo počeli prije koji mjesec i trenutno smo u procesu usklađivanja s tržištem. Mogu reći da smo za sad stvarno zadovoljan korisnik, bilo kad govorimo o podacima, jednostavnosti korištenja ili podršci koju dobivamo. Na tržištu je nedostajao takav proizvod i u Nanobitu je već postao neizostavna komponenta u poslovanju”.

“Sve više developera koristi Tabu kao referencu”

Više od 19.000 osoba dosad je ispunilo Tabu upitnik. U dSPACE-u, Tabuovom poslovnom korisniku koji se bavi razvojem softvera za autoindustriju, naručivali su i druga istraživanja o plaćama, ali ubrzo su se uvjerili da je Tabuova baza najveća i, što je možda još važnije, najsvježija, budući da korisnici ažuriraju svoje unose jednom u tri mjeseca. Zrinka Peharec, voditeljica HR odjela dSPACE-a, pojašnjava:

“Broj ispunjenih anketa zaintrigirao je našu pažnju te smo procijenili da Tabu alat nudi vjerodostojnu sliku trenutnog stanja plaća. Usporedili smo podatke i s drugim istraživanjima plaća koje smo ove godine naručili i odlučili se za dugoročniju suradnju s Tabuom. Bitno nam je pravovremeno dobivati što vjerodostojnije podatke o plaćama, koje također utječu i na naše poslovne odluke.”

Borivoje Đermanović, Section Manager dSPACE-a naglašava kako je Tabu je alat koji je široko prihvaćen u IT sektoru te dodaje:

„Sve više developera ga koristi kao referencu u razgovorima s poslodavcem o razvoju karijere i plaći. Zato je i nama, kao poslodavcu, stalo da imamo isti uvid kao i naši zaposlenici i pratimo tržište rada u Hrvatskoj.“

“Omogućava nam da na vrijeme osiguramo zadovoljstvo zaposlenika”

I u Pontis Technology, novoj tvrtki na hrvatskoj IT sceni koja je dio globalne Bridgewest grupe, a specijalizirana je za razvoj softvera te mobilnih i web aplikacija, ističu kako je ažurnost i detaljnost podataka ono što ih je dovelo do odluke da počnu koristiti Tabu. Iva Hrestak, Head of People and Culture kaže kako im je, posebice kao novom igraču na tržištu, važno pozicionirati se kao poslodavac koji cijeni svoje zaposlenike:

“Iznimno nam je bitno da budemo konkurentni po pitanju plaća, a u tome nam pomažu relevantni i detaljni podaci o kretanju plaća u populaciji developera. Najveća vrijednost Tabua svakako je ažuriranje podataka, što nam omogućava da na vrijeme reagiramo i osiguramo zadovoljstvo zaposlenika, i trenutnih i budućih.”

“Privlačenje i zadržavanje kvalitetnog kadra nikad teže, a konkurencija nikad veća”

Njemačka tvrtka COBE, s vrlo uspješnim uredom u Osijeku, a koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija, s razlogom je proglašavana za poslodavca godine. Da zaista žele i ostati na takvom glasu, govori i ova odluka o korištenju Tabua. Ivan Jurlina, HR Manager & Prokura u COBE-u kaže:

“Svjesni smo kako privlačenje i zadržavanje kvalitetnog kadra u IT-ju nikada nije bilo teže, a konkurencija na tržištu rada nikada veća. Upravo zbog toga smo se odlučili na suradnju s Tabuom. Cilj nam je uvijek biti u tijeku s financijskim trendovima, a upravo pomoću Tabua se nadamo uvijek imati najnovije informacije nadohvat ruke, kako bismo našim kolegama pružili najbolje uvjete”

Korekcije plaća prema podacima iz Tabua

U društvu poslodavaca koji su počeli utilizirati Tabu u svom poslovanju je i Laus CC, hrvatska tvrtka koja se bavi razvojem i implementacijom informacijskih sustava za podršku poslovnim procesima u javnom sektoru, zdravstvu i visokoobrazovnim institucijama. Lausov Predsjednik Uprave, Ljubo Nikolić kaže kako je usporedba plaća unutar kompetencijskih okvira samo jedan od alata kojim žele realno izmjeriti nagrađuju li svoje zaposlenike sukladno njihovom kompetencijama na tržištu.

“Plaće naših zaposlenika jednom kvartalno uspoređujemo s rezultatima koje nam daje Tabu.hr platforma i te rezultate uzimamo u obzir kada planiramo korekcije. Osim toga, kao tvrtka koja stoji iza sustava u kojima se danas u Republici Hrvatskoj svaki mjesec obračunava više od 50.000 plaća, razvoj naše suradnje vidimo i u integraciji naših rješenja na Tabu.hr platformu. Time ćemo našim klijentima na jednostavan način omogućiti korisne značajke Tabu.hr platforme.”

‘Kliknuli’ zbog istih vrijednosti u razvoju vještina i pristupu poslu

Ljubo posebno naglašava i zadovoljstvo suradnjom s Tabuovim timom, odnosno profesionalnim i predanim pristupom voditelja Tabua Vatroslava Mileusnića.

“Od prvog kontakta i prve prezentacije rješenja do operativnih poslova izvedbe rješenja i nastojanja prilagodbe našim zahtjevima, te stalne brige kako koristimo sustav, Tabu tim pokazao nam je upravo one vrijednosti koje želimo njegovati u razvoju naših vještina i načina pristupa poslovima. Vjerujem da smo zato ‘kliknuli’.”

Uz navedene poslodavce, Tabu platfrormu za usklađivanje plaća koristi i Bornfight – krovna tvrtka koja je i razvila ovu platformu, kao i sestrinska tvrtka Mediatoolkit. Bornfight je poznat po transparentnosti te već nekoliko godina javno objavljuje rangove plaća. Njihov CEO-a Tomislav Grubišić pokrenuo je anketu o plaćama među developerima, a njihov odličan odaziv potvrdio je potrebu za ovakvom analizom na tržištu. Vrlo brzo su uvidjeli potrebu i ostalih, nedeveloperskih zanimanja, ali i poslodavaca, da budu pravedno plaćeni, odnosno da pravedno plate svoje ljude, zbog čega su i razvili Tabu kao proizvod.

Imajući na umu da svaki startup u prvoj fazi tek treba potvrditi je li product-market fit, odnosno dokazati da zaista na tržištu postoji potreba za njim i da je on zadovoljava, devet klijenata u samo par mjeseci otkako je Tabu počeo razgovarati s poslodavcima, potvrđuje da je hrvatskom IT tržištu itekako potreban ovakav alat.

Pojedincima besplatan pristup, tvrtkama naplata korištenja

Podsjetimo, Tabu svakome zaposlenom u IT-u koji unese svoju plaću, omogućuje da vidi usporedbu svoje plaće s prosječnom plaćom osoba koje rade na istoj ili sličnoj poziciji u istom odjelu. Pristup je svakom zaposleniku besplatan, dok je model za poslovne korisnike malo drugačiji. Poslodavac, naime, plaća korištenje Tabua, ali zato dobije uvid u prosječne plaće na tržištu za sve pozicije koje ga zanimaju, a sve na kumulativnoj razini, bez uvida u osobne podatke koji bi mogli ugroziti anonimnost. Na taj način obje strane na tržištu imaju pristup informacijama kad ulaze u pregovore.

U fokusu Tabu tima, koji je dio tvrtke Bornfight, trenutno je širenje mreže poslovnih korisnika i unaprjeđenje proizvoda. Dugoročno gledajući, slijedi faza daljnjeg istraživanja tržišta nakon koje će definirati poslovni model koji će financirati daljnji rad i razvoj – poput širenja na druge industrije ili nova tržišta.