Algebra najavljuje predkonferencijske radionice prije .debuga

Prekonferencijski dan, 11. prosinca 2019. na Algebra kampusu, Ilica 242, Zagreb

Dan prije početka održavanja .debuga Algebra je za najzahtjevnije sudionike pripremila i tri radionice. Ako se odlučite za neku od njih, pohađati je možete zasebno ili “u paketu” s .debugom, uz značajan popust.

Radionica 1: Duboki zaron u Full-Stack razvoj s ASP.NET Core na Microsoft Azure i Azure DevOps

U ovoj cjelodnevnoj radionici upoznat ćete se s većinom glavnih i novih značajki koje donosi .NET Core razvojni okvir. Fokusirat ćemo se na ASP.NET Core okvir i upoznati detaljno s novom razvojnom okolinom i dotnet CLI ekosistemom te vidjeti zašto je to jedan značajan korak naprijed u svakodnevnom developerskom radu. Radionica će vas provesti kroz stvaranje novog projekta do razvoja Razor web appa i web API-ja korištenjem najnovijih značajki kao što su Razor Components, Blazor, gRPC i C# 8.

Za validaciju poslovne logike i sustava ćemo razviti unit i integration testove koji će se izvoditi na udaljenoj build okolini, uz kontejnersku podršku Docker platforme.

Upoznat ćemo se s cross-platformskim razvojem korištenjem VSCode editora i Docker platforme, te rješenje postaviti na Azure uz Azure DevOps i CI/CD usluge iz git repozitorija. Po završetku radionice znat ćete napraviti Swagger (OpenAPI), dokumentiran i JWT osiguran Web API projekt koji je web scraper i parser aplikacija za udaljene .xls dokumente koji će se dohvaćati iz Razor web aplikacije.

Kome je namijenjena radionica:

svima koji žele unaprijediti znanje C# i .NETa

svima koji žele unaprijediti znanje i iskustvo s VSCodeom i razvojnom okolinom

svima koji žele probati .NET Core i naučiti kako iskoristiti puni potencijal razvojnog okvira

svima koje zanima kako minimizirati ulaganje JavaScripta u razvoj web aplikacije

svima koje zanima kako integrirati DevOps kulturu u timski razvoj

svima koje zanima DDD, testiranje i arhitektura softvera, te clean code principi

Za koga nije ova radionica:

ovo nije radionica za fronend developere koji nemaju backend iskustvo

ovo nije radionica za pojedince koji nikad nisu radili sa C# programskim jezikom

Preduvjeti/predznanje:

barem 3+ godina iskustva profesionalnog razvoja na C# i .NET platformi (ne .NET Core)

barem 3+ godina iskustva Full-Stack web razvoja

korištenje i razumijevanje Gita

osnovno poznavanje metodologija razvoja softvera

Voditelj radionice: Vedran Mandić

S računalima od svoje treće godine, nešto kasnije se upoznao i s programiranjem (na sreću!). Trenutačno u vrlo stabilnoj (Full-Stack) vezi s .NET svijetom tehnologija uz povremeno švrljanje na Front-End tamne strane softverskog inženjeringa. Radi kao .NET inženjer/freelancer, ali i Algebrin trener i predavač, te .NET konzultant za domaće i strane korisnike. Vedran je nositelj industrijskih certifikata MCT, MCSD i MCSA.

Cijena paketa Radionica + Konferencija: 1.600,00 Kn + PDV (uključuje 3-dnevni program: jednodnevna radionica + dvodnevni konferencijski program, ručak i kave na predkonferencijskom danu, kave i snackovi za vrijeme konferencijskih dana – „Advent na Debugu“)

Cijena radionice: 1.200 kn + PDV (uključuje jednodnevnu radionicu, ručak i kave na predkonferencijskom danu)

Radionica 2: Scrum Crash Course

Pitate li se zašto taj Scrum ne radi u vašem timu? Planirate li uvesti Scrum i želite to napraviti na ispravan način od samog početka? …ili želite samo provjeriti koju verziju Scruma koristite i postižete li uistinu sve benefite o kojima se priča?

Pridružite nam se na ovoj cjelodnevnoj radionici, na kojoj ćete iskusiti praktičnu primjenu Scruma. Proći ćemo kroz nužni dio teorije potreban za stjecanje novog ili osvježenje vašeg postojećeg znanja. U isto vrijeme ćete se zajedno s drugim polaznicima samoorganizirati u timove koji će raditi na izgradnji realističnog proizvoda u skladu sa Scrumom. Pomoći ćemo da u vašim Scrum timovima zažive sve Scrum role, pokazati vam kako se koriste Scrum artefakti i održavaju Scrum Eventi, vježbati ćete procjenjivanje i odgovornost za kvalitetu isporuka, upoznati ćete Scrum vrijednosti i principe te na svojoj koži osjetiti razne izazove rada u timovima.

Sadržaj

Osnove Scruma

Praktični timski rad u skladu sa Scrumom

Preporuke za rješavanje prepreka

Kome je namijenjena radionica:

Radionica je namijenjena svima koji žele iskusiti kako se radi u skladu sa Scrumom. Dobrodošli su primjerice članovi razvojnog tima s različitim kompetencijama, manageri različitih razina, kao i zaposlenici HR odjela.

Preduvjeti/predznanje:

Nije potrebno nikakvo predznanje. Preporučuje se da polaznici unaprijed prouče Vodič za Scrum.

Što ćete naučiti:

Usvojiti ćete temeljne komponente Scruma i razumjeti njihovu međusobnu povezanost

Naučiti ćete raditi kao član Scrum tima na iterativan i inkrementalan način

Osvijestiti ćete uobičajene pogreške i nesporazume vezane za rad, prema Scrumu

Voditelji radionice: Ana Roje Ivančić, Ognjen Bajić

Ana Roje Ivančić je konzultant za DevOps i Agile i specijalist za Azure DevOps (ex VSTS/TFS) s preko 15 godina iskustva na polju profesionalnog razvoja softvera. Uvjerena je da pomno odabrana kombinacija agilnih i inženjerskih praksi te integriranih alata pomaže organizacijama ostvariti kontinuiranu isporuku vrijednosti svojim korisnicima. Redovito drži predavanja na domaćim i stranim konferencijama (WinDays, ATD, DevArena, ALM Days, NT Konferenca, Basta!) te tehnološke treninge prilagođene klijentima. Sudjelovala je na raznim svjetskim konferencijama (DevOps Enterprise Summit, DockerCon , Agile, ALM Forum, Build). Nositelj je Microsoftove titule Most Valuable Professional (MVP) za razvojne tehnologije i licencirani je Scrum.org Professional Scrum Trainer (PST). Posjeduje niz Scrum i Microsoftovih industrijskih certifikata. Diplomirani je inženjer matematike i računarstva te magistar ekonomskih znanosti. Ana je predavač/trener u Algebri za PSF i PSD treninge.

Ognjen Bajić je DevOps konzultant i Professional Scrum Trainer s više od 20 godina iskustva u profesionalnom razvoju softvera. Specijaliziran je za Microsoft ALM/DevOps i radi s Team Foundation Serverom (TFS) i Visual Studio Team Services (VSTS) od 2004.

Ognjen pomaže timovima i organizacijama kod uvođenja agilnih alata i praksi, automatizacije i optimizacije razvojnih procesa te da ostvare izvrsnost u kontinuiranoj isporuci i DevOpsu. U radu s timovima, uz fokus na tri aspekta DevOpsa, ljude, procese i alate, vodi ih kod uvođenja profesionalnih razvojnih praksi.

Predavao je na nizu konferencija (TechEd, Basta, ALM Days, NT Konferenca, Windays) i radionica. Od 2006. je nositelj Microsoftove titule Most Valuable Professional (MVP) za Visual Studio i razvojne tehnologije. Posjeduje niz certifikata: PSM I i II, PSD, MCSD: ALM, MCTS:TFS, MCSD.NET, PMP.

Ognjen je predavač/trener u Algebri za PSF i PSD treninge.

Cijena paketa Radionica + Konferencija: 1.600,00 Kn + PDV (uključuje 3-dnevni program: jednodnevna radionica + dvodnevni konferencijski program, ručak i kave na predkonferencijskom danu, kave i snackovi za vrijeme konferencijskih dana – „Advent na Debugu“)

Cijena radionice: 1.200 kn + PDV (uključuje jednodnevnu radionicu, ručak i kave na predkonferencijskom danu)

Radionica 3: UX design for everyone

Sigurno ste bar nekada bili frustrirani pokušavajući obaviti nešto korištenjem digitalnog proizvoda (web stranice, aplikacije)? Jeste li se zapitali zašto se tako osjećate i što je trebalo biti napravljeno drugačije kako bi vaše iskustvo iz osjećaja nelagode prešlo u osjećaj zadovoljstva.

Kroz ovu praktičnu cjelodnevnu (8 sati) radionicu upoznat ćete se s procesom rada profesionalnih UX dizajnera te načinima i razlozima donošenja dizajnerskih odluka. Simulirajući stvarni dizajnerski projekt započet ćemo planiranjem human-centered dizajn procesa i definiranjem njegovih ishoda.

Analizirat ćemo kontekst upotrebe zadane aplikacije. Upoznat ćemo se s konceptima dionika i korisnika (primarni, sekundarni, indirektni). Naučit ćemo definirati korisničku grupu i napraviti profil korisničke grupe i korisničke persone (user persona). Vidjet ćemo kako istražiti i analizirati podatke o korisnicima.

Utvrdit ćemo koji su njihovi problemi, zadaci i ciljevi. Napravit ćemo as-is scenarij – kako korisnici trenutno izvršavaju svoje zadatke te mapirati korisničko iskustvo (user journey map)

Kreirat ćemo scenarije korištenja (use scenario) i storyboarde koji će nam pomoći doći do prvih dizajnerskih koncepata i skica (wireframe).

Upoznat ćemo se s načinima testiranja, davanja i prikupljanja povratnih informacija na dizajn (feedback, design critique).

Kako bi od inicijalnih ideaja došli do funkcionalnog dizajnerskog rješenja, upoznat ćemo se s osnovnim načelima dijaloga (dialogue principles), heuristikama i interakcijskim smjernicama. Usvojit ćemo affordance koncept i naučiti što su to mentalni modeli i design patterni.

Usvojeno znanje ćemo odmah upotrijebiti kako bi uz pomoć programskog alata Figma napravili mockup-e nekoliko ekrana korisničkog sučelja, koje ćemo potom provezati u prototip, međusobno testirati i analizirati rezultate testiranja.

Po završenoj radionici baratat ćete osnovnim UX pojmovima i njihovom upotrebom u praksi. Znat ćete kako dizajneri razmišljaju i na koji način donose odluke te ćete to znanje moći i upotrijebiti na konkretnim projektima.

Preduvjeti

Volja za razumijevanjem ljudskih potreba i strast za kreiranjem. Zainteresiranost za digitalne proizvode i unapređivanje iskustva korisnika.

Tehnički preduvjeti

Računalo i mobitel povezani s internetom

Ciljana publika

Svi koje zanima kako se dizajniraju digitalni proizvodi i kako se stvara i unapređuje korisničko iskustvo

Za koga nije ova radionica

Za one koji ne žele upotrijebiti 8 sati radionice za praktičan rad. Ovo neće biti predavanje i od korisnika će se očekivati potpuna uključenost

Cijena paketa Radionica + Konferencija: 1.600,00 Kn + PDV (uključuje 3-dnevni program: jednodnevna radionica + dvodnevni konferencijski program, ručak i kave na predkonferencijskom danu, kave i snackovi za vrijeme konferencijskih dana – „Advent na Debugu“)

Cijena radionice: 1.200 kn + PDV (uključuje jednodnevnu radionicu, ručak i kave na predkonferencijskom danu)

Voditeljica radionice: Ivana Miličić

Ivana Miličić skuplja različita dizajnerska iskustva već 15+ godina, od industrijskog dizajna preko grafičkog do digitalnog. To je od nje stvorilo generalista koji najviše uživa upotrebljavati i unapređivati svoja široka znanja osmišljavajući digitalne proizvode za startupe u ranoj fazi razvoja. Zadnjih godina prvenstveno radi UX/UI dizajn mobilnih i web aplikacija za startupe sa zapadne obale SAD.

Kada ne dizajnira, predaje u Algebri, prenosi stečena znanja pričajući na konferencijama, volontira i putuje.

Sve tri radionice održat će se 11. prosinca 2019., od 09:00 do 17:00 u Algebri, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), Zagreb; Ulaz A.