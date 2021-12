Bornfight povećava platne razrede za svoje zaposlenike

Nakon što su u kolovozu objavili da su prosječne plaće kod njih od početka pandemije porasle za čak 29%, u Bornfightu su povisili platne razrede na svim pozicijama i razinama senioriteta

Otkako je u veljači 2020. javno objavio rangove plaća svih zaposlenika, CEO Bornfighta, Tomislav Grubišić, zajedno s voditeljima odjela unutar kompanije kontinuirano provodi istraživanja tržišta i radi na prilagođavanju platnih razreda kako bi Bornfight svojim trenutačnim i budućim zaposlenicima mogao ponuditi plaće koje su među najvišima na tržištu.

“Plaća ima izniman utjecaj na zadovoljstvo i motivaciju ljudi, i sva su naša istraživanja pokazala da zaposlenici u IT industriji stavljaju jak fokus na nju. Zbog toga nastojimo osigurati da su plaće koje možemo ponuditi zaposlenicima Bornfighta uvijek u top 10% na lokalnom IT tržištu.”, naglašava Grubišić.

Posljednju veliku prilagodbu svih rangova plaća u Bornfightu su proveli u drugoj polovici 2020. godine, nakon stabilizacije globalne gospodarske situacije uzrokovane inicijalnim šokom zbog pandemije koronavirusa. Kako se IT industrija pokazala iznimno otpornom na gospodarske krize, ta prilagodba plaća bila je samo prvi korak Bornfightovog ubrzanog rasta u 2021. godini, rasta koji im je omogućio da zaposle dodatnih 40 ljudi te krenu sa snažnim razvojem vlastitih digitalnih proizvoda i jačanjem voditeljske strukture.

Ova trenutna prilagodba na razini čitave kompanije dovela je do iznimnog povećanja platnih razreda u svim timovima i na svim razinama senioriteta – od nekoliko tisuća kuna viših plaća na Junior i Middle pozicijama, do desetak tisuća kuna povećanja na Senior pozicijama pa sve do 20.000 kuna više (bruto) koje sada mogu zarađivati Senior Product Manageri u Bornfightu.

Ivor Bihar, COO Bornfighta, ovom je prilikom izjavio: “Cilj nam je ovakvo usklađivanje na razini cijele firme raditi minimalno jednom godišnje, idealno dva puta. S obzirom na to da je proces istraživanja i analize plaća poprilično kompleksan i dugotrajan, svaka informacija o plaćama na tržištu koju dobijemo od članova tima nam je i više nego dobrodošla jer želimo biti u mogućnosti instantno reagirati ako primijetimo da plaće u određenom timu ili odjelu ili na nekoj specifičnoj poziciji nisu u skladu s trenutnom situacijom na tržištu. To nam omogućava da budemo još agilniji i da ne moramo čekati ovakve prilagode na razini firme.”

Osim nove prilagodbe platnih razreda i povećanja plaća za Junior, Middle i Senior pozicije, ovom su razradom u Bornfightu definirane i razine plaća za voditeljske pozicije u svim timovima.

Detaljan pregled rangova plaća i listu svih trenutno otvorenih pozicija u Bornfightu možete vidjeti na web stranici bornfight.com/careers.