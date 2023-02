Bornfight zapošljava senior product designere za svoj SportTech startup

Prošle godine Bornfight je službeno objavio da postaje venture building tvrtka i lansirao nekoliko novih startupa. Jedan od njih je i Elevien, SportTech startup čija istoimena aplikacija služi za organiziranje i praćenje gimnastičkih natjecanja. Ovaj startup, za kojeg su već prikupili nekoliko rundi investicija, brzo napreduje te su odlučili pojačati svoj dizajn tim. Više o poziciji, timu i productu saznali smo u razgovoru sa seniorima iz tima: Elenom Crnković iz dizajna i Alenom Pokosom iz developmenta.

Koja je tvoja uloga u Elevien timu?

Elena: Moja uloga je kombinacija design lead i product owner pozicija. Nekoliko mojih ključnih zaduženja su: kvaliteta dizajna svih aplikacija, briga za user experience, koordinacija developmenta, planiranje sprinteva, prioritizacija stvari koje ulaze iz dizajna u sprinteve.

Alen: Moja pozicija je software architect – bavim se arhitekturom platforme, s glavnim fokusom na backend i kako komuniciraju sve naše platforme među sobom – mobile, web, backend i svi servisi sa strane. No kroz ovo moje vrijeme u Elevien timu shvatili smo da moja uloga uključuje još više od toga. Osim moje formalne pozicije, svojim iskustvom i mindsetom pomažem timu i izvan toga. Primjerice, pomažem u setupu našeg tima, timskim procesima koji nam pomažu da što bolje funkcioniramo kao tim.

Što te motivira za rad na Elevienu?

Alen: Haha, znam da će sad zvučati kao floskula, ali ljudi i product su ono što me najviše motivira. Setup u timu nam je jako dobar i to mi se sviđa. Svi u timu su jako angažirani i većina njih je već dosta dugo tu. U svakom startup timu bitna je kohezija tima, a ona je i uvijek pod utjecajem pritiska rasta producta. Rekao bih da sad već imamo dosta iskustva kako dobro postizati obje stvari u timu i da brzo znamo prepoznati i skupa riješiti ako nešto “zašteka”.

Svima ponekad bude stresno na poslu, tako je na svakom poslu pa naravno i u ovakvom jednom startupu. Rekao bih da je bitno da to bude “pozitivan stres” kakav je u Elevienu. Pritom mislim na taj izazovni dio kako riješiti neku stvar za koju znamo da će puno vrijediti proizvodu – to je tip stresnog izazova kakav imamo u timu, ali koji nas i pozitivno vuče. Zato je bitno imati ovakav tim koji se u takvim situacijama grupira i zajedno rješava izazov.

Elevien ima veliki potencijal da postane revolucija sporta i to je također super motivacija. Elevien je istovremeno kao product zanimljiv i kompleksan – ima vrlo specifičnu, gimnastičku, domenu. To je proizvod koji je istovremeno softver za suce, content platforma za gimnastičare, ima i taj neki dio interakcije, znači puno sfera se kombinira i to je vrlo izazovno, ali i zanimljivo. Vizija producta uključuje nakon gimnastike i druge sportove što će također biti jedna uzbudljiva faza u našem rastu.

Kako izgleda jedan tipičan dan u timu?

Alen: Evo probat ću na primjeru jednog svog dana. Krećem raditi između 8 i 9, obično ujutro radim neki code review ili catch-up na bilješke od prethodnog dana. U 9:00 imamo daily s cijelim timom na kojem prolazimo dal imamo rizike da dođemo do cilja ili neke novosti koje utječu taj cilj i po potrebi dogovorimo neke follow-up meetove u manjim skupinama.

Nakon toga imam meet s backend inžinjerima i prolazim detaljnije tehničke teme, code Review, planove kako ćemo nešto riješiti, a nekad imamo i pair programming session. I zatim ovisno o danu nekad imamo cijeli ostatak dana prazan za rad pa primjerice odem u Jiru i krenem po taskovima redom. Ponekad u ostatku dana imamo još poneki sastanak ako postoje neke konkretne aktualne teme. Pred kraj dana obično imamo neki kratki refinement meet s cijelim timom gdje najčešće prođemo par story-ja koji trebaju neki developerski input, brainstorming i sl.

Spomenuo bih da iako smo startup, da nismo “filmski startup” u kojem se radi danonoćno. Nije bitno raditi puno nego je bitno raditi pametno. I mi naravno radimo ekstra angažmane poput odlazaka na turnire vikendom, ali to radimo da bismo bolje razumjeli korisnike i što trebamo napraviti da bismo brže ostvarili ciljeve.

Elena: Ujutro počinjemo s dailyjem na kojem sudjeluje cijeli Elevien tim (dizajneri, developeri i svi ostali), zatim se dizajneri zasebno dogovore za pripremu za refinement koji također imamo skoro svaki dan. Na tom sastanku prolazimo sve što želimo međusobno prokomentirati što nam omogućuje fokus u ostatku dana, a krajem dana imamo design review te refinement meet s cijelim ostatkom tima.

Također redovito uzimamo vrijeme da pogledamo kako su korisnici koristili aplikacije, često je to početkom tjedna nakon raznih natjecanja koja se odvijaju vikendom. Tada proučavamo feedback koji smo dobili i po potrebi prioritiziramo sljedeće korake sukladno feedbacku.

Dio vremena posvećujemo i pripremi marketing materijala kako bismo kvalitetno mogli promovirati product.

U ured dolazimo kao cijeli tim 1-2 dana u tjednu. To su dani kad imamo sprint planning i ceremonije što su duži meetovi i u tim danima posvetimo vrijeme i za timsko druženje, odemo skupa na ručak ili održimo zajednički workshop. Super je što se u tim danima često dogode i neke nove ideje koje proizađu iz zajedničkih razgovora.

Kakva treba biti osoba koja radi u startup timu poput Eleviena?

Elena: Da moram u jednoj rečenici opisati novog product dizajnera/icu: iskusna, ali još uvijek zaigrana osoba otvorena novim razmišljanjima i iskustvima.

Novi product dizajner/ica treba imati iskustva na sličnim projektima kao što je Elevien, pod time mislim na iskustvo na mobilnim i web platformama. Također treba biti otvoren/a prema novim znanjima.

Osoba naravno treba biti i kreativna – ne samo držati se strogo onoga što su korisnici rekli nego razmišljati i zamisliti nešto totalno novo što još nikome nije palo na pamet. Treba imati i smisla za detalje jer s njima se također može znatno poboljšati user experience.

Fleksibilna osoba po pitanju procesa rada super bi odgovarala timu – osoba koja sama kreira svoje procese, ali je i fleksibilna za prilagodbu ostalima u timu. Kako proizvod napreduje, naravno mijenjanju se i naši procesi pa je rijetkost da nešto dugo ostaje isto.

Alen: Dodao bih da bi novi član tima svakako trebao biti timski igrač. Pritom ne mislim na timskog igrača koji će učiniti sve za tim nego na osobu koja će vući svoju težinu. To ne znači nužno da osoba uvijek sve zna i sama odradi, to je osoba koja zna potražiti pomoć i skupa s drugima doći do nekog rješenja kad ne može samostalno. To je osoba koja želi surađivati, ali i prihvatiti tuđe navike.

Dobro bi bilo da je nova kolegica ili kolega svjesna svojih slabosti i snaga te ih zna koristiti da pridonosi timu. Također je bitno da voli rješavati probleme i fokusirana je na ciljeve. Idealno bi bilo da nije potrebno davati detaljne upute kako da se nešto napravi nego da je to osoba kojoj možeš objasniti problem i koja će zatim sjesti s timom i zajednički smisliti rješenje.

Netko tko želi učiti, razvijati se, gurati stalno naprijed, ali opet i dovoljno zrela osoba da zna da nije svaka situacija prilika za inoviranje nego nekad treba igrati na sigurno. Mislim da je jako bitno da se prvo detaljno razumije problem prije nego se kreće u izradu rješenja. Da se ne mijenjaju stvari bez da se jako dobro razumije problem ili cilj.

Što se očekuje od novog product dizajnera?

Alen: Da razumije bitnost zajedničkog jezika, strukturiranja informacija i funkcionalnog razmišljanja. Pod funkcionalnim razmišljanjem mislim na to da kreće od problema koji rješava, ne od rješenja. Vrlo je bitno razumijevanje problema ili potreba korisnika i zatim dobre definicije rješenja koja će omogućiti brže i efikasnije rješenje.

Bitno je naravno da to bude komunikativna, zrela osoba. Očekujem da će senior product dizajner voditi dijalog, ili radionicu s developerima.

Elena: Samostalnost i produktivnost u radu, iskustvo s platformama na kojima radimo. Radimo i na prezentacijskom webu što je isto sada dio posla dizajnera. Treba imati volju naučiti gimnastiku kao domenu. Domena je poprilično kompleksna, nitko od nas nije znao dok nismo krenuli u ovaj product. Svatko iz tima mora jako dobro razumjeti gimnastiku kao sport prije svega. Jedna od prvih fokusa je da će osoba trebati proučavati i doživjeti gimnastiku i natjecanja (najbolje je uživo), a uskoro će biti super prilika za to jer u narednim mjesecima kreće natjecateljska sezona.

Tko sve koristi Elevien i na koji način produkt dizajn doprinosi rješavanju problema s kojima se korisnici Eleviena susreću?

Elena: Naših korisnika ima jako puno, imamo dosta različitih persona. Od organizatora natjecanja, admina koji pomažu, gimnastičara koji se natječu, suci, treneri, publika… Među publikom opet ima više persona: gimnastičari međusobno, roditelji itd.

Prva uloga dizajna je da detaljno poznajemo sve persone. Neke naše persone i evoluiraju tijekom vremena: prvo budu gimnastičari pa treneri pa suci tijekom vremena. Neki čak i paralelno imaju dvije uloge npr. trener je ponekad i sudac. Potrebno je znati prepoznati persone kako bismo im mogli riješiti probleme, prilagoditi aplikaciju njihovom načinu korištenja, dobro poznavati domenu kako bismo mogli znati napraviti korake u aplikaciji kako bi korisnicima bili jasni i smisleni. Jako smo integrirani u poznavanje korisnika i kreiranje njihovog iskustva, od apstraktne razine – prepoznavanja problema ili stvaranja ideje, do konkretne – samog crtanja pa zatim razrade s developerima i finalno testiranja s korisnicima kada provjeravamo kvalitetu.

Primjer jednog od naših core feature-a je snimanje tzv. gimnastičke vježbe pri čemu taj feature zvuči dosta jednostavno. Međutim, ispostavilo se kroz istraživanje korisnika da nije uvijek ista persona koja snima te smo ustanovili da feature zahtijeva izmjene sukladno tome. Primjerice, na malim natjecanjima trener je najčešće taj koji snima i to nekoliko gimnastičara s kojima trenira svakodnevno. S druge strane, na velikim natjecanjima snimatelj ne zna uvijek koga snima jer su natjecatelji iz raznih država te ne može prepoznati eventualne izmjene u rasporedu nastupa koje se dogode u zadnji čas. Bilo je sukladno tome potrebno implementirati funkcionalnost da drugi korisnik može uploadati listu natjecatelja kako bi se ispravno uparile snimke s natjecateljima.

Kakvu ulogu ima product dizajn u oblikovanju i razvoju Eleviena?

Elena: Kao i ostatak tima, i dizajn ima sastavnu ulogu. Svi doprinosimo i prepoznavanju problema i pronalaženju rješenja. U tom smislu se uloga dizajna ne razlikuje od ostatka tima. Dizajn svakako najbolje može vizualno prikazati što ostalima često bude najbolji način da isprobaju rješenje i da se prijeđe iz apstraktnog u konkretno.

Na koji način product dizajn može doprinijeti usklađivanju potreba korisnika sa zahtjevima i potrebama biznisa?

Elena: Mi smo još uvijek mali tim koji traži svoj put na tržište i dizajn je često prvi u kontaktu s idejama, problemima, korisnicima. Puno toga razrađujemo skupa s business dijelom tima. Svakako je ideja da se i novi dizajner uključi i u business dio našeg tima te da što bolje poznaje kako startup generalno funkcionira pa i naravno sama gimnastika i aplikacija jer će više moći pridonijeti razvoju experience-a i van same aplikacije. Jedna od uloga dizajnera je i suradnja s marketingom pri čemu i mi dizajneri aktivno radimo odnosno pomažemo u marketing komunikaciji i kampanjama.

Na što će se produkt dizajn Eleviena fokusirati u narednom periodu? Koji su izazovi?

Elena: Trenutno razvijamo tzv. solutione, pokušavamo okupiti rješenja koja trenutno nudimo u nekakve glavne skupine kako bismo mogli lakše razvijati business jer pokrivamo veliki spektar kategorija, vrsta natjecanja itd. Ovisno o tome rade se i prioriteti u dizajnu. Jedan od trenutnih dizajn prioriteta je optimizacija core flowa na mobile appovima. Također će u fokusu biti upgrade web aplikacije koja je dosad bila fokusirana samo na jednu personu, ali smo kroz upoznavanje korisnika i natjecanja prepoznali potrebu da se prilagodi i proširi i za druge persone.

Što se tiče izazova, rekla bih da imamo tipične izazove koje ima svaki startup u fazi rasta. Primjerice, sada imamo još uvijek relativno mali broj korisnika i možemo ih većinu popratiti, vidjeti kako koriste aplikaciju. S druge strane, od njih već sada dobivamo jako puno feedbacka i postaje sve teže prepoznati što je bitno i prioritizirati na čemu će se raditi. Korisnici imaju puno želja, a ne možemo im sve ostvariti 🙂