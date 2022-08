Bornfightov sportsko-tehnološki startup grabi prema globalnoj ekspanziji i povećava svoj tim

Nakon što je Bornfight nedavno predstavio svoj prelazak na novi poslovni model – tzv. Venture Building, odlučili smo saznati više detalja o njihovim aktualnim venturesima odnosno startupima

Inače, venture building je model u kojem tvrtka djeluje i kao investitor i kao operativac. Ovaj relativno novi način izgradnje tech tvrtki temelji se na pružanju svega sto je jednom uspješnom startupu potrebno, in-house. Najveća prednost je sto na taj način osigurava veću uspješnost startupa u odnosu na tržišni prosjek, što privlači i foundere i investitore. Founder koji gradi svoj startup s venture builderom u ‘paketu’ dobiva iskusne co-foundere, investicije i sve ostale potrebne usluge i specijaliste poput HR-a, financija, tech tima itd.

Nakon što su u Bornfightu godinama kombinirali model software agencije i izgradnje vlastitih proizvoda, ranije ove godine odlučili su u potpunosti fokus staviti na izgradnju što više uspješnih software startupa. Jedan od njih je i Elevien.

Tomislav Grubišić, CEO Bornfighta, ideju iza Eleviena opisuje na ovaj način:

“Stvorili smo digitalnu aplikaciju za gimnastičare, suce i trenere koja sportašima omogućuje snimanje vježbi u vlastitoj dvorani, a sucima suđenje iz vlastitog doma. Inicijalno je glavna bit bila stvaranje aplikacije koja će sportašima omogućiti da se natječu tijekom pandemije koronavirusa, no ubrzo smo otkrili da je tu moguće razviti i puno širu priču.”

Vladimir Mađarević, jedan od najpoznatijih trenera gimnastike u Hrvatskoj i co-founder Eleviena, osvrnuo se na koncept demokratizacije i popularizacije sporta koji njemu i Bornfightovom timu služi kao vodilja razvoja Eleviena.

“Zbog načina na koji su stvari trenutno organizirane, u našem sportu samo mali broj gimnastičara može sudjelovati na internacionalnim natjecanjima. Tu govorim o samo 5 ili 6 najboljih iz svake države koji mogu doći na natjecanja koja se organiziraju na svjetskoj ili europskoj razini. To je i kod malih zemalja, kao što je Hrvatska, već popriličan problem jer velik broj sportaša nema mogućnost natjecati se na toj razini, a onda možete zamisliti kakva je situacija u puno većim državama poput SAD-a, Japana, Rusije ili Kine gdje se gimnastikom bave desetine pa čak i stotine tisuća sportaša. Kad na ovo dodam generalno mali broj natjecanja koja se održavaju te visoku cijenu organizacije i visoku cijenu sudjelovanja, jasno je zašto su i suci i treneri i gimnastičari kojima sam ovo predstavio potpuno oduševljeni.”

Prema Grubišiću, dugoročna vizija je dovesti svaki natjecateljski sport u kojem sportaši mogu snimiti, a suci potom ocijeniti nastupe, na tu razinu da se mogu stvarati online turniri i natjecanja:

“Ovakva revolucija na području sporta bi povećala broj natjecanja, natjecatelja i dizala ljestvice tehničkog savršenstva do maksimuma, čime bi profesionalni sportaši postavljali nove rekorde koji do sada još nisu viđeni. Vjerujem da u svakom kutku svijeta postoji netko tko nas svojim nastupom može oboriti s nogu i uvjeriti nas da može bolje od trenutno najboljih. Tim ljudima samo treba pružiti priliku, a upravo to će Elevien i omogućiti.”