BSides: ljubitelji informacijske sigurnosti ponovno se okupljaju u Osijeku

Zanima vas kako stručnjaci razmišljaju i kako se nose s izazovima u digitalnom svijetu kada je riječ o sigurnosti na internetu i novim načinima zaštite svojih sustava? Ne propustite priliku i pridružite se drugoj BSides konferenciji koja će se održati u Osijeku 6. rujna!

Inspirirana BSides Varaždinom i Security BSides konferencijama, nakon dvije godine se vraća BSides Osijek konferencija kojoj je cilj okupiti stručnjake i entuzijaste iz područja informacijske sigurnosti u svrhu razmjene ideja i znanja. Na konferenciji će se razgovarati o aktualnim temama, trendovima, problemima, ali i najnovijim rješenjima s kojima se stručnjaci susreću na područjima informacijske sigurnosti.

BSides Osijek je poseban po tome što svim posjetiteljima osigurava kvalitetna predavanja, bez prodajnih govora, a sve po Chatham House pravilima – što znači da stečena znanja možete zaista i primijeniti, ali ne smijete otkriti od koga ste dobili informaciju.

Što vas očekuje ove godine na BSides Osijek?

Sigurnost na prvom mjestu: BSides Osijek posvećen je isključivo informacijskoj sigurnosti i ne promovira tvrtke ili dobavljače. Glavni cilj konferencije je pružiti kvalitetna predavanja bez prodajnih elemenata.

Inspirativna predavanja: Slušajte vodeće stručnjake kako dijele svoje znanje i iskustvo u području informacijske sigurnosti. Otkrijte nove tehnike i strategije zaštite, poslušajte sve o (novim) tehnikama i vektorima napada, sudjelujte u raspravama te se upoznajte s najnovijim trendovima u industriji.

Interaktivne rasprave: Sudjelujte u interaktivnim sesijama i raspravama o izazovima s kojima se suočavaju stručnjaci u području informacijske sigurnosti. Razmijenite ideje i znanje s drugim sudionicima kako biste stvorili snažnu zajednicu stručnjaka.

Umrežavanje i povezivanje: Upoznajte stručnjake iz industrije i stvorite korisne kontakte za razvoj svoje karijere.

Ovogodišnja konferencija održat će se u Kinu Urania s početkom u 9 sati, a program konferencije je sljedeći:

09:00 – 10:00 – Registracija

10:00 – 10:45 – Vanja Švajcer – Threat Hunting in large datasets

11:00 – 11:45 – Nikola Garafolić – Poor man’s journey to the future

12:00 – 12:45 – Tomislav Uvodić – (Legally) hacking and defending banks – lessons learned and best practices

12:45 – 14:30 – pauza za ručak

14:30 – 14:50 – Tomislav Androš – Single sign-on, all the fun stuff

14:55 – 15:15 – Blåhaj – MatterBot

15:30 – 16:15 – Blåhaj – Kickstart your CSIRT

16:30 – 17:15 – Cameron Frye – Don’t trust the numbers: Odometer Rollback in the 21st Century

17:30 – 18:15 – Bojan Ždrnja – Deep dive into Windows relaying attacks

18:30 – večera i afterparty

Ulaz na konferenciju je besplatan, no broj mjesta je ograničen. Stoga na vrijeme osigurajte svoje mjesto i prijavite se putem ovog linka.

Za sve dodatne informacije i prijave, posjetite službenu web stranicu i društvene mreže BSides Osijek konferencije.