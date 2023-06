Daniel Van Schepdael, TIS Grupa: fintech je zanimljiviji od gaminga

Intervju: Daniel Van Schepdael, Head of Integrations, TIS Grupa

TIS Grupa je domaća IT firma s gotovo tri i pol desetljeća međunarodnoga iskustva. Otkako su 1989. krenuli u biznis iz, kako su tadašnji mediji zvali zagrebačke Dugave, hrvatske Silicijske doline, u jednakoj su mjeri prisutni na domaćim i stranim tržištima. TIS danas posluje s nekoliko europskih adresa i zapošljava više od 120 visokoobrazovanih stručnjaka i stručnjakinja različitih nacionalnosti i profesionalnih profila čiji projekti utječu na milijune života diljem svijeta.

Bez da smo toga uopće svjesni, svi mi svakodnevno koristimo neko od rješenja iz TIS-ove radionice. U zemlji, a i šire, gotovo da i ne postoji financijska institucija koja u nekom trenutku nije posegnula za njihovom ekspertizom. Njihovi su stručnjaci radili na uvođenju eura, najprije u Sloveniji pa zatim i u Hrvatskoj, razvijali su nacionalni klirinški sustav, a s velikim su domaćim bankama postavljali temelje za Instant Payment usluge. I to je tek komadićak TIS-ovih projekata.

Kad je fintech zanimljiviji od gaming industrije

A na mnogima od njih je radio i Daniel van Schepdael, TIS-ov head integracija – rođeni Zagrepčanec s internacionalnim pedigreom. „Moji roditelji – tata Belgijanac, mama Hrvatica – su se upoznali u Iraku“ smije se Daniel, za kolege u firmi DvS. Tijekom djetinjstva je zbog prirode posla svojih roditelja često mijenjao adrese – Hrvatska, Alžir, Njemačka, Belgija – da bi se tijekom srednje škole permanentno, uz nekoliko duljih poslovno uvjetovanih izleta, skrasio u Zagrebu, gdje je završio srednju i fakultet. „U TIS-u sam završio odmah nakon diplome i to zahvaljujući dobrom glasu firme. Imao sam prijatelje koji su mi godinama pričali koliko je u TIS-u super, pa sam pri kraju faksa uhvatio prvu priliku da se javim na natječaj. I eto me, tu sam od 2007.“

Core business TIS Grupe je oduvijek financijski sektor. Premda se u posljednje vrijeme u sve većoj mjeri okreću umjetnoj inteligenciji, ne možemo se preskočiti pitanje zašto bi mladi programer odabrao ozbiljni fintech kao odskočnu dasku u industriju.

„Kad sam kao mladi računalac krenuo u biznis, većina je mojih kolega sanjala o tome da će raditi igrice. Da se razumijemo, nisam ni ja bio ništa drugačiji, samo sam imao starije kolege koji su mi rano ukazali na prednosti financijske industrije. Imati pod prstima odgovornost za milijunske svote novaca, pristup čitavom spektru različitih tehnologija i mogućnost skakanja s jednog uzbudljivog projekta u drugi te pritom putovati po svijetu je meni na kraju bilo zanimljivije od razvoja video igara“, nastavlja.

Daniel je u TIS-u krenuo kao tehnički konzultant, odnosno programer u COBOL-u – programskom jeziku kojeg se danas mlađi čitatelji sjećaju ukoliko su zaljubljenici u Matrix franšizu. Ali ovog je gorljivog Belgijanca hrvatske krvi upravo COBOL lansirao u međunarodne projektne vode. „U to smo vrijeme radili za najveću slovensku banku, tako da je tih prvih godina Ljubljana bila moj drugi dom. Polako sam se penjao na ljestvici, širio vidike i s vremenom došao do voditelja projekata u Sloveniji.“

Neprobojna zaštita za velike i male

U međuvremenu je preuzeo i jedan od TIS-ovih najvitalnijih odjela – integracije, gdje se svaki dan iznova uvjerava u impresivne mogućnosti IBM Sterlinga. „Nekoć samostalna firma, danas dio IBM-ovog portfolija, Sterling je svoj utjecaj stekao zahvaljujući alatu Connect:Direct. Riječ je o daleko najsigurnijem protokolu za razmjenu datoteka na tržištu, čije su sigurnosne mjere potpuno neprobojne. U vremenu kad se kazne za curenje osjetljivih podataka penju u vrtoglave visine, sigurnost podataka je investicija vrijedna ulaganja, zbog čega su klijenti spremni platiti premium cijenu za najbolju uslugu na tržištu, naročito u B2B segmentu“, pojašnjava Daniel te dodaje da je to jedan od ključnih razloga zašto se naš nacionali klirinški sustav temelji upravo na Sterlingovoj infrastrukturi, koju su u suradnji s Finom razvili upravo TIS-ovi stručnjaci. „Velika nam je čast što smo pomogli razviti sustav kroz koji mora proći baš svaka međubankarska transakcija u zemlji.“

Uz nenadmašni sigurnosni aspekt, Sterling se od konkurencije razlikuje i po svojoj nevjerojatnoj fleksibilnosti. U pravim rukama, ovaj alat omogućuje potpunu integraciju svih vanjskih i unutarnjih sustava, što značajno ubrzava razvojne procese te u konačnici smanjuje troškove. „Bez obzira na veličinu i potrebe klijenta, možemo reći da je Sterling sinonim za najsigurnija protuprovalna vrata na svijetu. Osobito kad ih postavljaju ljudi koji točno znaju koja je razina sigurnosti potrebna onome što iza njih zaključavaju.“

London Calling

Iako je njegova superiornost neosporna, Sterling je za Van Schepdaela mnogo više od korisnog alata koji mu osigurava egzistenciju. Zahvaljujući svojoj ekspertizi u ovoj platformi Daniel je imao priliku igrati za neke od najvećih i najzanimljivijih momčadi u financijskoj industriji. Vrlo brzo nakon što je preuzeo Sterling, Daniel je završio u Londonu, gdje je radio na integracijskom projektu za jednu od najvećih britanskih banki. U ovom tekstu često govorimo iz općih mjesta, ali tako je to kad ti NDA-jevi brane da iznosiš poslovne tajne. Cijena uspjeha, rekli bi neki.

„Prva tri mjeseca u Londonu: nikad izazovnije i napetije, City kultura“, prisjeća se DvS. „Jedna od prvih stvari koje sam primijetio – vožnja tubeom do posla. 7, 8 ujutro. Ekipa stoji i čita. Dođe do svoje stanice i dalje čitaju hodajući. Nakon nekog vremena sam skužio da je to jedino slobodno vrijeme koje imaš za takve aktivnosti. Rano ideš na posao, kasno se vraćaš. Radiš. Pauza za ručak? Nebitno jesi li donio od doma ili uzimaš iz kantine, jedeš za laptopom. Nisam siguran da bih volio tako živjeti čitav život, ali zanimljivo je iskusiti potpuno drugačiji pristup poslu.“

Mi smo kao narod, kaže Daniel, ipak ležerniji. Ali zato kad treba potegnuti, potegnemo. Gore je puno veći pritisak čitavo vrijeme. „Work life balance je neusporediv s našim. Imaš posla za pet dana, a sutra mora biti u produkciji? Make it happen. Moj je radni dan bio mnogo dulji nego ovdje. Većinu sam vikenda provodio radno. Odnosi su striktno profesionalni – business is business, dok su kod nas odnosi među kolegama ipak bliskiji. Druženje nakon posla je nešto što čini sastavni dio naše poslovne svakodnevice“, primjećuje Daniel uz napomenu da je situacija čak i na otoku manje rigidna kad se čovjek makne iz metropole. „Radio sam godinu i pol u Manchesteru. Ondje je, u usporedbi s Londonom, dosta opuštenije. Pronađe se čak i društvo za pivo nakon posla“, smije se.

Najveći je kulturološki šok ipak doživio u Rijadu. „Kad sam prvi put putovao onamo se u Saudijsku Arabiju moglo isključivo poslovno ili religijski. Turistički posjeti nisu bili dozvoljeni“, priča nam naš sugovornik. „Tamo ništa ne nalikuje svijetu kojeg poznajemo, uključujući poslovnu klimu. Dogovoreni sastanci se zaborave pa ljudi se čude što si im se pojavio na vratima, a ti si do Arabije potegao samo zbog tog sastanka. S pozitivne strane, čovjek je primoran naučiti biti strpljiv, a to je svugdje, ne samo u egzotičnim okolnostima, prilično korisna vještina. U Saudijskoj se Arabiji stvari jednostavno odvijaju jako sporo, a dogovoreni poslovi nisu onoliko sigurni koliko bi to čovjek očekivao.“

Obiteljska firma s globalnim dosegom

TIS Grupa uz Hrvatsku posluje u Sloveniji i Velikoj Britaniji, a Daniel operativno vodi i TIS-ovu britansku sestrinsku firmu – Bluebird. „Imamo urede u Zagrebu, Mariboru i High Wycombu, ali radimo na projektima po čitavoj Europi, Aziji i Africi. Onaj londonski projekt, koji sam spominjao malo prije, je bio prvi veliki Bluebirdov projekt u UK-u. Kasnije smo proširili portfelj i danas možemo reći da surađujemo s 8 od 10 najvećih banaka u Velikoj Britaniji.“

Kao netko tko je radio na projektima za sva spomenuta tržišta, Daniel je dobro upućen u njihove u potrebe i zakonitosti. „U Sloveniji prvenstveno radimo s velikim financijskim institucijama i državom, u Velikoj Britaniji smo se počeli s velikim sustava okretati prema podršci fintechovima i startupovima. Naš ured iz Hrvatske operativno podupire većinu svih projektnih potreba. Pa ipak, gdje god radio, jedno je uvijek isto“, objašnjava nam sugovornik.

„Neovisno o sex appealu nekog određenog ureda ili zvučnosti tvrtke, posao programera je bazično svugdje isti. Ono po čemu se TIS razlikuje od konkurencije i zašto sam i nakon 16 godina još uvijek ovdje je raznolikost koju nudi. Različite tehnologije, različite zemlje, različiti projekti. Izazovi rada s ljudima, jer stalno radimo s klijentima. Nijedan dan ne nalikuje drugome. Danas rješavam probleme u Fini, sutra sam u Velikoj Britaniji, a treći pokušavam dogovoriti sastanak sa Saudijskom Arabijom“, ponovno će kroz smijeh.

„Ja sam u TIS-u samo jedan od mnogih primjera ljudi koji su od juniorskih pozicija dogurali do headovskih“, nastavlja. „Zbog količine različitih projekata na kojima radimo i broja odjela koje imamo, našim se ljudima stalno otvaraju prilike da nove stvari uče on the go. Ako imaš neki određeni karijerni cilj, samo moraš reći i pronaći će se način da do njega dođeš. To mi se u TIS-u oduvijek najviše sviđalo.“

A što se Sterlinga tiče, tvrdi, budućnosti se nimalo ne boji. Štoviše. Iz vlastite je prakse naučio koliko je sustav otvoren za nove ideje, a trenutačno sa svojim kolegama razvija ideje koje će ovaj IBM-ov alat spojiti s umjetnom inteligencijom. Bez nje se više ne može ni u bankarstvu. „Otkako sam u biznisu tržište se značajno promijenilo. Digitalizirano poslovanje je danas standard, ali bez obzira na to koliko se tržište i njegove potrebe mijenjali, određena količina integracije će uvijek biti potrebna. Što je veći sustav, to će imati više sustava s kojima radi, a Sterling je osmišljen upravo kako bi olakšao poslovanje integracijom svih tih pojedinačnih sustava u jedan centralni. Na nama je da u suradnji s klijentima hvatamo korak s vremenom“, zaključuje Daniel van Schepdael.