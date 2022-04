DevSheGoes #4 – u svom punom sjaju!

Developerke, označite svoje kalendare, bliži se četvrto izdanje DevSheGoes meet-upa

Novo izdanje DevSheGoes meet-upa na temu “Team lead – zaokret u karijeri” planirano je za petak, 29. travnja, od 18:30h. Ovo izdanje meet-upa namijenjenog primarno za žene u developmentu posebno je po tome što se po prvi put održava na lokaciji uživo – u zagrebačkom uredu agencije FIVE, koja je ujedno organizator.

Panel-diskusija koja će se temeljiti na pitanju zašto se developerke odlučuju na zaokret u karijeri koji njihov fokus pomiče s konkretnih softverskih zadatka na menadžment ljudi i razvoj novih vještina, nastavit će se druženjem posjetiteljica na terasi zagrebačkog ureda FIVE (Heinzelova 33). Još od prvog susreta 2020. bio je zamišljen ovakav oblik druženja, no do sada nije bio izvediv zbog epidemiološke situacije.

Panel, koji će se moći pratiti i putem streama, moderirat će Magdalena Magličić, frontend inženjerka i članica FIVE React Native tima, a u raspravi će joj se pridružiti Nives Bučić Petrušić (Head of Engineering u SysKitu), Sandra Ban (Team Lead u Libusoft Cicom-u), Maida Curić Dervišević (Software engineer u Endavi), te Estera Prendivoj (Java Team Lead u agenciji FIVE).

Posljednjih 30 minuta bit će rezervirano za Q&A kada će gošće panela odgovarati na pitanja publike.

Sudjelovanje uživo ograničeno je na 50 posjetitelja, a panel-diskusiju možete pratiti i putem streama. Prijave za sudjelovanje uživo, kao i za praćenje streama otvorene su na ovom mjestu.

FIVE će na .debugu organizirati i panel raspravu o ženama u svijetu developmenta, a želite li njihova iskustva doznati iz prve ruke – donosimo i link za kupnju ulaznica:

Kupi ulaznicu