Endavin NowInMobile meet-up uskoro dolazi u Zagreb

Novo izdanje NowInMobile meet-upa, događaja koji uživo povezuje članove lokalne mobile tech zajednice, održat će se 28. rujna u Zagrebu, a potom se ponovno vraća u Osijek

Ako je mobile development vaše područje interesa, iz kojeg želite naučiti nešto novo, upoznati kolege koji su već neko vrijeme u industriji i razmijeniti dobre prakse, NowInMobile prilika je za sve to. Ovo je događanje do sada tri puta održano u Endavinom osječkom uredu i bilo je izvrsno prihvaćeno i posjećeno. Ohrabreni tim uspjehom i velikim interesom lokalne publike, organizatori su se odlučili na idući korak i geografsko širenje meet-upa. Uz Osijek je tako prvi puta ovaj meet-up najavljen i u Zagrebu.

Ovaj je potez rezultat želja samih posjetitelja, kako Endavinih zaposlenika tako i vanjskih stručnjaka, koji do sada nisu imali prilike sudjelovati na susretima u Osijeku. Tako će njihov prvi zagrebački NowInMobile meet-up biti upriličen 28. rujna (na adresi Heinzelova 33), a potom 4. listopada sve se vraća u Osijek, kako bi se tamo nastavio uspješan niz evenata.

Najave nadolazećih susreta

Oba ova meet-upa imat će isti uvodni dio s tri predavanja Endavinih stručnjaka. Predavanje naziva “Navigating with Jetpack Compose” održat će Laura Abramović, Android Developerka. Dora Stipković, Senior iOS Developerka nastavit će sa svojim predavanjem “Handling States with Grace using The Composable Architecture”, a za kraj će Domagoj Rukavina, Principal Architect, pričati o business strani mobile techa na svom predavanju “Wanna buy an app?”.

Što možemo očekivati na ovim predavanjima? Evo što nam kažu sami predavači…

Laura Abramović: “U svojem predavanju ‘Navigating with Jetpack Compose’ korak po korak objašnjavam kako implementirati navigaciju koristeći Jetpack Compose, u potpunosti eliminirajući fragmente iz vašeg koda.”

Dora Stipković: “S pojavom SwiftUI pojavile su se i nove arhitekture, a najpopularnija među njima je TCA. Ovo predavanje je prilika za developere da nauče glavne koncepte TCA, arhitekture koja ima potencijala riješiti sve njihove probleme s upravljanjem stanja u aplikacijama.”

Domagoj Rukavina: “Inženjerstvo je uvijek bilo umjetnost preciznosti, točnosti i predvidivosti, dok je poslovni svijet sve suprotno od toga. Cilj mog predavanja je demistificirati inženjerima izazove businessa, motivirati ih da se uključe u rane razgovore o tehnologiji i predstaviti alate da u tome budu uspješni.”

Kako ne bi baš sve bilo identično u Osijeku i Zagrebu, svaki će od tih događaja završiti drugom panel raspravom, a obje će ugostiti lokalne stručnjake.

U Zagrebu će tako panelisti biti Engineering Manager Happeninga Hrvoje Crnjak, SVP za Delivery u Endavi Luka Abrus i Endavin Principal Architect Domagoj Rukavina. Fokus panela bit će na strategijama koje omogućuju uspješno balansiranje potreba klijenata i izazovima skaliranja i pozicioniranja na tržištu.

U Osijeku će u diskusiji sudjelovati Product Owner iz Porsche Digital Croatia Boris Brođanac i Endavini Project Manageri Gordana Krizman Peljušić i Željko Čalić. Na panelu će razgovarati o ključnim vještinama i osobinama Product i Project Managera, te izazovima koje ta uloga nosi sa sobom.

Od juniora do seniora

Slijedom ovih smo se najava za dodatne informacije obratili izravno pokretačima ove serije događaja. Evo što nam je rekao Denis Buketa, Mobile Discipline Lead u Endavi i ujedno jedan od inicijatora NowInMobile meet-upa.

Koja je ideja iza pokretanja ove serije meet-upova?

Ideja nam je bila oživjeti mobilnu zajednicu, stvoriti okruženje za dijeljenje znanja, novih ideja, umrežavanje te predstaviti Endavu kao središte mobilne zajednice u Hrvatskoj. Odlučili smo krenuti s Osijekom jer vjerujemo da tamo postoji neiskorišteni potencijal i velika prilika za oblikovanje budućih mobilnih developera. Kroz iteracije meet-upova, teme su se proširile i izvan domene mobilne tehnologije, pa postepeno proširujemo fokus na testiranje, product management i poslovne aspekte općenito. Tko zna, možda ćemo ubuduće razdvojiti serije prema različitim domenama.

Kome su događaji namijenjeni, tj. koji profil posjetitelja može najviše naučiti na njima?

Pokušavamo zadovoljiti različite razine iskustva. U formatu gdje imamo 3 predavanja i panel, uvijek se trudimo osigurati da barem jedno predavanje cilja juniore, a jedno seniore. Treće predavanje može biti kombinacija ili neka tematika koja je korisna svima, bez obzira na tehničku ekspertizu. Paneli su koncipirani tako da juniore potaknu na razmišljanje o svojoj karijeri, dok seniore inspiriraju novim idejama ili im pruže drugačiju perspektivu na već poznate probleme.

Kakve su bile reakcije publike do sada?

Trenutačno smo vrlo zadovoljni reakcijama publike. U Osijeku već razmišljamo o organiziranju meet-upova izvan uredskih prostora kako bismo mogli primiti veći broj sudionika. Isti uspjeh želimo replicirati i u Zagrebu.

Što vidite kao najbolji ili najvažniji rezultat ovih događanja, kako za vas tako i za hrvatsku tech zajednicu?

Meet-up serija NowInMobile pokazuje da postoji kontinuirani interes za ovakvim događanjima u tech zajednici. Vjerujemo da time ne podižemo samo vlastitu kvalitetu, već doprinosimo i kvaliteti cjelokupnog tržišta na kojem djelujemo. To nas potiče da budemo još bolji i konkurentniji. Stoga planiramo u budućnosti uključiti predavače ili paneliste iz drugih tvrtki koji dijele našu strast. Što se tiče Endave, kroz ove meet-upove želimo pokazati način na koji radimo te koje vrijednosti gajimo. Najvažniji cilj koji želimo postići je da kad netko čuje za Endavu, prvo pomisli na inovaciju, visoku kvalitetu i otvorenost prema novim tehnologijama i trendovima.

Sudjelovanje na seriji meet-upa NowInMobile besplatno je, potrebno se tek prijaviti na sljedećim poveznicama:

Zagreb (28.9.) / Osijek (4.10.)