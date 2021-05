I Gideon Brothers ima svog dr. Hausa – Kako izgraditi karijeru u svijetu robotike?

Doktor znanosti, Tomislav Haus, direktor autonomnih aplikacija u Gideon Brothers, ispričao nam je svoju robotičku priču te otkrio kako izgleda rad u jednom od najperspektivnijih domaćih startupa

Ljubav prema robotici dovela te sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Gideon Brothers. Što je bilo ključno da “zaiskri”?

Prije pridruživanja Gideon Brothers timu u nekoliko sam navrata razgovarao s Matijom, jednim od osnivača tvrtke, čija je jasna vizija i ambicija bila pokrenuti robotičku revoluciju u Hrvatskoj. U to vrijeme, Gideon Brothers je na mala vrata počeo dovoditi nekoliko sjajnih pojačanja, pa su se, između ostalih, timu kao suosnivači tvrtke pridružili i Josip Ćesić i Edin Kočo s kojima sam imao prilike usko surađivati na FER-u. Ubrzo je postalo jasno da ova ekipa stručnjaka misli ozbiljno i u meni se razvila želja da i ja budem dio cijele priče.

Timu si se pridružio prije nešto više od tri godine. Kako bi sumirao svoju dosadašnju karijeru i što si sve naučio od početka do sada kada imaš ulogu Direktora autonomnih aplikacija?

U Gideonu sam karijeru započeo na poziciji Navigation Engineera gdje sam ubrzo imao prilike oformiti tim i preuzeti ulogu voditelja navigacijskog tima. Kako je tim rastao, javila se potreba i za osnivanjem odjela autonomnih aplikacija te sam početkom prošle godine preuzeo ulogu Direktora autonomnih aplikacija. Rad u startupu podrazumijeva puno prilika za učenje i bavljenje različitim područjima i temama pa sam tako u posljednje tri godine prošao kroz gotovo sve faze razvoja algoritma i softvera, razvoja development procesa, ali i sudjelovao u izgradnji arhitekture sustava i razvoju naših testing procesa. Aktivno sam sudjelovao u našim prvim pilot projektima gdje sam puštao u pogon naše robotske flote, a u posljednjih nekoliko mjeseci aktivno sudjelujem i u inicijalnim razgovorima s našim klijentima za koje razvijamo jedinstvene robotske aplikacije.

Kako izgleda jedan tipičan radni dan – ako možemo uopće govoriti o tipičnom danu u startupu?

Sa strane developera, tipičan dan obično započinje dnevnim sastankom s užim timom, ali i pokojim sastankom s ostatkom ekipe koja radi na specifičnom projektu. Nakon toga kreće, za nas developere, najproduktivniji dio dana kada smo posvećeni razvoju koda, čitanja članaka i druge literature. Kod nas je specifično da timovi imaju faze kada su posvećeni proučavanju znanstvene i tehničke literature, a manje samom razvoju softvera. Također, do sada su svi timovi bili uključeni u davanje podrške našem testnom timu u robotskoj hali, kao i timu za pružanje podrške našim korisnicima. Sve u svemu, ovako izgleda jedan tipičan dan, no naravno, uz puno dinamike i raznolikosti prema potrebi…

Rad u startupu često zahtijeva i neke druge, specifične uloge i zadatke. Koji je najluđi zadatak ili izazov s kojim si se susreo? Ima li neka situacija “da su mi rekli da ću ovo raditi, ne bih im vjerovao”?

Gideon nije krenuo iz “garaže”, kako to često znamo čuti od drugih startupova, no može se reći da je proizvodnja robota krenula iz jednog podruma na sjevernom dijelu zagrebačkog Jaruna. Jedan od izazova bio je prebaciti našeg mobilnog robota od 250 kg izvan podruma. U startu je to doslovce radilo nas šest do osam koji bi ga zajedničkim naporom prenijeli stepenicama iz podruma do kombija na ulici. Definitivno nisam očekivao da ću tako nešto raditi, ali bilo je zanimljivo i lijep primjer onog “kad se male ruke slože, sve se može..“

Koja su to specifična područja rada za developere u Gideonu? U kojim područjima razvoja robota i njegovih komponenti sudjeluju developeri, kojim tehnologijama se služe pri tome?

Ovo naravno ovisi o pojedinačnom timu, no zajedničko svim našim R&D timovima koji se bave core robotičkim tehnologijama je C++ programski jezik. Jako je korisno poznavanje Linux operacijskog sustava, već spomenutog ROS-a kao komunikacijskog frameworka te Dockera kao virtualizacijske tehnologije. Od ostalih tehnologija koje koristimo izdvojio bih još i Python, Flask, Angular, Nginx.

Specifično je da naši inženjeri-developeri osim implementacije sudjeluju i u dizajnu algoritama nužnih za autonomnu vožnju mobilnih robota. Neka područja koje pokrivamo uključuju autonomnu navigaciju, multi-robotsku koordinaciju, 3D lokalizaciju i mapiranje, semantičku segmentaciju, detekciju objekata, estimaciju poze objekata, estimaciju dubine i slično.

U Gideon Brothersu, uključen si u selekcijske krugove te sudjeluješ u tehničkim razgovorima. Kakav bi savjet dao developerima koji se žele okušati u svijetu robotike? Odakle krenuti?

Za developere bez robotičkog iskustva preporučio bih da krenu od ROS-a (Robot Operating System). Točnije, preporučio bih da pokrenu simulacijski model mobilnog robota u nekom od simulatora (Gazebo, Stage), pokrenu navigacijski stack te prođu kroz tutoriale koje će ih navesti na dodatne materijale o navigacijskim i lokalizacijskim algoritmima. Postoje naravno i mnogi tutoriali na webu i online predavanja koja koriste ROS, tako da su i to dobre opcije za početak.

I još jedno manje ozbiljno pitanje, ali ne možemo odoljeti. S obzirom na završen doktorski studij, koliko puta kroz dan čuješ nadimak dr. Haus?

Hahaha, nije baš svaki dan, ali barem dva – tri puta tjedno. Gotovo svaki put na sastancima s novim partnerima ili potencijalnim korisnicima.