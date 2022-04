IBM iX Frontend Akademija – 4 mjeseca plaćene prakse za studente i mogućnost zaposlenja

IBM iX Frontend Akademija je program plaćene prakse/treninga u trajanju od četiri mjeseca koju organizira IBM iX (prethodno ecx.io), ne samo za studente tehničkog/informatičkog usmjerenja, već za sve zaljubljenike u Frontend Development.

Sve što polaznicima za početak treba jesu entuzijazam, poznavanje osnova kodiranja (HTML, CSS, JavaScript…), proaktivnost i interes za radom na zanimljivim projektima u području digitalizacije. Ekipa iskusnih Frontend Developera IBM iX-a će se pobrinuti za sve ostalo:

Oni koji “prežive” internship (just kidding) – dobivaju priliku da se nastave dalje razvijati u ovoj digitalnoj agenciji kao Junior Frontend Developer.

U IBM iX-u prijave zaprimaju do 15.4.2022. Nakon zaprimanja i pregleda prijava, uslijedit će slanje tehničkog testa kandidatima te intervju.

Početak Frontend Internshipa je planiran za 6.6.2022. Praksa se odvija na daljinu, ali od kandidata se traži da budu blizu jednoj od kompanijskih lokacija kako bi kasnije bilo moguće odraditi onboarding i mentorstvo u njihovim uredima.

Alumniji i trenutačni članovi IBM iX Frontend tima podijelili su svoje prošlogodišnje iskustvo, ali i savjete za buduće frontendaše – evo što kažu:

“Mi smo postali baš ekipica – družili smo se i bodrili koliko smo stigli, ali emocije koje smo dijelili jedni s drugima, te jednostavno na kraju i povežu. Iskreno, bilo je tu plakanja i odustajanja, no uz podršku drugih uspjela sam izgurati, stisnula zube i hrabro rekla – idemo dalje, idemo do kraja! Važno je da se budući frontendaši mogu posvetiti treninzima i radu na simulacijskim projektima u punom radnom vremenu. Ovo je svakako super prilika – nešto na čemu sam ja izuzetno zahvalna. Sve ostalo je ionako u tvojim rukama!”

“Meni je bilo fora vidjeti što firme zapravo očekuju od juniora. Smatram da je akademija bila odlična prilika da naučim nešto novo, ali i da vidim kako se diše u praksi i radi na realnim projektima – nešto što bi teško mogao samostalno. Zanimljivo, no ja sam mislio da ću se baviti backendom, a frontend mi nije bio privlačan – CSS nisam htio ni pogledati. Prijavio sam se jer sam prethodno radio za frenda full web stranicu i to mi se jako dopalo – eto, prešao sam na tamnu stranu, ili možda svijetlu – ovisi kako okreneš haha.”

“U četiri mjeseca smo prošli jako puno gradiva što nisam očekivao, ali mislim da je to super. Ekipa je bila super, upoznao sam puno novih ljudi koji su mi slični. Ne mogu reći da sam po završetku akademije sve naučio, no to nije bio niti cilj. Važno je da smo prošli sve bitno i da znamo gdje potražiti kako se nešto implementira – naučit ćeš sve kad ti zatreba. U mom slučaju, mogu reći da se trud svakako isplatio jer nije često da ti prvi posao koji dobiješ bude i onaj koji želiš – tako da, mislim da neću tako skoro otići iz firme.”