Intervju: Ena Filipović, Spanov CSI za softver i mentorica ovogodišnje development akademije

Ena Filipović je u Spanu je već četiri godine, i kako kaže, ne može biti zadovoljnija prilikama koje je dobila i timom s kojim radi. Jedan od njenih glavnih zadataka kao testne inženjerke je uočiti probleme na samom startu i pobrinuti se za njih.

Srećom, Ena voli izazove i traženje odgovora na kompleksna pitanja – u Spanu i izvan njega. Porazgovarali smo s njom…

Reci nam nešto o svom putu do Spana. Kako si postala dio njihovog tima?

Ja sam prije četiri godine, znači 2018., došla u Span na praksu, u sklopu Span Akademije u Osijeku. Odlučila sam se prijaviti jer je akademija obećavala iskustvo rada na stvarnom projektu i u stvarnom radnom okruženju, a to mi je, kao studentu, nedostajalo da povežem sve kockice kako neki IT posao izgleda u stvarnom svijetu. I onda sam ostala raditi u Spanu preko studentskog ugovora. Nedugo nakon akademije sam diplomirala računarstvo na elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i dobila ugovor za stalno.

Span i ove godine organizira development akademiju, a ti si se odlučila prijaviti za mentoricu – zašto? Reci nam nešto više o ovogodišnjem development smjeru akademije

Još od 2015. godine Spanov plaćeni program ljetne, stručne prakse pomaže studentima učiniti prvi korak u njihovoj IT karijeri, kao što je i u mojoj. Ovogodišnji development program traje točno mjesec dana, od 16.8. do 16.9. gdje će studenti imati priliku učiti na uvodnim predavanjima Spanovih stručnjaka o tehnologijama kao što su Angular, Javascript, ASP.NET.

Nakon toga kreće još jedan izazov, a to je projektni zadatak tijekom kojeg će studenti trebati izgraditi aplikaciju, rješavati bugove, deployati i testirati aplikaciju. Smatram da je to izvrsna prilika u kojoj se teorija primjenjuje u praksi. Za kraj, studenti će imati priliku prezentirati svoja rješenja pred mentorima i članovima Uprave Spana.

Odlučila sam se prijaviti za mentoricu Akademije jer želim prenijeti znanje koje sam stekla prethodnih godina nekim novim ljudima koji tek ulaze u radni svijet. Htjela bih im pokazati što je QA, zašto nam je on važan te pokazati kako je to zaista jedno dinamično i zanimljivo područje s nadom da će netko od njih u tome pronaći ono što mu ide od ruke i čime se želi baviti nakon fakulteta.

Više o ovogodišnjoj akademiji možete saznati na linku.

Što radiš u Spanu? Kako ti izgleda tipičan radni dan?

Radim u Spanu kao test inženjer. Moj posao je da pomoću raznih testnih alata i procesa i procedura zapravo potvrdim da softver radi kako treba. Ili da nađem problem ako nešto ne radi kako je zamišljeno. Recimo, dobijemo neku aplikaciju, imamo neke odrednice, dokumentaciju na tu temu i zapravo uspoređujemo jedno s drugim, gledamo inpute i outpute i provjeravamo odgovara li realni rezultat očekivanom modelu.

Jedan tipičan dan stvarno ovisi od projekta do projekta na kojima radimo, otprilike se sastoji od testiranja sustava do komuniciranja s developerima ili istraživanja koji točno dio sustava ne radi i zašto ne radi kako bi trebao. I onda nakon što nađemo uzrok problema prijavljujemo taj problem developerima koji to popravljaju. Ja nakon toga to ponovno testiram i potvrđujem da funkcionira i da radi ispravno. Mi tu volimo reći da je naš QA odnosno quality assurance odjel zapravo kao CSI ali za softver. 😊

Kako ti je raditi u timu? Kakve su ti kolege?

Tim mi je stvarno za poželjeti. Opuštena atmosfera, svi su ekstremno spremni pomoći, puno se zezamo ali se puno i radi, a osim poslovno se često družimo i privatno. Uveli smo i praksu da svaki petak idemo nakon posla na cugu pa smo to nazvali 4P – piva petkom poslije posla. 😊 Ako se ne možemo naći offline, onda se 4P prebacuje online, nađemo se na nekakvom callu, pričamo, igramo društvene igre online… Mislim da to dovoljno govori o našem odnosu, stvarno smo i prijatelji i kolege.

Što ti se specifično sviđa u Spanu? Zašto si se odlučila ostati tu raditi nakon akademije?

Super mi je raditi u velikoj firmi u kojoj se moj glas čuje – još od kada sam bila i student. Kad god sam imala neke ideje, prijedloge ili konkretne načine za poboljšavanje nekih procesa uvijek sam bila saslušana. Uvijek je sve bilo sagledano sa svih strana, pa čak i ako bi se utvrdilo da se nešto u tom trenutku ne može napraviti, moja sugestija je bila saslušana. Odlično mi je i to što se radi na stvarno velikim projektima, puno se uči i jako brzo se napreduje. Uvijek postoji šansa promijeniti career path, sve su opcije otvorene, sve je stvar dogovora i u Spanu se sve da iskomunicirati. Osim toga, Span je nudio fleksibilno radno vrijeme koje mi je omogućilo da vrlo lako uskladim posao s obvezama na fakultetu. Ta fleksibilnost, dobra atmosfera i konstantna mogućnost razvoja i napretka je razlog zašto sam odlučila ostati u Spanu (i zašto sam i dalje tu).

A što radiš izvan Spana?

Bavim se uzgojem cvijeća i začinskog bilja, ili bar to pokušavam, ne uspije mi baš svaki put, nekad i neslavno propadne. 😊 A osim toga idem na pub kvizove, na opće, glazbene i razne druge, praktički na sve koji se održavaju u Osijeku. To mi bolje ide. Možda i zato što se i na poslu kao tester treniram tražiti odgovore na pitanja i rješavati probleme. A na kvizovima su isto u fokusu pitanja na koja treba naći odgovore. 😊