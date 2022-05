Intervju: Ivana Arambašić, Aircash – iz korporacije u startup

Aircash pojačava svoj tim kako bi postao bitni međunarodni igrač u području fintecha. U seriji intervjua kroz koje upoznajemo njihove nove zaposlenike, popričali smo s Ivanom Arambašić, koja je u ovaj startup nedavno došla iz HEP-a. Zanimalo nas je koji su je izazovi na to motivirali…

Upoznajmo naše čitatelje – tko je Ivana Arambašić?

Nakon 20 godina korporativnog IT okruženja u kojem sam prošla sve “stepenice“, od developera do direktora sektora za poslovnu informatiku, nove poslovne izazove nedavno sam potražila u Fintech industriji, u Aircash-u. Imam bogato iskustvo razvoja aplikacija u brojnim tehnologijama, kontinuirano radeći na ispunjavanju poslovnih potreba u različitim korporativnim područjima. Vodila sam ili doprinosila gotovo svim većim IT projektima koji su implementirani u segmentu proizvodnje, distribucije i opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj u posljednjem desetljeću. Cijenim izravan pristup, transparentnu komunikaciju i slobodno dijeljenje (drugačijih) perspektiva, entuzijazam i humor.

Kako si se nakon HEP-a našla u Aircashu?

Upoznala sam Hrvoja (Ćosića, CEO-a Aircasha, op.ur.) prije više godina kroz moj dosadašnji rad i sama ideja Aircash-a kao brenda, ali i organizacije me vrlo brzo zaintrigirala. Malo po malo imala sam priliku upoznati Aircash kroz orijentacijske razgovore gdje sam brzo vidjela kako je okruženje dinamično, pozitivno i prije svega profesionalno, a ljudi su opušteni i fokusirani na poslovne izazove. Atmosfera je prijateljska, razmjena znanja i spremnost na pomoć kolegama je nešto što se u Aircash-u podrazumijeva, tako da mi se nije bilo teško odlučiti za promjenu i nove profesionalne izazove. Nakon dugogodišnjeg rada u velikoj državnoj korporaciji, prepoznala sam priliku da sudjelujem u rastu i razvoju proizvoda kao što je Aircash.

S čime si se susrela na trenutačnoj poziciji, je li to u skladu s očekivanjima?

Poslovno okruženje i način rada se bitno razlikuju od mojeg dosadašnjeg iskustva i rada u korporativnom IT-ju jedne velike tvrtke kao što je HEP. Okruženje iz kojeg dolazim je donekle tradicionalno i promijene se implementiraju sporije. Aircash je sve samo ne tradicionalan, odluke se donose brzo, Aircash platforma i mobilna aplikacija se neprestano razvijaju, uvode se nove usluge. Developerski tim je iznimno motiviran i timski orijentiran, a CTO Branimir Petrušić je vrhunski profesionalac čiji pristup i način komunikacije apsolutno olakšava sve zadatke koji su preda mnom te mi se nije bilo teško prilagoditi na novu radnu okolinu. Potencijal koji Aircash ima nije teško prepoznati, ali brzina i fokusiranost koju sam zatekla je svakako nešto što me pozitivno iznenadilo.

Što bi istaknula kao svoj osnovni zadatak u novoj ulozi?

Kako Aircash brzo raste, pojačavaju se timovi u svim segmentima poslovanja pa je moj osnovni zadatak, u skladu s Aircash strategijom i vizijom, dodatno optimizirati development procese, procedure komunikacije između poslovanja i developmenta, i omogućiti provedbu tehnoloških trendova koji će podržati strategiju uz osiguranje stabilnosti i skalabilnosti sustava. Drugim riječima, osigurati developerima da u miru rade ono što je potrebno da bi se pružila izvrsna i pouzdana usluga krajnjem korisniku.

Pretpostavljamo da imate plan širiti tim developera, kakve talente tražite?

Kako se Aircash širi na tržišta izvan Hrvatske i planira daljnji razvoj usluga dostupnih unutar aplikacije, širenje tima je svakako u planu. Tražimo osobe koje posjeduju stručna znanja, željne su učenja i razvijanja, su spremne za inovaciju i out-of-the-box razmišljanje, i koje su spremne na izazov u ovome fast-paced kontekstu, a posebno je važno naći kolege koji će se svojom osobnošću dobro uklopiti u naš tim. Trenutno imamo otvorene pozicije za Senior android i Senior backend developere.

Što im možete ponuditi da dođu, a potom i ostanu raditi kod vas?

Svaki novi član development tima nakon što prođe onboarding proces radit će na novim projektima i razvoju novih usluga. Jos važnije, potencijalni novi zaposlenici će imati priliku biti dio uzbudljive priče i razvoja Aircasha; mjesta gdje osoba može rasti i razvijati svoju kreativnost, biti dio firme u kojoj se razvijaju cutting edge rješenja i dio tima gdje sve rješava zajedničkim snagama, a sve to u uzbudljivom i dinamičnom fintech svijetu. Fokus je samo jedan, a to je Aircash proizvod i ljudi koji čine kompaniju.

