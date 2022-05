Intervju: Stephen Hau, CEO američke IT tvrtke Newfire koja planira snažan rast u Hrvatskoj

Sa Stephenom, jednim od osnivača i CEO-om tvrtke Newfire Global Partners smo razgovarali iz njegovog kućnog ureda u Bostonu. Za taj grad su vezani i njegovi akademski počeci – naime, Steve je diplomirao na MIT-u i Harvardu te je ubrzo primijenio stečena znanja radeći u nizu uspješnih američkih startupova i tvrtki, od kojih je neke i osnovao, kao već spomenuti Newfire.

Stephen Hau je iznimno zadovoljan poslovnim ulaganjima u hrvatsko tržište gdje Newfire posluje dvije godine, a raduje se i prvom nastupu tvrtke na .debug konferenciji početkom lipnja.

Newfire Global Partners posluje u Hrvatskoj dvije godine, iako ova američka tvrtka, kako i samo ime ukazuje, ima globalnu prisutnost na čak četiri kontinenta. Zašto ste odabrali Zagreb za otvaranje ureda?

Prije nekoliko godina, nakon što smo razmatrali mnogo država u središnjoj Europi, uvidjeli smo ogroman potencijal u Hrvatskoj koja ima visoko obrazovanu radnu snagu, visoke standarde poslovanja, te proaktivnu IT poslovnu zajednicu.

Trenutno više od 60 ljudi radi u našem zagrebačkom uredu, a planiramo proširiti tim za barem još sto novih članova do kraja godine. Zato i otvaramo nove uredu u Osijeku i Splitu, kako bismo što prije ostvarili taj cilj.

Recite nam više o planovima za Osijek i Split, kada otvarate nove urede?

Naši timovi već rade iz Osijeka i Splita, te već aktivno zapošljavamo u tim gradovima, a uskoro ćemo imati i fizičke lokacije gdje će se zaposlenici moći družiti i raditi.

Osijek me oduševio, IT zajednica je tamo vrlo jaka i dobro povezana, te su svi otvorenih ruku i s puno empatije dočekali i udomili naše kolege iz Ukrajine koji su se tamo preselili zbog rata. Split je također izniman grad, s puno energije i rastućom IT zajednicom.

Čime se Newfire bavi? Imate urede diljem svijeta, ali klijenti su većinom iz SAD-a.

Prije Newfire-a, pokrenuo sam nekoliko uspješnih tvrtki, te radio s developerima iz cijelog svijeta. S nekima od njih sam odlučio 2016. godine osnovati Newfire, a ime smo odabrali zbog dvaju pojmova “New” i “Fire”, odnosno “novo” i “vatra” jer je vatra prva tehnologija u povijest čovječanstva.

Danas imamo urede i zaposlenike u Europi (Ukrajina i Hrvatska), središnjoj i južnoj Americi (Kostarika, Brazil, Argentina i Kolumbija), te Aziji (Malezija). Da, većina naših klijenata je iz SAD-a, i s nekima od njih imam uspješan poslovni odnos preko 20 godina.

Na kakvim projektima radite s tim klijentima?

Siguran sam da se mnogo inženjera često pita – je li moj kod bitan, čini li neku razliku? Zašto ovo radim iz dana u dan? U Newfire-u razvijamo inovativni software pomoću kojeg se rješavaju stvarni svakodnevni globalni problemi. Mnogo naših klijenata posluje u zdravstvenom sektoru i naš rad s njima ima direktan i vidljiv utjecaj na ljudske živote, odnosno pacijente.

Evo, da izdvojim par primjera… pomogli smo u izgradnji najveće “kućne” virtualne bolnice koristeći software i IoT hardware. S ovom inovacijom smo pacijentima omogućili da se liječe u vlastitom domu, što je u konačnici za njih i za društvo jeftinije, te ugodnije. Tijekom korona pandemije je ova usluga bila iznimno korištena jer su bolnice bile pretrpane i potkapacitirane.

Na projektu s drugim klijentom smo osmislili i izgradili sustav koji predviđa koji HIV pozitivni/AIDS pacijenti bi mogli prestati uzimati terapiju jer lijekovi toliko dobro djeluju da pomisle kako im više ne trebaju i da su izliječeni. Zahvaljujući aplikaciji, svaki tjedan medicinsko osoblje dobije popis pacijenata koje trebaju kontaktirati i dodatno educirati o njihovom stanju i terapiji.

Pomažemo i osobama treće životne dobi, preko wellness aplikacije koja ih povezuje s ljudima slične dobi i interesa, a s kojima mogu dogovoriti druženja i vježbanje u prikladnom okruženju s ciljem poboljšanja i očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja. Nadamo se da im je ova aplikacija smanjila osjećaj izoliranosti i usamljenosti, te povećala potencijal za zdravijim i ugodnijim životom.

Uz priliku za rad na ovakvim inovativnim i značajnim projektima, što još nudite svojim zaposlenicima? Zašto bi se netko prijavio za posao kod vas?

Naši zaposlenici se vole nazivati “obitelj profesionalaca”, bez obzira na razlike u lokacijama gdje rade, kulturama kojima pripadaju, te poslovnom i privatnom životu i iskustvu.

Svima nudimo visoka novčana primanja i benefite, fleksibilno radno vrijeme i politiku rada od bilo kuda, te minimum birokracije. Zahvaljujući svemu navedenom, uspjeli smo u Hrvatskoj (i svijetu) zaposliti iznimne pojedince i na to smo jako ponosni.

Po prvi puta, ove godine, Newfire će biti jedan od sponzora .debug konferencije, te ćeš održati i predavanje u sklopu službenog programa. Koja je tema predavanja i zašto si se za nju odlučio?

Često kažem mladim ljudima da trebaju biti “projekt menadžeri” svojih karijera i voditelji svog poslovnog rasta. Zato je i naziv mog predavanja “Od inženjera do poduzetnika: da li stvarno “projekt menadžirate” svoju karijeru?”. Tema mi je vrlo važna jer sam i sam napravio uspješni prijelaz i razvoj od inženjera do CEO-a. Često sam bio mentor, karijerni savjetnik i ponekada anđel investitor mnogim inženjerima i developerima koji su tek počinjali svoju karijeru.

Tijekom predavanja bih htio podijeliti to svoje 20-godišnje iskustvo, objasniti kako prepoznati i iskoristiti karijerne mogućnosti, definirati navike i “tajne zanata” koje će rezultirati dugoročnim uspjehom, te koje zamke izbjegavati. Veselim se konferenciji, čak sam isplanirao obiteljski odmor u Hrvatskoj u to vrijeme, tako da mogu i posjetiti Zagreb i uživati s obitelji na jadranskoj obali.

Želio bih pozvati sve sudionike konferencije da posjete Newfire štand, upoznaju naš tim i mene, te sudjeluju u našim brojnim iznenađenjima. Vidimo se!

Više o tvrtki Newfire Global Partners možete saznati u .debug intervjuu s Majom, Newire recrutericom i voditeljicom zagrebačkog ureda. Provjerite koje profile inženjera trenutno zapošljavaju i gdje su sve Newifire uredi u svijetu, a u kojima i vi možete raditi.

