Iz ženskog ugla: kako do uspjeha u IT karijeri, ali i izvan nje?

Pet uspješnih žena podijelit će svoje priče na panel diskusiji, koju 22. ožujka organizira Endava

Kakva je veza između tehnologije i plesa, kako se iz tehničke uloge prebaciti u menadžersku i zašto je važno graditi karijeru u IT-u, ali se izgraditi i van nje? Pet uspješnih tech stručnjakinja iz regije Adriatic pokrit će ove, i druge zanimljive teme na besplatnom online panelu u organizaciji Endave pod nazivom “Through Her Eyes: Building Your Career and Everything in Between“.

Panel će se održati putem online platforme Teams, 22. ožujka, od 18 sati.

S ukupno 54 godine iskustva, Katarina Đozović, Agile Project Manager iz Hrvatske; Elizabeta Ilievska Popova, Development Consultant iz Sjeverne Makedonije; Laura Lesjak, Developer iz Slovenije; Tamara Bogdanović, Senior AM Engineer iz Srbije i Amela Teftedarija, Head of Testing iz Bosne i Hercegovine, pružit će uvid u svoj karijerni put u IT-u, ali i podijeliti korisne savjete i trikove kako graditi vlastitu profesionalnu karijeru, prebroditi izazovne trenutke te uspostaviti ravnotežu između posla i privatnog života.

Panel će se održati na engleskom jeziku, a moderirat će ga Andrea Ćulafić, People Development Business Partner u Endavi u Zagrebu. Prijave su otvorene, a za sudjelovanje na raspravi potrebna je registracija putem ove poveznice.