Java i ChatGPT: kombinacija iz raja ili pakla?

Na ovotjednom Java Developer Dayu, u sklopu serije događanja WeAreDevelopers LIVE, hrvatski stručnjak Jakov Semenski iz IBM iX-a održat će predavanje o korištenju umjetne inteligencije u programiranju

Ove se srijede, 18. siječnja, u sklopu serije događanja WeAreDevelopers LIVE održava virtualno događanje Java Developer Day. Budući da je riječ o popularnoj tehnologiji, ne čudi da će i u njoj vrlo brzo biti primjetan utjecaj umjetne inteligencije, pogotovo trenutačno najpopularnijeg jezičnog modela, ChatGPT.

Na ovoj će virtualnoj konferenciji domaći stručnjak Jakov Semenski iz IBM iX-a održati predavanje naslovljeno “ChatGPT and Java: A Match Made in Heaven or Hell?”. Namijenjeno je Java developerima koji traže način da uz pomoć Chat GPT-a povećaju svoju produktivnost.

Jakov će govoriti o prednostima i ograničenjima korištenja ChatGPT-a u programiranju, a istaknut će i one pozicije u software developmentu koje mogu najviše profitirati od toga.

Jakov Semenski radi kao Technical Architect u IT kompaniji IBM iX, kontinuirano unaprjeđuje svoje znanje u radu s novim tehnologijama. Ima iskustva u unaprjeđenju performansi, programiranju, mentoriranju, a proteklih godina najviše se fokusira na radu u velikim projektima u okruženjima poput SAP Commerce Clouda.

Želite li saznati više o ChatGPT-u i njegovom utjecaju na razvojno programiranje unutar Jave, priključite se predavanju “ChatGPT and Java: A Match Made in Heaven or Hell?”. Ono je na rasporedu u srijedu od 12 do 12:45 sati, a link za prijavu je ovdje.