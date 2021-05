Jesu li senior developeri dužni raditi tehničke testove prilikom zapošljavanja?

Screening developera svih nivoa za otvorenu poziciju je standardna regruterska tehnika, u IT-u kao i u drugim industrijama. Nevezano da li je u pitanju tzv. “test na ploči” koji se odvija na fizičkoj lokaciji, vremenski limitirani test u online okruženju ili tehnička zadaća, čini da većina senior developera već duže vrijeme aktivno raspravlja o tome jesu li tehnički testovi uopće potrebni za provjeru razine znanja i iskustva.

It's funny. Straight out of university I probably could have coded up a merge sort out of my head. Now over 10 years later I have to pull out a text book and dust it off.

So if a company is using this as a screening problem for hiring I hope they're expecting a junior dev.

— Glen McCallum (@glenmccallumcan) June 20, 2019