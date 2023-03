Joberty uvodi nove promjene – pripremili su regionalni blog

Naš partner Joberty obavijestio nas je o novim uzbudljivim promjenama koje su uveli, pa u nastavku pročitajte kako su ih predstavili…

Kada smo započeli našu Joberty priču, imali smo jasnu viziju daljnjeg regionalnog širenja. Kroz vrijeme smo izašli na nekoliko tržišta, unaprijedili platformu na svima s Joberty 2.0, a sada idemo dalje. Napredovali smo, postali smo regionalni, a sada je vrijeme i da napreduje naš blog i krene u istom smjeru. Time nam je drago što možemo reći da uvodimo Joberty regionalni blog.

Nikada se nismo zadržavali ili limitirali po tržištu, tako nam nije u planu niti sada. Ovime otvaramo daljnje mogućnosti, širimo vidike i više se povezujemo s klijentima, kao i korisnicima. Evo što smo spremili:

Što regionalni blog znači za vas kao čitatelje?

Odsada će blog tekstovi biti dostupni čitateljima na svim našim tržištima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumnjskoj, S. Makedoniji i šire. Tekst bloga napisan je na engleskom jeziku, što daje mogućnost i onome iz Srbije, Rumunjske, Slovenije ili neke druge zemlje da ga pročita i s njime interaktira. Tekstovi će biti obogaćeni s više detalja, pratit će posljednje trendove, spominjat će najvažnije ličnosti u svijetu tehnologije i pridonosit će kako tvojem interesu tako i tvojem znanju.

Što regionalni blog znači za sve naše partnere?

S regionalnim blogom osiguravamo veću vidljivost za sav sadržaj koji se nalazi na blogu. Svi već znamo kako visibility u današnje vrijeme nije samo važan na prostorima na kojima djelujemo, nego je važan i na konkurentskom području, području na kojem se želimo razvijati i širiti i tako dalje. Ovime vam otvaramo put prema razvoju regionalne suradnje i stvaranju novih partnerstava, a priče i ideje dobivaju mogućnost da se prošire do svih kutaka regije.

Hoće li se izgled bloga mijenjati?

Osim što će tekstovi biti na engleskom jeziku i što će biti raznolikiji sadržaj, odlučili smo se na pregledniju podjelu kategorija. Zanimaju te DEV teme? Super! Čitaj sve o najnovijim tech trendovima, programskim jezicima, QA testiranju, WEB development alatima, umjetnoj inteligenciji i još mnogim drugim zanimljivim developerskim temama. Znamo da je ovo područje i zanimanje raznoliko, baš kao i naša DEV kategorija.

Naginješ li možda više na HR stranu? Imamo i to! U headeru pronađi HR kategoriju, klikni na nju i pronađi mnoštvo članaka koji se odnose na zapošljavanje, retention zaposlenika, benefite koje developeri priželjkuju, sve o employee engagementu i slično.

Uz DEV i HR, uvodimo još neke kategorije. To su NEWS & EVENTS, PROMO i EMPLOYER BRANDING. Sljedeći vikend je veliki tech event u gradu, tvrtka xy otvara nove urede, održava se najveća IT konferencija, sve to naći ćeš pod kategorijom NEWS. Informirat ćemo vas o novim rješenjima koje provodimo za nas, za korisnike, za tvrtke, ali i sve one koje to zanima.

Što se tiče PROMO dijela, on će sadržavati informacije o najnovijim događajima, akcijama i promocijama. Tu dajemo mjesto i slobodu nama i partnerima da podijelimo zanimljivosti s IT zajednicom. Organizira se IT nagradna igra ili partnerske akcije, sve to i još više, saznaj u PROMO dijelu Joberty bloga.

Često ističemo važnost EMPLOYER BRANDINGA tvrtki na našoj platformi, kao i objavama na društvenim mrežama i člancima na blogu. Time je EB dio dobio i svoju zasebnu kategoriju na Front Pageu bloga. Zanima te kako se predstavljaju najveće IT tvrtke, o kojim benefitima pričaju ili po čemu je baš njihova kultura unutar timova posebna? U Employer Branding dijelu moći ćeš čitati upravo to.

Također, dodali smo opciju gdje ćeš nakon svakog teksta moći ostaviti komentar. A svaki komentar ćeš moći označiti kao RELEVANTAN ili NERELEVANTAN. To ti zvuči poznato? Tako je. To si već vidio kod nas na platformi kod osvrta, kao i na Zajednici pri upvoteanju i downvoteanju odgovora i pitanja. Pa zašto ne bismo ovo dodali i kod bloga?

Kao što smo s Joberty 2.0 radili na nekakvim UI/UX izmjenama, odlučili smo taj trend slijediti i kod bloga. Vizualni doživljaj jednako nam je važan kao i sadržaj koji objavljujemo, zato smo poradili na jednostavnosti i praktičnosti uz novu svježinu dizajna. Jesi li već pogledao? Što kažeš?

Mijenja li se dinamika objavljivanja?

Ne. S dinamikom ostajemo na istom. Blog tekst kao i do sada objavljivat će se svakoga utorka u 10 sati ujutro. Kao što si već navikao, možda nas nova unaprjeđenja i ovdje čekaju. Sukladno vašim reakcijama, podložni smo promjenama, ali zasada pripremi kavu ili čaj utorkom u 10 i pripremi se na ono što ti spremamo za taj tjedan.

Da sumiramo plan…

Princip ostaje isti, a najvažnije što nam se mijenja je jezik čitanja i pisanja. S regionalnim blogom želimo ostati up to date, omogućiti pristup svima našim korisnicima i klijentima prateći najvažnije globalne trendove u IT-u.

Želite li kao tvrtka pisati o svojim novostima ili želite educirati čitatelje sadržajem iz područja kojim se vi bavite? Odlično. Sada dobivate prostor i za to. Možete širiti svoje znanje, promovirati vaš rad i širiti mrežu kandidata i klijenata.

Ovime dajemo priliku i čitateljima da čitaju tekstove o trendovima IT tvrtki s bilo kojeg tržišta na kojem djelujemo. Zanima te kako posluju IT tvrtke u Srbiji, Hrvatskoj, Rumunjskoj, S. Makedoniji ili možda Bugarskoj i Sloveniji? Od sada možeš sve to pronaći na Joberty regionalnom blogu. Tko zna, možda ti se više svidi način rada kod susjeda, pa se uspiješ tamo i zaposliti ili otkriješ neku caku od druge ekipe, primijeniš je u svom poslovanju i riješiš problem? Mogućnosti je mnogo.

Dođi na Joberty Blog i pogledaj što smo sve pripremili. Za svakoga ponešto!