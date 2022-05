Kako izgraditi tim IT stručnjaka iz nule (Salesforce priča)

Kako je Igor pronašao sreću – priča o uspjehu. Kako je najdugovječniji zaposleni i najmlađi leader u Triple Innovations, Igor Prilika nakon 5 godina software developmenta od senior developera i analitičara preuzeo poziciju team leadera te izgradio tim od nule do 9 Salesforce stručnjaka s preko 15 certifikata i trenutno ukupnim iskustvom Salesforce tima od 30 godina. Igor je prvenstveno imao izazov potpuno nove tehnološke vertikale (Salesforce) u koju je tvrtka odlučila investirati, potom izazov traženja ljudi u Hrvatskoj u kojoj Salesforce tržište i inženjeri nisu postojali, a zatim izazov dokazivanja kod novih klijenata i novih poslova, a naravno i izazov vođenja i stvaranja inženjera. Koje su bile dobre prakse, gdje smo failali, kada je dotakao dno, a kada je osjetio ponos i zašto. Igor je jedan svestran čovjek, ljubitelj i poznavatelj prirode (ribolovac, lovac, sakupljač gljiva i bilja… pravi „outdoorsman“), otac, najbolji majstor u kući kojeg znamo, ali prije svega psiholog, stručnjak s licem i vrhunski inženjer otvorenog uma. (Ivor Bakša, Triple Innovations, CEO)

Zdravo, Igore! Ti si najduže zaposlen čovjek u Triple Innovationsu, čestitam ti na tome. Počeo si kao software developer gdje si došao do razine Senior Software Developera. Koliko je teško bilo postati senior software developer i kako izgleda to putovanje u Triple Innovationsu?

Činjenica da sam najduže zaposleni čovjek u našoj firmi, me malo iznenadila i zatekla, ali izgleda da je istina, star sam! Došao sam u firmu kao relativno neiskusan programer na novi kod, nove tehnologije, u sasvim novu nišu i industriju s veoma kompleksnom poslovnom logikom. Krivulja učenja bila je jako strma, no, uz planiranu i vođenu edukaciju i nesebičnu pomoć iskusnijih kolega (što je i danas dio kulture firme) uspio sam savladati izazove po putu. Projekt po projekt, radeći konstantno na sebi, rola senior developera došla je prirodno. Bilo je to jako zabavno putovanje. Baš ste me pogodili pitanjem, sad ću dva dana hodati uokolo sanjareći u reminiscenciji na dobra stara vremena.

Kako si nakon toga postao team leader i zašto si se odlučio na taj poslovni zaokret?

Ne znam bih li trenutak u kojem sam postao svjestan da želim voditi ljude uopće nazvao zaokretom jer ponekad imam osjećaj da je sve u mojem osobnom i profesionalnom životu, kao i u edukaciji, vodilo u tom smjeru (znam zvuči jako deterministički, kao da opisujem Hodora u Game of Trones). Meni je krenulo od odabira pedagoškog smjera na FOI-ju, jer sam htio imati mogućnost jednog dana biti profesor, do velikog interesa za ljudima, proučavanju što ih pokreće i željom da sam utječem na njihovo pokretanje. U firmi smo završili prvi Salesforce projekt i taman startali s novim većim, kada me pozvao Ivor (moj teamleader i CEO) na kavu i rekao: „Imamo prostora i iskustva da pokrenemo dedicirani Salesforce tim. Tebe vidim kao leadera tog tima. Jesi za?“ Iako mi je to dugo bila želja i znao sam da će taj trenutak doći, klimao sam potvrdno glavom s polu-luđačkim osmjehom na licu umirući iznutra od brige koliko sam se zelen osjećao za tu poziciju. U početku je bilo teško i trebalo je dosta prilagodbe i balansiranja između tehničkih i leaderskih očekivanja, ali nisam odustajao i s vremenom sam se u potpunosti suživio s pozicijom.

Voditelj si Salesforce tima. Kada bi te pitali da nam u dvije rečenice opišeš što je Salesforce što bi nam rekao?

Na Google-u ćete najčešće prvo pronaći definiciju da je Salesforce vodeće svjetsko CRM rješenje, ali u stvarnosti je daleko više od toga. Salesforce je postao platforma za potpunu potporu poslovanju (BSS), od marketinga i prodaje, do customer communityja i podrške klijentima. Uz sve to, Salesforce je i razvojna platforma koja svojim korisnicima omogućava da osnovna rješenja za pojedini segment poslovanja u potpunosti prilagode svojim potrebama i specifičnostima svoje poslovne logike.

Koliko razumijemo Salesforce stručnjaka na tržištu u Hrvatskoj gotovo da i nema, a vi u Triple Innovations imate 9 certificiranih stručnjaka, što je veliki uspjeh za tvrtku te veličine. Kako ste uspjeli u realizaciji tog cilja? Kakav ste kadar zapošljavali, koliko često? Kako ste razvijali kadar unutar tima?

Da, to je istina. Moram priznati da sam očekivao da će se situacija na tržištu donekle promijeniti u proteklih 3-4 godine otkad tim postoji, ali baš i nije. No, nas to nikad nije sprječavalo da uspješno razvijamo tim, prihvatili smo to i prilagodili se. Kod nas svi članovi tima, pa i oni na višim razinama senioriteta, imaju jasno definirane edukacijske ciljeve i pomoć ostalih timskih kolega u razvoju pa se kompetencije brzo steknu. Koliko god ova situacija s nedostatkom kvalificirane radne snage zvuči nezahvalnom, ima u njoj i pozitivnih stvari. Pri odabiru novih zaposlenika nismo preokupirani njihovim sposobnostima i znanjima već gradimo tim koji će na interpersonalnoj razini dobro funkcionirati, a za nove članove tima računamo da nam je u početku jednostavno potrebno određeno vrijeme u kojem će se oni i ostali članovi posvetiti njihovoj edukaciji.

Kako bi opisao svoj tim? U čemu ste najbolji?

Naš tim je najbolji na svijetu, ako moram sažeti u jednu rečenicu! Znam da to ne govori puno o samom timu, ali u ovoj izjavi nema ni trunke šale! Tim je multidisciplinaran, od samog poznavanja različitih dijelova SF platforme do afiniteta oko daljnjeg razvoja članova tima. Skupom tih individualnih znanja i iskustava pokrivamo jako velik spektar usluga koje možemo pružiti pa je jasno da dajemo velik doprinos unaprjeđenju poslovanja svih naših klijenata. Ekipa ima veliku volju, hrabrost, jasnu viziju i odličnu radnu etiku. Bolju ekipu iskreno ne bi niti sam mogao zamisliti…

Koje osobine cijeniš i potičeš kod članova tima?

Ulažem jako puno svoje energije u tim, uvijek sam članovima tima na raspolaganju za eventualnu pomoć ili savjet, ali i mnogo očekujem od njih. Svatko od njih je na svoj način vlasnik zadataka, dijela projekta ili cijelog projekta na kojem radi. Od njih najviše očekujem fer i iskren odnos prema ostalim članovima tima, a nakon toga proaktivnost i pravovremenost u komunikaciji. Primjerice, razočaran sam kad se na projektima eskaliraju problemi koji su krenuli kao obična sitnica, mogli se riješiti brzo, ali netko nije uključio mene ili nekog iskusnijeg kolegu za savjet u rješavanju.

Što ti je pomoglo da postaneš dobar team leader? Kako si organizirao posao? Koje rituale imate (kroz dan, mjesec, godinu)?

Svakako mi je mnogo pomogla moja osobna i edukacijska pozadina. Ostatak faktora u našem uspjehu je kombinacija dobrih praksi, ali i samog tima, njihovog otvorenog uma, povjerenja prema meni i vjere u moj način rada. Članovima tima već od prvih konkretnih zadataka dajem puno slobode, ali i odgovornosti. Ne miješam im se previše u svakodnevne operativne zadatke, ali sam im uvijek na raspolaganju ako trebaju moju pomoć ili savjet i njihova je odgovornost da moju pomoć iskoriste kako bi posao nesmetano tekao. Do ovakvog pristupa radu došli smo nekako prirodno, ali trebalo je vremena da stvari sjednu na svoje mjesto. Što se tiče rituala, radimo po SCRUM metodologiji, pa nam je posao raspoređen u sprintove unutar kojih imamo standardne uobičajene aktivnosti: daily-je, refinement, planiranje i review.

Otkad si postao voditelj, opiši nam situaciju kada si se osjećao kao da si dotakao dno.

Uh, vidim ne šalite se s pitanjima, postaju sve ozbiljnija! 😊 Ima jedno iskustvo koje mi je bilo najgore i najteže otkad sam voditelj tima, pa čak bih rekao i generalno u profesionalnoj karijeri, ali ujedno i najdraže jer sam puno naučio. Bilo je to vrlo brzo nakon što sam preuzeo ulogu voditelja tima. Firma je osvojila prvi ozbiljan i, generalno, dosta velik projekt na Salesforce-u. Bilo je tu dijelova projekta koju su zahtijevali višu razinu tehničkog znanja od one na kojoj smo tada bili, čak i uz sav entuzijazam i volju za učenjem i isporukom. Pred sam kraj projekta klijent je odbacio veliki dio našeg rješenja, jer nije imao zadovoljavajuće performanse. Trebalo mi je vremena da se oporavim od toga. Naučio sam koliko je važno biti iskren prema sebi, razumjeti vlastite i mogućnosti tima, a potom otvoreno i na vrijeme komunicirati vlastita ograničenja i klijentu. Takav pristup nije samo „po bontonu“ nego je i dio poslovne etike koju se trudim slijediti.

Kada developeri odu u voditeljsku poziciju često prestanu postepeno programirati. Imaš li ti još uvijek neka tehnička zaduženja u timu i koja su to? Stigneš li developati i ako ne, nedostaje li ti? Zašto?

Donedavno sam i sam radio na tehničkim i operativnim zadacima, ali uglavnom kad je trebalo učvrstiti poziciju kod klijenta i pokušati proširiti posao. No, s obzirom na obujam posla i broj klijenata na čijim projektima tim trenutno radi, poslovna (kao i moja osobna) odluka je da se u potpunosti posvetim vođenju tima i organizaciji posla. Da budem iskren, nekako mi prirodno i lako dolazi prepuštanje developmenta kolegama. Naravno, potrebno je spomenuti i da su kolege veoma sposobni i zainteresirani za platformu i tehnologiju i znanje nekih od njih postepeno nadmašuje moje pa ne osjećam da tim nešto gubi time što ja više ne programiram. Usprkos tome, ja moram pratiti nove feature na platformi, razumjeti ih i rado ću „pogurnuti nos“ u tehničke stvari na kojima tim radi. Prvenstveno zato što će me te stvari na određenoj razini uvijek zanimati, onda i zato što dosta sudjelujem na arhitekturi i specifikaciji projekata, ali i iz razloga da lakše i bolje razumijem što i kako naš tim radi.

U kojoj si situaciji osjetio izniman ponos na tim, sebe i zašto?

Ponosan sam na kontinuitet kojim me oduševljavaju. Kod svakog novog klijenta i na svakom novom projektu me čine ponosnim svojim napretkom u tehničkim kompetencijama, svojom predanošću i odgovornošću u suradnji s klijentima. Možda sam ipak najponosniji na međuljudske odnose unutar tima. Koliko god posao bio težak i izazovan svi članovi tima uvijek složno i bez zadrške surađuju i pomažu jedni drugima kako bi se posao obavio. Na sebe sam najponosniji kad tu i tamo izvučem glavu iz svakodnevnih aktivnosti, pogledam tim kako radi i osvrnem se na gore navedeno jer smatram da sam bar malo pridonio tome svojim iskustvom i primjerom koji sam pružao od samog osnutka tima.

Na kakvim projektima radite unutar tima, kakve probleme rješavate, što vas veseli najviše, što najmanje?

Trenutno uglavnom radimo na poslovima agencijskog tipa, a radimo sve od administracije platforme pa do arhitekture i implementacije custom rješenja (development), ovisno o potrebama klijenata. Kao što sam već prethodno spomenuo, mi smo u svojoj srži software development tvrtka pa nas samim time najviše vesele projekti koji uključuju programiranje u punom smislu riječi, pogotovo kompleksne integracije između Salesforce-a i vanjskih sustava. No, ni administrativni dio posla na platformi rado obavljamo jer neki članovi tima nisu hard-core programeri i više naginju tom dijelu definiranja i konfiguriranja poslovnih procesa. Mogao bih reći da unutar tima imamo trkače (da ne nazivam kolege „konjima“ 😊) za svaku trku.

Što ti se sviđa u radu za Triple Innovations?

Brzo nakon dolaska u Triple Innovations sam razumio naš evolucijski a ne revolucijski razvoj poslovanja koji mi se čini prirodnijim. Posebno me se dojmilo što isti uključuju planirani i vođeni razvoj pojedinaca, ali se uvelike i oslanjaju na njega. Nikada nam cilj nije bio izgraditi firmu od 300, 500 ili 1000 ljudi od kojih se pola njih međusobno uopće ne poznaje. Narasli smo mnogo u posljednjih nekoliko godina, u svakom pogledu, i rasti ćemo još, ali niti u jednom trenutku nisam osjetio da nas je preuzela pohlepa i nerazumna želja za još više i više. Jako nam je bitno da su ljudi zadovoljni svojim napretkom, poslom, primanjima i osjećaju se ugodno u društvu kolega. Daleko izazovnije pitanje bi bilo: „Što mi se ne sviđa u radu za Triple Innovations?“

Za tebe tvoji kolega kažu da si svestran čovjek; otac, muž, Picok, „prirodnjak“, sviraš gitaru, pravi si kućni majstor, psiholog, razumiješ se u aute… Kad stigneš sve to?

Zanimljivo je koliko znanja i interesa čovjek može akumulirati kroz život samo ako otvori um i dozvoli znatiželji da ga vodi, pogotovo u današnje vrijeme kad svakodnevno u ruci na samo nekoliko dodira ekrana od vas imate sve znanje svijeta. Prije malo više od godinu i pol dana sam postao otac jedne prekrasne curice i moram priznati da mi je to najveći interes i hobi koji sam ikad u životu imao, nisam mogao ni zamisliti kolika je snaga te uloge i koliko će me obuzeti. Sve je u mom životu trenutno podređeno njoj, najviše me nagrađuje i veseli vrijeme provedeno s njom. Jedini pravi izazov je u tome da preostale mrvice slobodnog vremena moram pomnije planirati kako bi ih mogao posvetiti ostalim „van-poslovnim“ interesima, a u tome, što je iznimno važno napomenuti, imam i veliko razumijevanje i podršku supruge.

Stignete li se u vašem timu zabaviti ili je sve samo posao, posao, posao? Kako se zabavljate?

Koliko smo ozbiljni oko posla, toliko smo ozbiljni i oko zabave! Imamo svoje male rituale kroz koje se opuštamo, zabavljamo i povezujemo na prijateljskoj razini. Od jutarnjih kavica i zajedničkih ručkova, partija pikada, pa sve do regularnih proslava i gozbi petkom. Te proslave su, usput rečeno, krenule kao događanja kad netko ima nešto za proslaviti, ali u zadnje vrijeme stalno netko nešto slavi, ponekad mi se čini da se radi i o izmišljenim događajima. Često se one protegnu i van radnog vremena do kasnih večernjih sati. Nekoliko puta godišnje imamo i organizirani teambuilding s kojeg se rijetko kada odlazi „u normalno vrijeme“. Svakodnevni ugodni međuljudski odnosi se u takvim trenucima još dodatno amplificiraju i partyji su nam stvarno spektakularni.

Za kraj, što bi savjetovao mladim inženjerima?

Najvažniji savjet koji bih mogao dati mladim inženjerima je da uče, uvijek i u svakoj prilici, ali da se pri tom ne forsiraju i ne pokušavaju preskakati određene stepenice jer nešto što je u početku samo podatak postaje informacija i upotrebljivo znanje tek kada „sjedne na svoje mjesto“. Dozvolite si istraživanje i eksperimentiranje sa širokim spektrom zanimanja koje IT obuhvaća, normalno je da nemate jasnu viziju svoje karijere nakon godinu dana rada. Tražite poslodavce koji će vam dozvoljavati da se kroz posao razvijate u smjeru u kojem vi želite i kad ih nađete, cijenite ih jer nisu svi takvi. Vi možete i trebate biti gospodari svoje budućnost i upravljati razvojem svoje karijere. Spomenuo bih ovdje i svoj osobni moto: budite uvijek fer, iskreni i korektni prema svim svojim suradnicima – kolegama, klijentima i poslodavcima. Ne samo da je lijepo, nego i važno, jer od sebe trebate graditi inženjera i osobu s integritetom, a ne uličnog žmuklera.

