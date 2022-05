Karlo Vezijak (ASEE): Kada tvrtka omogućava rast i prilagođava se potrebama radnika nema razloga za promjenu

Tvrtka ASEE (ranije poznata kao Asseco SEE) posluje na 23 tržišta diljem svijeta sa snažnom tendencijom širenja. U Hrvatskoj imaju više od 240 zaposlenih, od čega polovicu čine developeri. Iako krajnjem korisniku možda nešto manje poznata, IT rješenja ove kompanije čine financijske i druge digitalne usluge jednostavnijima, pouzdanijima i pristupačnijima. Ako ste danas koristili bankomat, mobilno bankarstvo, beskontaktno platili, kupili nešto online karticom ili bili u kontaktu s korisničkim centrom nekih od vodećih hrvatskih ili regionalnih kompanija, vrlo vjerojatno ste koristili upravo neke od digitalnih usluga tvrtki unutar ASEE grupacije.

O tome kako je raditi u ASEE-u razgovarali smo s Karlom Vezijakom, Development Unit Managerom koji je svoju karijeru gradio unutar ove tvrtke.

Bok Karlo, za početak reci nešto o sebi i koja je tvoja uloga u ASEE-u?

Moje ime je Karlo Vezijak (to je sa „i“, jer se cijeli život borim da ne ostanem bez tog slova :)). Rodom sam iz Vukovara i slijedom događaja s obitelji sam se kao 11-godišnjak na kraju doselio u Koprivnicu, gdje živim i danas.

Moja trenutna uloga u ASEE je voditelj odjela razvoja i po toj ulozi zadužen sam za razvoj produkta LIVE u odjelu kojeg zovemo Voice, gdje sada već dvije godine radimo na razvoju treće generacije LIVE produkta koristeći cloud native tehnologije.

Kako je izgledao tvoj put u ASEE-u?

Moj put započinje zapošljavanjem nedugo nakon završetka faksa (FOI) u firmu Logos d.o.o. prije 16 godina na poziciju web developera. Oduvijek me zanimala informatika i bilo je tu pokušaja programiranja na Commodore 64, nekih natjecanja u školi u Logo programskom jeziku (ne znam sjeća li se itko toga iz 90-tih J), ali sve do zadnje godine fakulteta nisam znao čime bi se bavio. Onda sam se na četvrtoj godini fakulteta, na izbornom predmetu, malo detaljnije upoznao s programiranjem za web i na tome sam počeo graditi svoju poslovnu karijeru.

Logos je u to vrijeme bila privatna tvrtka s oko 30-tak zaposlenika i kao web developer morao sam se pobliže upoznati s cijelim skupom stvari koje prate taj development kao što su backend programiranje u raznim jezicima (php, java), frontend development (javascript, html, css), baze podataka (SQL i programiranje procedura), konfiguracija linux sustava, web servera i ostalo, tako da sam već u to vrijeme počeo skupljati znanje iz raznih područja.

Osim toga već tada sam bio direktno uključen u projekte i komunikaciju s klijentima. Sve u svemu, bilo je tu dosta prostora i prilike za biti proaktivan što sam ja i koristio.

Logos je kasnije kupljen od strane Aseeco SEE (ASEE), tako da sam prošao i tu tranziciju iz manje privatne tvrtke u veliku stranu internacionalnu kompaniju. U cijelom tom razdoblju prilike za dokazivanjem i proaktivnošću nije nedostajalo. Skupljao sam sve više tehničkog znanja i počeo sam napredovati. Nakon sedam godina putovanja vlakom na relaciji Koprivnica – Zagreb – Koprivnica, što nije nimalo lako, a vjerujem da to može potvrditi svatko tko putuje na toj relaciji (pozdrav supu(a)tnicima J), ASEE je kolegi i meni kojim smo iz Koprivnice izašao u susret i otvorio ured u Koprivnici (uzmite u obzir da je to bilo puno prije nego je udaljeni način rada postao uobičajen). Danas ASEE ima urede u Zagrebu, Koprivnici i Rijeci. Tako je sve sjelo na svoje mjesto.

Uskoro sam napredovao do pozicije Software Architecta, jer sam već skupio dosta tehničkog znanja, ali i iskustva na području implementacije i rješavanja raznih poslovnih potreba na području FinTech industrije, što uključuje i rad s velikim klijentima kao što su banke, osiguravajuće kuće i drugi.

Nakon toga sam ušao i u područje vođenja projekata na poziciji Project Manager-a, gdje sam se upoznao i s tim aspektom, ali sam uvijek ostao više tehnički orijentiran i nastavio sam skupljati tehnička znanja i pratiti nove tehnologije (npr. imao sam priliku raditi s WebRTC tehnologijom kada se ona tek pojavila i vrlo rano se baviti raznim automatizacijama procesa koje su danas dio popularne grane DevOps-a).

Nakon pozicije Project Manager-a slijedila je pozicija Solution Architect-a, gdje sam puno sudjelovao u implementacijama raznih zanimljivih projekata, a bilo je tu i dosta suradnje s ostalim odjelima u ASEE.

Što je presudilo da si odlučio svoju karijeru razvijati unutar jedne tvrtke?

Rad u ASEE je dinamičan, neki kažu dosta se radi, što možda i jeste istina, ali isto tako iz svog osobnog primjera mogu reći da se trud, dobar rad i proaktivnost nagrađuju.

Imao sam tijekom karijere priliku susretati se s raznim područjima u FinTech industriji od Call Centara, CRM-a, ServiceDesk-a, što je glavno područje rada u mom odjelu Voice, do izdavanja certifikata, digitalnog potpisivanja i raznih drugih stvari.

Osim toga, ASEE je dosta fleksibilan po pitanju potreba svojih zaposlenika (uredi izvan Zagreba, rad od kuće, nagrađivanje svojih zaposlenika, redovno godišnje planiranje razvoja karijere za svakog pojedinog zaposlenika i razne ostale beneficije) tako da jednostavno nije bilo potrebe za promjenom tvrtke.

Na kakvim projektima radiš?

Kao što sam ranije naveo, trenutno radim na razvoju treće generacije našeg produkta LIVE koji kompanijama diljem svijeta služi kao centralni sustav za upravljanje korisničkim iskustvom.

. Rad je dosta izazovan, jer smo krenuli sve raditi novo od temelja što uključuje dizajniranje arhitekture sustava, rad na novom UX i UI dizajnu aplikacije, uvođenje orkestracije procesa korištenjem BPM-a i korištenje raznih drugih tehnologija, te upravljanje timom koji se sastoji od studenata do senior programera. Uz to uveli smo određene procedure kako bi osigurali proizvodnju što kvalitetnijeg i sigurnijeg softvera.

Na što si posebno ponosan?

Ponosan sam na to što sam uspio napredovati i razvijati se te što sam u ASEE stekao status osobe koja ima širok spektar tehničkog znanja, što mi je omogućilo sudjelovanje u raznim dogovorima oko procedura i suradnji, kako unutar ASEE Hrvatska, tako i s ostalim zemljama unutar ASEE grupacije.

Ponosan sam i na to što kad negdje zapne, kolege znaju da mi se mogu uvijek obratiti i da ću napraviti sve što mogu da pomognem riješiti problem.

Kako izgleda tvoj tipičan radni dan?

Radni dan započinje mi buđenjem djece i jutarnjom „tjelovježbom“ kako bi se djeca spremila i krenula u vrtić, tj. školu. Rad na poslu započinje kavom, jer bez toga sve je nekako teže i sporije. Nakon toga započinju redovni i dogovoreni sastanci, a ubace se i call-ovi za konzultacije i slično. Nakon što mi uši od slušalica pocrvene i pojavi se „rupa“ između sastanaka, ulovim se malo kodiranja i pregledavanja što je i kako napravljeno. Nakon posla kreću razne svakodnevne obiteljske ceremonije J.

Kakav je tvoj tim i radna atmosfera?

Tim je raznolik, od studenata koji nam se priključuju u razvoj gdje zaista imamo vrijednih mladih ljudi željnih da pridonesu svojim radom na velikom projektu kao što je LIVE, do senior programera i business analysta. Trenutno nas je u timu 10-tak, ali konstantno tražimo nove ljude. Osim formalnih razgovora i priče o poslu, gdje potičemo otvorenost, pa ako treba i manje-više žustre rasprave, družimo se i neformalno (kako bi izgladili sve nesporazume J), te održavamo prijateljsku atmosferu.

Kome bi preporučio posao u ASEE-u?

Posao u ASEE može dobiti svatko željan rada i dokazivanja bez obzira na iskustvo. Ako je netko tek na početku karijere u ASEE će dobiti priliku za učenjem i mentorstvom (koje je i formalno definirano), a ako netko ima već dosta iskustva, dobrodošao je da svoje iskustvo podijeli i direktno utječe na razvoj produkata.

