Konferencija DUMP Days pruža priliku za lansiranje u poslovni svijet, ali i networking

DUMP Days će na dva dana postati mjesto okupljanja studenata i učenika zainteresiranih za razmjenu znanja i druženje te predstavnika vodećih IT tvrtki na području Splita i okolice

DUMP Udruga mladih programera najavljuje peto izdanje DUMP Days konferencije, koja će okupiti hrvatsku IT zajednicu, ali ovog puta u hibridnom izdanju. Održat će se 14. i 15. svibnja, dijelom na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, a dijelom online. Kao i uvijek, ponudit će brojne prilike za razmjenu znanja i iskustva te stvaranje novih poslovnih veza.

Nakon studentskih klupa nije nimalo lako započeti s radom. DUMP Udruga mladih programera uvidjela je da studenti nisu dobro upoznati s onim što će trebati koristiti u praksi, stoga je ova konferencija idealna prilika da se studenti educiraju o aktualnim problemima i zahtjevima tržišta te upoznaju s IT tvrtkama čime se nudi mogućnost za sklapanje brojnih kvalitetnih poznanstava i poslovnih suradnji.

Glavni će program konferencije, kao i prijašnjih godina, biti bogat i raznovrstan. Stručnjaci će održati niz predavanja i 2 panel rasprave koje će posjetitelji moći pratiti online sa svojih laptopa iz udobnosti vlastitih domova. Predstavit će se najnoviji IT trendovi i tehnologije te posjetiteljima približiti tematike poput budućnost marketinga, kako stvoriti svoju developersku agenciju ili na kakve izazove pri radu na vlastitoj aplikaciji netko može naići. Svoje će znanje posjetitelji moći primijeniti na radionicama koje će također voditi vrhunski IT stručnjaci. One malo hrabrije i odvažnije ni ove godine raspored neće nimalo razočarati. Ponovno će se održati fly talksi – kratki razgovori između studenta i poslodavca jedan na jedan koji omogućuju uvid u znanja i vještine potrebne za pronalazak idealnog posla u IT sektoru.

Naravno, razlika od prošlih godina je to što će ovi događaji biti u online formatu. Konačno, brojne će regionalne tvrtke na svojem izložbenom prostoru prikazati dio svoje radne atmosfere i poslovne kulture te omogućiti posjetiteljima da saznaju sve informacije o mogućnostima koje nude, bilo u vidu zaposlenja ili pripravništva. Iako su Daysi spoj edukacije i poslovnog iskustva, bogata nagradna igra je sastavni su dio konferencije pa opuštene atmosfere i zabave sigurno neće nedostajati.

“I ove nam je godine primarni cilj približiti poslovni svijet studentima koji se vide u IT sektoru, stoga smo konferenciju zamislili kao događaj na kojem će se predstavnici najistaknutijih hrvatskih IT tvrtki moći upoznati sa svojim budućim zaposlenicima u neformalnoj atmosferi i podijeliti im znanja koja su ključna za uspješnu karijeru. Osim poslovne strane, DUMP Days konferencija upoznat će studente s različitim prilikama koje nudi IT svijet te im tako pomoći da u bliskoj budućnosti budu kompetentni radnici u onim područjima koja ih zanimaju.” poručio je Alex Amanzi, jedan od organizatora konferencije.

Pridružite se jubilarnom petom izdanju konferencije 14. i 15. svibnja!

Registracije za dobivanje akreditacije dostupne su na web stranici konferencije days.dump.hr.