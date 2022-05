LeverUP Consulting: Startaj svoju karijeru u Salesforce eko sustavu

Dobar osjećaj za poslovne i logičke procese uz osnovna informatička znanja karta su za početak karijere u iskusnom kolektivu stručnjaka za automatizaciju marketinga. LeverUP Consulting otvara vrata ambicioznim mladim stručnjacima – come as you are!

Konzultantska tvrtka LeverUP Consulting, certificirani Salesforce partner, u samo godinu dana prerasla je u međunarodnu tvrtku s uredima u Zagrebu i Tallinnu te proširila kolektiv s dva na 16 zaposlenika. Marketinška automatizacija s naglaskom na personaliziranu komunikaciju u sklopu Salesforce CRM eko sustava glavno je područje djelovanja, a izazovni projekti za velike partnere ujedno su i globalni.

Gradimo inovativnu i besprijekornu arhitekturu CRM sustava

Tim iskusnih i certificiranih Salesforce stručnjaka u LeverUP Consultingu može se pohvaliti brojim uspješnim projektima Salesforce cross-cloud implementacije, a nudi i puno više – ubrzava rast poslovanja, inspirira klijente personaliziranim iskustvom, povećava učinkovitost te nudi vrhunska rješenja prilagođena potrebama pojedinih industrijskih sektora. Brojnim klijentima iz Europe i Sjeverne Amerike omogućava se personalizirana komunikacija sa stotinama tisuća korisnika bilo putem e-maila, SMS poruka ili push notifikacija na mobitelima te putem drugih kanala. Ovakva komunikacija, uz inovativna rješenja, dokazano povećava rezultate prodaje na zadovoljstvo naših klijenata.

Zašto Salesforce?

Automatizacija poslovnih procesa i digitalni marketing spadaju u najdinamičnija područja poslovne ekonomije, a ujedno su neizostavan dio marketinških strategija većine poduzeća. Zbog toga smo odlučili prenijeti svoja znanja na nove generacije s izraženim interesom za agilne CRM sustave i marketing automatizaciju.

Salesforce je danas ključna riječ koja je najpoželjinija u životopisu svake osobe koja želi pokrenuti karijeru u svijetu tehnologije. I ne samo da je potražnja trenutno velika, već će i dalje rasti! Prema podacima koje je objavila tvrtka IDC, cijeli Salesforce ekosustav otvoriti će više od devet milijuna radnih mjesta do 2026. (izvor: “The Salesforce economic impact”, IDC) .

Dakle, dok istražuješ prilike za karijeru, važno je razmotriti koji poslovi i industrije doživljavaju najveći rast. Sljedeći korak je pregledati same radne pozicije te odrediti što najbolje odgovara tvojim interesima.

EFZG: Suradnja s fakultetom i, još važnije, studentima

LeverUP Consulting je početkom travnja započeo su s programom predavanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavanja iz praktične primjene CRM rješenja i primjene marketinške automatizacije vode direktorica LeverUP Consultinga Daria Nemčonok i izvršni direktor Stjepan Martinić.

Suradnja zagrebačke tvrtke LeverUP Consulting i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenuta je sa svrhom priprema studentica i studenata za praktičnu primjenu Salesforce rješenja uz otvaranje mogućnosti za brži pronalazak željenog radnog mjesta nakon studija. Ovim dodatnim angažmanom tvrtka LeverUP Consulting ponovno dokazuje svoju stručnost i profesionalnost u području za CRM i marketinšku automatizaciju te uspješnu suradnju sa Salesforceom, broj jedan svjetskom CRM platformom. (Više: www.leverup.io)

Salesforce certifikati

Rad na poziciji developera ili konzultanta u tvrtki LeverUP Consulting podrazumijeva stalno napredovanje i usavršavanje. Stjecanje certifikata koje se provodi u suradnji i uz podršku Salesforcea, dio je programa napredovanja djelatnika i djelatnica u tvrtki, što možemo opisati kao win-win situaciju jer su certifikati važni tvrtki u smislu ukupne ekspertize, ali ipak ostaju u vlasništvu svake osobe koja ih stekne. Na taj način svi grade vlastiti “brend” na tržištu rada.

Come as you are!

Naš je moto vrlo jednostavan: „Come as you are!“. Slobodno izražavanje i osobna realizacija bez obzira na porijeklo, vanjski izgled ili slično dobrodošli su u LeverUP Consultingu. Vodimo se neformalnošću uz klizno radno vrijeme, a s obzirom na dinamične i izazovne zadatke prosječan radni dan kod nas je nepoznanica. Uredski prostori uvijek su na dispoziciji no preferiramo rad od kuće i ispunjavanje zadataka na temelju vlastite odgovornosti, uz jedan jedini kriterij – uspješna realizacija projekata uz mjerljive poslovne rezultate. Nove kolege vrlo ćemo rado i odgovorno mentorirati i uvesti u posao pa vrlo brzo mogu očekivati i stjecanje Salesforce certifikata, uz koje je gradnja karijere ubrzana i bolje fokusirana. Osim obavljanja zadataka u ugodnoj radnoj atmosferi često se upuštamo i u druženja u slobodno vrijeme – organiziranjem putovanja, gastro užicima i ponekim sportskim aktivnostima ispunjavamo želje naših ambicioznih zaposlenika.

Upoznaj nas na najvećoj developerskoj konferenciji

Na ovogodišnjoj konferenciji .debug uz iskusne i globalno uspješne predavače iz Hrvatske i svijeta predstavit će se i stručnjaci iz LeverUP Consultinga. Riječ je o najvećoj developerskoj konferenciji u Hrvatskoj koja će se održati 2. i 3. lipnja u novoizgrađenom Algebra Campusu Zagreb. Konferenciju organizira Bug s partnerskim kompanijama, a u dva dana održavanja nudi čak 67 raznovrsnih predavanja na četiri pozornice uz mogućnost obilaska 35 šatora Bug partnera.

Više o našoj tvrtki: www.leverup.io

Kupi ulaznicu