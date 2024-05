Mogu li timovi koji rade na daljinu biti efikasni?

Autorica: Sonali Y. Damle, voditeljica ljudskih potencijala i korporativne transformacije u tvrtki Newfire Global Partners

Korporativna kultura od iznimne je važnosti za svaku organizaciju, ali postaje ključna u globalnim timovima koje čine ljudi iz različitih zemalja i vremenskih zona. Kako naši zaposlenici dolaze iz raznih zemalja Europe (uključujući i nekoliko gradova u Hrvatskoj), Azije, Sjeverne i Južne Amerike, čvrsto vjerujemo da je kultura najbrži put do istinske inovacije i brzog ostvarenja ciljeva, čak i kada su timovi razdvojeni tisućama kilometara.

Tvrtka Newfire Global Partners od osnutka 2016. godine primjenjuje pristup rada od bilo kuda. Zaposlenici sami biraju hoće li raditi iz regionalnih ureda (Hrvatska, Ukrajina, Kostarika i Malezija), od kuće, ili bilo koje druge lokacije. Osim toga, svaki zaposlenik u Newfireu može samostalno odrediti svoje radno vrijeme i raspored.

Tijekom godina naučili smo važne lekcije o izgradnji developerskih timova koje odlikuje snažna međusobna povezanost i visoka učinkovitost. Tajna našeg uspjeha leži u kontinuiranom ulaganju u kulturu.

Kako izgraditi kulturu u uvjetima rada na daljinu?

Neovisno o tome gradite li remote-first startup ili implementirate način rada na daljinu u etabliranoj organizaciji, svaka kulturna strategija trebala bi izvirati iz potreba, navika i vrijednosti svakog pojedinca. Jedinstveno rješenje ili univerzalni pristup jednostavno ne postoje. Prema tome, prvi korak ka izgradnji remote kulture jest dobro upoznati članove tima i saznati kako funkcioniraju kao pojedinci.

1. Dogovorite norme svakog tima

Kako biste to postigli, odvojite kvalitetno vrijeme za interakciju i postavite članovima tima ova ključna pitanja:

Što našem timu znači uspjeh i kako ćemo znati da smo uspješno postigli cilj?

Kakav je naš stil rada? Preferiramo li detaljno planirati ili rješavati zadatke po hitnosti?

Što nas stresira a što motivira?

Na što se možemo obvezati i gdje su nam granice (dio dana kad se moramo fokusirati na druge obaveze)?

Na koje načine preferiramo komunicirati i kako rješavamo konflikt?

Ovaj proces može biti pomalo nelagodan, pogotovo u timovima koji se još ne poznaju najbolje, no itekako se isplati jer rezultira setom timskih normi, odnosno zajedničkih pravila ponašanja.

2. Odredite top vrijednosti svoje tvrtke

Jednom kad timske norme postanu ustaljene, one čine savršeni temelj za oformljavanje seta vrijednosti vaše organizacije. Dakle, vrijednosti su u ovom smislu najvažnije norme vašeg tima, a dovoljno je da odaberete i definirate tri do pet takvih normi.

Newfire može poslužiti kao dobar primjer. Naš globalni tim okuplja senior stručnjake i stručnjakinje iz područja programiranja, podatkovnog inženjeringa i produkt menadžmenta koje povezuje strast za inovacijom i želja za novim tehnološkim izazovima. Vrijednosti koje smo odabrali za svoj tim odražavaju taj duh:

Neprestano usavršavanje vještina: znatiželjni smo i volimo izazove.

Transparentnost i otvorena komunikacija: vjerujemo jedni drugima.

Uzajamno poštovanje: prihvaćamo da svatko od nas ima svoje porijeklo, kulturu i budućnost.

Na sličan način možete odrediti svoj set vrijednosti. Jednostavno odaberite one norme koje dijele svi (ili većina) članova tima i razmislite kako ih možete aktivirati u smjeru ostvarenja projektnih ciljeva ili povećanja zadovoljstva članova tima.

3. Donesite kulturnu strategiju temeljenu na vrijednostima i poslovnim ciljevima

Najviše vrijednosti vaše tvrtke ne smiju biti mrtvo slovo na papiru. Iskoristite ih za planiranje kalendara aktivnosti koji će vam dati priliku da svakodnevno djelujete u skladu s tim vrijednostima. Pritom, nemojte zaboraviti uključiti i zaposlenike koji nisu u mogućnosti sudjelovati uživo na način da održavate što je više moguće aktivnosti online.

Ako vam nedostaje inspiracije, evo nekoliko primjera iz Newfirea.

Newfireov HR tim i dedicirana employee experience menadžerica ulažu velike napore u planiranje Newfireova kalendara aktivnosti s ciljem timskog povezivanja i povećanja našeg učinka kao globalne IT kompanije. Istovremeno, svaka aktivnost koju planiramo na neki je način povezana s našim vrijednostima.

Na primjer, aktivno prakticiramo transparentnost na način da kvartalno organiziramo Town Hall i All Hands sastanke. Prvi od ovih je prilika za vodstvo firme da globalnom timu prezentira trenutne projekte i strategije za daljni razvoj tvrtke, a održava se na engleskom jeziku. Drugi, All Hands sastanak ima dijaloški karakter i održava se na regionalnoj razini. To je forum na kojem članovi tima mogu postaviti pitanja regionalnim direktorima na svom jeziku i izraziti svoja mišljenja o odlukama i politikama Newfirea.

Naš kulturni kalendar također uključuje pregršt događaja neformalnog tipa. Primjeri koje bih ovdje navela su mjesečni online podcast “Light My Fire” u kojem članovi tima razgovaraju o kulturama iz kojih potječu, svojim hobijima i interesima te trenutnim projektima na kojima rade.

Napokon, trudimo se što češće članovima tima ponuditi i prilike za usavršavanje profesionalnih vještina kroz soft skill radionice i seriju “Tech Talk” razgovora. U ovom formatu pozivamo vrhunske stručnjake iz područja softverskog inženjeringa, produkt dizajna i timskog organiziranja da s nama podijele svoja iskustva, znanja, te prakse iz svojih organizacija. Tako smo nedavno ugostili jednog od utemeljitelja Scrum metodologije, Jeffa Sutherlanda, koji je održao predavanje o efikasnoj organizaciji rada na softverskim projektima.









Ciljevi kulture Newfirea: Timska sinergija i vrhunski rezultati

Newfireova kulturna strategija ima jedinstveni cilj: izgradnju vrhunskih i inovativnih rješenja za naše klijente, većinom tvrtke u američkom zdravstvenom sustavu. Ono što smatramo našom prednošću jest svijest da takvi rezultati mogu nastati isključivo u radnom okruženju u kojem ljudi neprestano razvijaju svoje kompetencije i imaju želju ostati u tvrtki i doprinositi svojim radom.

Ponosna sam što mogu reći da se do sada naš trud itekako isplatio, što se može iščitati iz metrika dobivenih od naših klijenata: u 2023. godini naš NPS za klijente prestigao je 70, što nas stavlja u najviši kvartal prema zadovoljstvu klijenata u američkoj IT industriji. Osim toga, naša partnerstva s klijentima odlikuje stabilnost i dugoročnost. U prosjeku, naši projekti traju više od tri godine dok neka naša partnerstva traju i više od šest godina, što za članove našeg tima znači da mogu očekivati dugoročne projekte i sudjelovanje na punim projektnim ciklusima.