Može li senior developer preživjeti promjenu tehnologije?

Program promjene tehnologije za seniore postoji u Fiveu već duže vrijeme, ali tek sada, nakon nekoliko godina testiranja, službeno lansiraju program. Zašto je ovo važno za developere? Je li tako drastična promjena za seniore uopće moguća? Kako promijeniti tehnologiju, početi sve ispočetka i — ne bankrotirati?

Voditeljica odjela ljudskih resursa Ana Petrović objasnila nam je kako funkcionira program FIVE Career Upgrade. Pitali smo i Igora Staudachera, Senior iOS Developera, o njegovom iskustvu promjene karijere.

.debug: Kome je namijenjen ovaj program promjene karijere? Zašto baš sada?

Ana: Namijenjen je iskusnim inženjerima koji su zaglibili u zastarjelim tehnologijama, ne osjećaju da napreduju, a žele učiti i biti u toku s novim stvarima. Oni često nemaju mogućnosti za takve pomake na trenutnim poslovima, i mi bismo im htjeli pružiti tu perspektivu. Program smo dobro izbrusili s našim zaposlenicima, a sada ga otvaramo prema van i želimo pomoći drugima da dođu do takvih prilika.

.debug: Kako se brusio taj program?

Ana: Kroz godine smo upoznali puno jakih inženjera koji rade na zastarjelim tehnologijama i jedino napredovanje koje vide u svojim organizacijama je u prelasku na menadžersku poziciju i odmaku od tehnologije. Tvrtke u kojima rade nemaju mogućnosti prebacivati ih na nešto drugo, dok su prelasci u druge tvrtke ograničeni opet istom tehnologijom u kojoj rade. Dakle, ako žele zadržati plaću koju su zaradili svojim senioritetom, nemaju kamo.

.debug: Nije li malo prekasno za takve dramatične promjene? Kako senior developeri mogu uloviti vlak za nove, emerging tehnologije?

Ana: Iskustva s našim ljudima govore nam da netko tko je senior u jednoj tehnologiji unosi taj senioritet u pristup problemima, a tehnologiju vidi kao alat koji pomaže u rješavanju problema. Vjerujemo da osobi koja ima dobru inženjersku podlogu i zrelo razmišljanje treba dobar mentor, dobar projekt, par mjeseci strukturiranog rada i bez problema će uhvatiti novu tehnologiju. S takvim programom osoba ne gubi ni status ni plaću koju je do sada imala, a dobit će novi izazov i napredovanje u karijeri.

.debug: Spomenula si mentore. Kakvu ulogu oni igraju u cijelome procesu?

Ana: U procesu takvih karijernih promjena bitno je imati jake mentore, ljude koji su u tom području stručnjaci s masom utakmica u nogama i mogu dobro prenijeti svoje znanje. Ne samo tehničko znanje područja koje trebaju savladati, već i one finese koje dobijemo pokušajima, pogreškama, uspješnim i manje uspješnim projektima. Naši mentori svakodnevno su na raspolaganju svima koji se odluče na takvu promjenu. Pripremaju literaturu, pomažu feedbackom, code reviewovima i s tisućama sitnica koje naiđu u tom prijelaznom periodu. Program je plaćen i traje oko tri mjeseca.

U Fiveu imaju nekoliko internih primjera gdje su seniori uspješno promijenili poziciju. Donosimo iskustvo Igora Staudachera, Senior iOS Developera.

.debug: Igore, zašto si se uopće odlučio na promjenu tehnologije?

Igor: U Five sam došao 2014. i radio sam kao backend Java developer na Napster projektu. Rad na backendu mi je uvijek bio najzanimljiviji, ali sam paralelno, u slobodno vrijeme, konstantno učio nove tehnologije. Kroz par godina sam naučio Kotlin, Angular te napisao par jednostavnih web i Android appova za privatne potrebe. Nakon 5 godina na istom projektu, shvatio sam da mi treba promjena. S obzirom da mi je iOS bio tehnološki najmanje poznat, odlučio sam prihvatiti taj izazov i krenuti u tom smjeru.

.debug: Kako je to izgledalo u praksi?

Igor: Napravili smo plan: dodijeljen mi je senior iOS mentor, odredili smo kroz koje tutoriale moram proći i koju testnu aplikaciju ću napisati. S vremenom sam krenuo i na Five tjedne iOS sastanke gdje smo svi diskutirali o rješenjima problema na raznim projektima i što je novo u iOS svijetu. Mnogi su se ponudili da mi pomognu i mojoj tranziciji tako da sam uvijek imao 4-5 ljudi koje sam mogao pitati o svemu što me zanimalo. Moje učenje i tranzicija je trajala otprilike 3 mjeseca pri čemu sam odvajao oko 8-10 h tjedno za iOS.

.debug: Sad kada pogledaš unatrag, je li promjena bila teška?

Igor: Prelazak s Java backend svijeta u iOS se čini kao velika promjena jer se rješava drugačiji tip problema. Kad sam to odabrao, znao sam da me čeka jedan zahtjevan period, ali na kraju sam shvatio da to zapravo nije takav bauk.

.debug: Što bi preporučio drugima koji razmišljaju o promjeni tehnologije?

Igor: Prije svega, trebate definirati proces tranzicije, mentora i okvirni timeline. S time si možete postaviti ciljeve koje možete dostići i nećete izgubiti motivaciju. Iako imate iskustva u nekom drugom programskom jeziku, svejedno počnite od osnova na novom. Drugi ljudi su nepresušan izvor informacija – svaki problem s kojim se susrećete, oni su to već prošli. I naravno, ne odustajte, ali inženjeri ionako nikad ne odustaju!

Ne bojte se promjena i saznajte više na .debug konferenciji 12. i 13. prosinca, kao i na službenoj stranici FIVE Career Upgrade programa.