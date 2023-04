Najavljujemo novi Endava Meet-up u Osijeku: NowInMobile #3

Treće izdanje meet-upa rezerviranog za zaljubljenike u mobilne tehnologije održat će se u osječkom uredu tvrtke Endava (ex FIVE) uz tri predavanja i panel raspravu

Držati korak s posljednjim trendovima i novostima iz svijeta mobilnih tehnologija nije lak zadatak, a to znaju i stručnjaci iz Endave, jedne od najvećih svjetskih razvojnih tvrtki. Nisu novo ime na IT sceni, a u Hrvatskoj su poznatiji kao bivši FIVE agency koji NowInMobile Meet-up organizira od rujna 2022. godine. Treće izdanje je iza ugla, zakazano je za četvrtak, 18. svibnja, na staroj adresi – Vukovarska 31 (Eurodom), ali s novim temama i govornicima koji su članovi Endavinih mobile i testing timova.

Potaknuti velikim interesom, odazivom, i feedbackom publike, organizatori i za ovo izdanje osječkog meet-upa pripremaju tri predavanja skrojena po mjeri ljubitelja Android, ali i iOS tehnologija – “Young IT: The New Kid on the Tech Block”, “Animations: Compose vs Legacy View Framework” i “What the… SwiftUI”. Nakon predavanja mladih snaga Endavinih mobile timova, palicu će preuzeti QA stručnjaci i povesti panel raspravu o važnosti testiranja mobilnih aplikacija i jedinstvenim izazovima koje ono sa sobom nosi, a sve u cilju pružanja uvida u najbolje prakse, alate i iskušane procese iz prve ruke.

Sudionici panela su Ana Boras, Senior Tester u Endavi, Katarina Đurđević, Quality Assurance Engineer u tvrtki COBE, Ivan Taušan, Testing Discipline Lead u Endavi, i Goran Vujasin, QA Engineer u tvrtki Shoutem.

Agenda:

Vrata –> 17:30

Talk #1 –> 18:00-18:30

Robert Baričević Petruš , Junior Android Developer – “Young IT: The New Kid on the Tech Block”

, Junior Android Developer – “Young IT: The New Kid on the Tech Block” Talk #2 –> 18:30-19:00

Miljenko Marković , Junior Android Developer – “Animations: Compose vs Legacy View Framework”

, Junior Android Developer – “Animations: Compose vs Legacy View Framework” Talk #3 –> 19:15-19:45

Dario Nikolić , iOS Developer – “What the… SwiftUI”

, iOS Developer – “What the… SwiftUI” Panel: “Testing in Mobile” –> 19:45-20:30

Mingle time w/ F&D –> 20:30 – 22:00

Ulaz na meet-up je besplatan uz registraciju, a na njega su dobrodošli svi koji iz prve ruke žele saznati što i kako se radi u Endavinim mobile timovima, te dobiti uvid u perspektivu mobilne zajednice. Provjerite kako je bilo na prošlom eventu, a za sve informacije, sugestije i upite o NowInMobile Meet-upu zapratite Endava Adriatic kanale na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.