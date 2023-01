Najavljujemo osječki Endava Meet-up: NowInMobile #2

Drugo izdanje meet-upa rezerviranog za zaljubljenike u mobilne tehnologije održat će se u osječkom uredu tvrtke Endava Hrvatska (ex FIVE) uz tri predavanja i panel raspravu

“Endava Meet-up: NowInMobile” svoje je prvo izdanje doživio u rujnu prošle godine, a novo je zakazano za srijedu, 1. veljače, na istoj lokaciji (Vukovarska 31), s novim temama i govornicima koji su članovi Endavinih mobile i testing timova.

Potaknuti velikim interesom i odazivom publike, organizatori za novo izdanje osječkog meet-upa pripremaju tri predavanja: “Do you have what it takes to be a leader?”, “Escape from callback hell” i “From RxSwift to Combine and async/await”, nakon kojih će uslijediti panel rasprava o važnosti i načinima jačanja tech zajednice.

Na panelu će sudjelovati Adriatic Regional Mobile Community Lead Dino Sulić, Architect Mihael Franceković, Adriatic Regional Test Management Community Lead Cvijetin Vidaković, a kao specijalni gost pridružit će im se Luka Kordić, Android Team Lead iz tvrtke COBE.

Agenda:

Vrata –> 17:30

Talk #1 –> 18:00-18:30 – “Do you have what it takes to be a leader?” by Denis Buketa, Android Discipline Lead

Talk #2 –> 18:30-19:00 – “Escape from callback hell” by Robert Baričević Petruš, Junior Android

Developer o Talk #3 –> 19:15-19:45 – “From RxSwift to Combine and async/await” by Marin Marjanović, Senior iOS Developer

Panel: “App-solute sharing: Building a stronger mobile community” –> 19:45-20:30

Mingle time w/ F&D

Ulaz na meet-up je besplatan uz registraciju, a na njega su pozvani svi koji iz prve ruke žele saznati što i kako se radi u Endavinim mobile timovima te dobiti uvid u perspektivu mobilne zajednice.