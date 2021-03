Najtraženiji programski jezici koje morate naučiti u 2021.

Odavno priznati programski jezici kao što su Java, C ili JavaScript dobar su izbor za početnike. No, imaju li zagarantirano mjesto i u budućnosti? Ovo je naš izbor programskih jezika budućnosti koje biste trebali naučiti u 2021. godini

Novi programski jezici dobivaju sve više na važnosti. Neki od njih se sve brže razvijaju i postaju sve zastupljeniji u oglasima za otvorene dev pozicije. U ovisnosti o tome jeste li developer specijaliziran za web, backend ili mobilne platforme – na svakom uglu izranjaju novi programski jezici koje biste svakako trebali uzeti u razmatranje.

Naučite sljedeće programske jezike u 2021.

Jezici poput JavaScripta, Pythona, C++ ili Java su i dalje dominantno zastupljeni. Pitamo se koliko još dugo? Jesu li programski jezici nastali u prošlom stoljeću i dalje moderni? Neki od novih programskih jezika ubrzano pomiču granice i vrijedni su učenja.

Web razvoj: TypeScript

U web razvoju već dugo su vremena zastupljeni isti programski jezici s kojima ste u mogućnosti kodirati. Ako ste se htjeli razvijati u ovom segmentu, niste mogli zaobići JavaScript. Svako tko poznaje JavaScript ima dobro predznanje za savladavanje zadataka. Od 2012., postoji nova razvojna platforma Microsoft TypeScript. U usporedbi sa JavaScript, TypeScript nudi statičko pisanje uz mogućnost dodavanja napomena koje omogućavaju pregled napisanog koda tijekom kompajliranja, dajući vam veću mogućnost kontrole nad kodom.

Nemojte očajavati! Oni koji su savladali JavaScript moći će relativno brzo savladati TypeScript. Razlog za to je što TypeScript razumije JavaScript i obratno. Možete nastaviti korištenje biblioteka i razvojnih okvira kao što su Angular ili React, a odnedavno i Svelte. Ukoliko savladate ovaj jezik, učinit ćete razvojni proces mnogo bržim, a vaš kod čitljivijim. Većina developera koji su došli u kontakt s programskim jezikom TypeScript nemaju namjeru vratiti se na JavaScript.

Dart

Dart je ECMA standardizirani programski jezik razvijen u Googlevim pogonima, koji developeri koriste u web pretraživačima. Ovaj vrlo mladi programski jezik bi trebao postati alternativa za JavaScript, jer nadilazi neke od problema s kojima se JavaScript teško nosi. Stack Overflow rangira ovaj jezik po popularnosti tehnologija u 2021. na 7. mjesto, odmah iza Julia. Ovakav rezultat ne čudi, s obzirom na to da je UI set alata Flutter djelomično baziran na programskom jeziku Dart, a bilježi zamjetno povećanje upotrebe u 2021.

Python

Iako Python kao programski jezik postoji duži niz godina te originalno datira iz 1990-tih, njegova popularnost stabilno raste iz godine u godinu. I ove godine nalazi se na drugom mjestu najpopularnijih programskih jezika, ispred Jave. U Stack Overflow analizi najpopularnijih programskih jezika zauzima prvo mjesto u 2021. Bitno je istaknuti da je značajna prednost Pythona platformska neovisnost, odnosno mogućnost pokretanja na svim raspoloživim operacijskim sustavima, pri čemu je moguće objektno orijentirano ili proceduralno eksploatiranje. U podatkovnoj znanosti, strojnom učenju ili umjetnoj inteligenciji nemoguće je izbjeći upotrebu Pythona. Uz korištenje odgovarajućih alata, korisničko sučelje pri kodiranju u ovom programskom jeziku je također vrlo dostupno.

Android: Kotlin je nevjerojatno popularan

U svibnju 2017. Google je objavio da je Kotlin službeni Android programski jezik paralelno s Javom. Od tog trenutka jezik razvijen pod okriljem razvojne kuće Jetbrains raste eksponencijalno. Programski jezik korisničko nevjerojatno je popularan i zadržava 4. mjesto najbrže rastućeg programskog jezika prema GitHubu. Posjeduje brojne prednosti u odnosu na Javu, te omogućava brzo prebacivanje unutar Java codebasea na jednostavan način. Zahvaljujući visokoj interoperabilnosti moguće je prepisati vlastiti projekt bit po bit u Kotlinu.

Zašto Kotlin umjesto Jave? Kotlin je aktivan programski jezik posljednjih nekoliko godina te posjeduje mnoge moderne karakteristike koje se postupno uvode u Javu. Zahvaljujući principu nulte sigurnosti sintaksa izvedena iz Lambda funkcija i jezičnih konstrukata, koji značajno smanjuju količinu potrebnog koda u odnosu na Javu, čine Kotlin jednim od must have alata za razvoj u Android sistemskom okruženju. Svi koji trenutačno razmišljaju o budućem projektu trebali bi se usmjeriti u razvoj pod programskim jezikom Kotlin obzirom da Jetbrains radi na novim karakteristikama za multiprojektni razvoj.

iOS: Swift umjesto Objective-C

Ako još uvijek razvijate aplikacije za iOS programskim jezikom Objective-C, znajte da je vrijeme da pređete na Swift. Ovaj programski jezik predstavljen je 2014. i smatra se modernom alternativom programskom jeziku Objective-C koji se koristi u razvoju programa i aplikacija za macOS i iOS. Ima mnogo sličnosti s Kotlinom i jednako toliko prednosti nad Objective-C-om. Ako već do sada niste, zapišite si “naučiti Swift” na popis ovogodišnjih bitnih životnih odluka.

Go za razvoj u cloud okruženju

Open source programski jezik Go razvijen je u Googleu uslijed nezadovoljstva s programskim jezicima Java i C++. Go je vrlo relevantan za potrebe razvoja u cloud okruženju. Go je fokusiran na efikasnost i produktivnost razvoja, a u narednim će verzijama imati mogućnost kompatibilnosti unazad kako bi se što manje ugrozilo postojeće kodiranje. Oni koji uspiju savladati Go osjetit će značajne uštede u vremenu. Ipak, upoznavanje s ovim programskim jezikom poprilično je vremenski intenzivno i monotono.

Rust: Pouzdan, responzivan i produktivan

Ovo su bile riječi Mozille koje su najavile novi programski jezik ne tako davne 2010. godine. I u 2021., Rust ostaje na list najpopularnijih programskih jezika. Rust je zasnovan na statičnom pisanju koda kako bi minimizirao nultu referencu i potencijalnu prepunjenost buffera u realnom vremenu. Rust se smješta između programa niske razine kao što je C i jezika visoke razine kao što je Java. Kombinirajući različite paradigme u programiranju, programski jezik postiže visok stupanj apstrakcije. Zasniva se na sustavu pisanja koda koji je poznat iz funkcionalnih jezika. Jezik se može koristiti za razvoj CLI alata, WebAssembly i mrežne servise.

Rust je alternativa za C i C++ programske jezike koja cilja da eliminira različite opasnosti i potencijalne greške koje mogu nastati u realnom vremenu. S obzirom na to da je Rust još uvijek relativno mlad programski jezik, alati i biblioteke u određenim slučajevima mogu nedostajati. Ipak najava AWS-a da će se više uključiti u budući razvoj iznimno popularnog programskog jezika mogla bi značajno utjecati na njegovu zastupljenost.

Ovaj tekst nastao je u suradnji s WeAreDevelopers, vodećom dev zajednicom u Europi. Želite li biti u tijeku s najnovijim dev trendovima slijedite ovaj link.

Thomas Limbüchler

WeAreDevelopers