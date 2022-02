Nakon najuspješnije sezone u povijesti, SofaScore priprema novi iskorak

2021. bila je velika godina za SofaScore. Ukupni prihod rastao je za impresivnih 91%, oboren je rekord od 1,5 milijuna aktivnih korisnika u isto vrijeme, a broj zaposlenika porastao je za 36%.

Cijeli taj rast praćen je i napretkom tehničkog aspekta u samoj aplikaciji, ali i napretkom optimizacije same aplikacije u Play Storeu i App Storeu.

SofaScoreov CTO, Josip Stuhli, jedan od najbolje ocijenjenih govornika s lanjskog .debuga, od samih početaka dio je ove uspješne priče. Iz prve ruke zna kako je to bilo na samom početku, a kako je sada.

“Na samom početku, bili smo mladi i neiskusni. Korisnici nisu imali velika očekivanja od same aplikacije. Krenuli smo od “istraživanja” što to konkurencija radi pa smo tako pokušavali “kopirati” aplikacije za koje smo smatrali da imaju najbolji UX. Danas smo mi ti koji postavljamo nove trendove koje konkurencija kopira i jako puno pazimo na kvalitetu i brzinu same aplikacije.”

SofaScore želi svim korisnicima pružiti vrhunsko iskustvo neovisno o tome gdje se nalaze i koliko im je dobra internetska veza, bilo to negdje u Europi, Australiji ili Africi. Upravo zbog toga, serveri su im raspoređeni po čitavom svijetu pa tako korisnici u Brazilu imaju jednako iskustvo kao i korisnici u Europi.

180 milijardi zahtjeva na servere

U SofaScoreu imaju četiri development tima – frontend, backend, Android i iOS. Bitno im je da prate tehnologiju i da su ukorak s onim što je najmodernije. Backend dio pisan je prvenstveno u PHP-u, baza podataka je PostgreSQL, dok za analitiku koriste ClickHouse. Frontend su prije par godina “prepisali” kompletno u React. Što se tiče mobile developmenta, Android koristi kombinaciju Jave i Kotlina, dok je iOS pisan u Swiftu. SofaScoreov CTO, Josip Stuhli dodaje:

“Izuzetno pazimo na kvalitetu koda i skalabilnost cijelog sustava. Za svaki feature na kojem se radi otvara se zasebni branch na gitu, nitko ne može direktno pisati u main branch bez da otvori Pull Request koji mora biti pregledan od strane kolega, svi testovi moraju proći i nakon toga QA mora dati svoj blagoslov. Iako se čini kao puno posla, zapravo smo poprilično agilni, deploy ide i do 50 puta dnevno, a puno vremena smo uložili u kvalitetnu infrastrukturu i jako optimizirani cache sloj koji osigurava da sve radi čak i na milijunima korisnika.”

Sve je to utjecalo i na to da su u 2021. imali 180 milijardi zahtjeva na servere koji su posluživali 600 TB podataka mjesečno, a rekordan broj korisnika u jednom trenutku bio je čak 1.5 milijuna.

Za razliku od Josipa koji je od samih početaka dio SofaScore priče, Vedran Petranović se pridružio SofaScoreu prošle godine kao Head of Growth.

“Tako je, relativno sam friški u Sofi i mogu reći da je sami proces uhodavanja u posao prošao zbilja bezbolno jer je sve dobro organizirano što je u mom slučaju bilo jako bitno s obzirom na to da sam godinama radio u medijskim agencijama gdje se sami procesi rada znatno razlikuju od ovih u IT kompanijama kao što je SofaScore. Aplikaciju sam koristio i prije dolaska, ali tek nakon upoznavanja sa samim procesima razvoja sam dobio širu sliku o kompleksnosti samog proizvoda. Prostora za napredak ima zbilja puno što je svakako pozitivno, ali mislim da je najbitnije za istaknuti kako je taj prostor za napredak uvijek prepoznat na vrijeme i strateški isplaniran ovisno o samoj važnosti – za Sofu je samo nebo granica!”

Uz tehnički aspekt same aplikacije, bitno je doći i do korisnika koji će ju skinuti i aktivno koristiti.

“Kod akvizicije novih korisnika vrlo je bitno da se ponudimo kao rješenje u trenutku kada potencijalni korisnici direktno traže usluge vezane uz naš proizvod (sportski rezultati i statistika), ali isto tako i dok konzumiraju srodni sadržaj (sportske vijesti). Cilj je pozvati ih baš u tom trenutku dok im je fokus na sportu da skinu aplikaciju ili posjete SofaScore web stranicu kako bi se dodatno informirali o sportskim događajima, ali i o samom proizvodu.”

Kako bi došli do novih korisnika, bitan je dobar SEO (Search Engine Optimization) i ASO (App Store Optimization).

Kod SEO-a su se u 2021. najviše fokusirali na tehnički dio što je između ostaloga rezultiralo i znatnim povećanjem organskih dolazaka na web stranicu, ali su i s kvalitetnom On-site optimizacijom znatno povećali tzv. Page Experience na 82%.

S obzirom na to da je SofaScore i web mjesto za sportske rezultate i kod SEO aktivnosti stavljaju fokus upravo na same sportske događaje, odnosno tzv. evente, za koje su i najviše povećali organske dolaske na web. Kod ASO-a su se u protekloj godini fokus stavili i na lokalizacije i optimizacije unutar četiri različita store-a, što je rezultiralo s povećanim brojem organskih instalacija prije i za vrijeme većih sportskih događanja (El Clasico, Euro, početak većih nogometnih liga…).

Privlačenje korisnika

Uz optimizaciju, bitan aspekt za akviziciju novih korisnika u SofaScoreu su i kampanje. Vedran kaže da im je do ove godine primarni fokus bio na kampanjama koje za cilj imaju instalaciju same aplikacije no ne od bilo kakvog tipa korisnika. Osnovni cilj je razvijanje tzv. optimizacijskog modela koji će privući kvalitetne korisnike koji će aktivno koristiti aplikaciju, što je pak usko povezano sa prihodima. Zbog toga su im app install kampanje i dalje u primarnom fokusu, ali kako ove godine imaju nekoliko većih projekata na razini aplikacije, ali i weba. svaki od tih projekata će imati zasebnu kampanju sa zasebnim ciljevima. Kako se neki od tih projekata odnose na nove sportove unutar SofaScorea, važne su tzv. brand kampanje koje za cilj imaju osvijestiti i informirati potencijalne i postojeće SofaScore korisnike o svim novinama.

Upravo tehnički aspekt koji je Josip spominjao, ali i aspekt poslovanja vezan za akviziciju i zadržavanje korisnika, ključni su za uspjeh SofaScore aplikacije.

Na Play Storeu imaju ocjenu od 4.8, a na App Storeu impresivnih 4.9.

Vedran smatra da iza takvih dobrih ocjena prije svega stoje svi dosadašnji SofaScore zaposlenici.

“SofaScore je premium aplikacija, što potvrđuju i ocjene, a kada vidim koliko i na koji način se radi na uvođenju noviteta i poboljšanju postojećih značajki mogu samo zaključiti da je SofaScore tek na početku i da će biti vrlo zanimljivo pratiti sami razvoj. Kao što je i kolega Stuhli rekao, danas smo mi ti koji postavljamo nove trendove koje konkurencija kopira, a to je možda i najbolji dokaz o kvaliteti proizvoda i budućem potencijalu koji tek treba ostvariti.”

Što čeka SofaScore u 2022.?

“2021. je bila rekordna godina na gotovo svim područjima za SofaScore, ali glavni uspjeh je sve ono što smo detektirali kao pozitivno i negativno iz te rekordne godine i zbog toga će 2022. biti još uspješnija. Veseli nas i da smo u 2021. bili prepoznati kao partner s velikim potencijalima te ostvarili veliki broj novih suradnji prvenstveno s oglašivačima i medijima. Također, moramo spomenuti i naš content team koji je kreiranjem kvalitetnog sadržaja između ostalog povećao i broj interakcija vrhunskih nogometaša sa našim profilima na društvenim mrežama, što nam potvrđuje da je SofaScore prepoznata kao relevantan izvor između ostaloga i za ocjene igrača i samu statistiku.” kaže Vedran.

U 2022. im je i dalje fokus na samom proizvodu, tako da će korisnici primijetiti određena unaprjeđenja, ali i novine tijekom cijele godine. Također, u 2022. ulaze i na neka nova tržišta, a Vedran kaže da je uvijek zanimljivo i izazovno pripremati strategije za nova tržišta koja se znatno razlikuju od sveg što su do sada radili.

Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na sportski događaj godine, Svjetsko prvenstvo u nogometu – Katar 2022. S obzirom na to da je nogomet sport #1 unutar SofaScorea ne čudi informacija da su s planiranjem aktivnosti za ovaj događaj počeli još krajem prošle godine. Ostaje samo pratiti što će sve SofaScore postići u 2022…