Nets: Što je SAFe i kako se koristi

SAFe je kratica za Scaled Agile Framework. U esenciji svima dostupna online baza znanja koja omogućava i olakšava implementaciju i primjenu agilnih principa od najnižih do najviših organizacijskih cjelina organizacije.

Pokriva i upućuje kompanije u najbolje prakse agilnih organizacija od razine enterprise portfolija, preko programske razine do razine value streamova i timova te osigurava i ispunjava potrebe svih sudionika u procesu.

SAFe nije stara metodologija. Prvi je puta elaborirana od strane Deana Leffingwella i njena prva zapisana i objavljena verzija datira iz 2011. godine. U središnjoj/južnoj/istočnoj Europi nije široko prihvaćena, ako uopće poznata. Priznata je i rasprostranjena u nordijskim zemljama Europe i u UK. Izvan granica staroga kontinenta SAFe je široko prihvaćen u sjevernoj, srednjoj i južnoj Americi te Australiji i Aziji. Postoje dokumentirani zapisi i studije uspješne implementacije SAFe metodologije u dijelovima ili čitavoj poslovnoj strukturi nekih globalnih kompanija divova (NASA, Airbus, Chevron, FedEx, Sony, Audi, Porsche, Volvo, Siemens, AT&T, Vodafone) i vladama te jedinicama državne ili lokalne uprave (US Ministry of Defense, US Immigration Services, UK Ministry of Defense, Australian Taxation Office, France Ministry of Armed Forces…).

Tko smo mi

Mi smo Nets ili da budemo potpuno precizni Nets CEE, kompanija koja je dio Nets – a i time od protekle godine i dio Nexi grupe (“The European PayTech”, za više informacija posjetite: www.nexigroup.com). Vodeći smo pružatelj usluga digitalnih načina plaćanja i povezanih tehnologija u Europi. Mi povezujemo tisuće trgovaca, poslovnih entiteta i financijskih institucija i milijune klijenata i potrošača omogućavajući im da ostvaruju digitalni transfer materijalnih i drugih sredstava i koriste dodanu vrijednost naših usluga da ostvare komparativnu prednost za svoj business na tržištu.

Naša organizacija je strukturirana u 2 velika poslovna područja: 1. Merchant Services – dio organizacije koji pokriva razna rješenja prihvata plaćanja kroz distribuirane fizičke kanale poslovnih subjekata ili pak online ili mobile kanale i 2. Issuer and eSecurity Services – dio organizacije koji pokriva upravljanje kartičnim portfeljima klijenata, zatim područja procesiranja transakcija i fraud&dispute područja, nudeći našim klijentima najbolja trenutno dostupna rješenja u payment industriji.

Zašto smo vjerovali da SAFe može unaprijediti naše poslovanje

Na početku svoga životnoga puta kompanije koje je netko izgradio od nule počinju svoj put i razvoj ekstremno fokusirane na klijente koje opslužuju (vrlo često samo jeda ili njih nekolicina). Kako kompanija raste tako raste i kompleksnost internih procesa koji podržavaju hijerarhijsku i organizacijsku strukturu. Sa evolucijom internih sustava i tehničkih rješenja infrastruktura na kojoj počiva posao rastuće kompanije postaje sve veća i veća a spomenuti rast prati i generirani „tehnički dug“. Time se korak po korak takav veliki sustav upravljanja kompanijom i procesima na kojima počiva njeno poslovanje počinje sve više i više baviti sam sobom a putem gubi konekciju sa klijentom i postaje više orijentiran na interne potrebe a manje ne zahtjeve i potrebe klijenata.

Kada opisano dosegne kritičnu točku kompanije se najčešće okreću primjeni raznih metodologija uz očekivanje da primjena istih fokus kompanije ponovno vrati na klijente. SAFe se kao model koji pripada širokoj grupi danas dostupnih agile/lean alata koncentrira na vrijednost koju određena kompanija proizvodi i na tok te vrijednosti kroz organizacijsku strukturu i procese.

Glavni cilj je strukturirati IT razvoj i isporuku oko sadržaja koji nosi vrijednost kako za klijenta tako i za kompaniju interno. Taj razvoj i isporuku zatim rascjepkati u manje inkremente i time omogućiti fleksibilnost proizvodnje koja dopušta klijentima da tijekom razvoja, poštujući proizvodni proces i apliciranu metodologiju, inkrementalno usmjeravaju put ka finalnom proizvodu na način da, kada je isporučen, on za njih predstavlja maksimalan poslovni učinak. U teoriji bi takav pristup trebao rezultirati višom razinom poslovne agilnosti, bržom prilagodbom dinamičnom i konstanto promjenjivom tržištu i ekspeditivnijim odgovorom inovativnim rješenjima na zahtjeve klijenata kojima tako fleksibilan pristup predstavlja krucijalan faktor uspjeha.

2 godine agilnoga (i još pokoji mjesec)

I kako stvari izgledaju za sada? Koliko smo bili dobri u implementaciji i promjeni našeg korporativnoga načina razmišljanja i djelovanja? S obzirom da SAFe nudi vrlo detaljan step-by-step vodič, manual „za sve“ a često i pomoć trenera, čovjeka doista začudi koliko i kako je lako moguće promašiti zadani i očekivani cilj i koliko konačno stanje kolektiva na kraju određene faze implementacije može biti daleko od mentalne slike koju ste imali u glavi na početku.

Jedna stvar koju valja poštovati prilikom implementacije bilo koje metodologije jest: metodologija=alat koji vam je netko prezentirao i ponudio i objasnio kako bi se njime trebalo koristiti i kojim načinom korištenja ima potencijal da poluči najbolji rezultat. Ako vam odgovara za posao koji trebate napraviti koristite ga ekstenzivno. Ako ne odgovara pronađite drugi alat za dio posla koji ne možete odraditi prezentiranim alatom.

Pokušavajte se ne koncentrirati na to kako su se stvari odvijale i realizirale „prije“, nego na to kako želite da se odvijaju i realiziraju u buduće. Gledanje unatrag vrlo lako učini da se izgubi put prema naprijed a i generalno ljudima je poprilično izazovan zadatak hrabro koračati prema naprijed dok je glava okrenuta u suprotnom smjeru.

Promijenite stvari i onda osluškujte i promatrajte. Ako zdrav feedback i znakovi oko vas pokazuju da ono što je promijenjeno ne radi, ne budite u strahu priznati da učinjeno ne funkcionira, vratite se u poziciju iz koje ste započeli mijenjati stvari i pokušajte ponovno.

Ne slušajte ljude koji uporno ponavljaju da nešto ne može biti učinjeno. Bilo što može biti učinjeno ako ste voljni investirati dovoljno truda i vremena (a ponekada i novca 😊). Ne žrtvujte dobrobit većine radi 10% ljudi koji nemaju želje išta ikada promijeniti. Kada se promjena doista dogodi i većina ljudi ju prihvati, spomenutih 10% će slijediti većinu…ili neće.

Budite analitični i konzistentni i inzistirajte na retrospektivama. One su ključni eventi koji vam pružaju realan uvid u ono što se doista dešava u ART – u i ključni alat u izgradnji povjerenja i samopouzdanja ljudi u vašim timovima da kada misle da je to bitno, iskorače i jasno izraze svoje mišljenje i time pokušaju učiniti razliku i promijeniti stvari nabolje.

I konačno, nipošto ne prihvaćajte kao činjenicu čestu zabludu da je agilna metodologija samo za development timove! Implementacija bilo koje agilne metodologije samo u IT/tech kolektivu, a uz ostale organizacijske jedinice u kompaniji koje nastavljaju raditi kao i do tada, biti će ozbiljan pucanj u nogu. Ako doista želite učiniti switch na agilno svi moraju biti on-board: pre-sales, sales, client relations, finance, HR, srednji i visoki management i pogotovo klijent(i). Nikako ne zaboravite na klijente. Poštujte klijente, radite na unaprjeđenju vlastitih procesa zajedno sa njima i komunicirajte promjene koje činite efikasno i bez zadrške jer ako promjene koje činite nisu učinile vaše klijente sretnima ili barem sretnijima, promašili ste bit radi koje ste inicijalno krenuli mijenjati stvari.

Operativa i sitnice za štrebere

Dobra mjera ART-a

Sa 16 timova i 150 ljudi koji ili su u ART-u ili gravitiraju ART-u, reći da je ART poprilično velik i nezgrapan je understatement godine. U value streamovima koje pokriva ART, pregršt je produkata kojih je razvoj pokriven kroz više timova, a istovremeno neki timovi pokrivaju više sustava i produkata istovremeno. Kompleksnost takvoga sustava i setupa timova je značajna. Stoga da bi bili kadri u svakome trenutku imati najbolji i konkretnim činjenicama potkrijepljen dojam kuda ART doista ide i kako napreduje putem, mjerimo jako puno stvari. Nova prepreka raste na ART ili product nivou?

Identificirajte ju, definirajte metrike i zatim ju pratite konstantno i konzistentno. Ako se na nju fokusirate neko vrijeme, velika je vjerojatnost da će originalni problem biti stavljen pod kontrolu. Ako vam takva stvar na neko vrijeme padne ispod radara, riskirate da se suočavate sa istim problemima ponovno i ponovno.

Lista metrika koju koristimo kontinuirano je evoluirala tijekom godina kroz koje smo prakticirali i implementirali SAFe. Tri vrlo relevantne domene metrika su: 1. ishod (outcomes) – odgovara na pitanje da li i koliko efikasno ispunjavamo zahtjeve koje naši klijenti postavljaju pred nas, 2. tijek (flow) – daje uvid u to koliko smo efikasni u isporuci u utilizaciji kapaciteta kojim raspolažemo i 3. kompetencije (competency) – metrika koja nam otkriva koliko smo vješti u procesima i praksama koje potpomažu i ostvaruju agilnost.

Mjerimo li sve?

Najkraći mogući odgovor je: Ne!

Sa konstantnim mjerenjem ishoda i tijeka dolazi i stalno unaprjeđenje procesa mjerenja i metrika, kroz sitne korekcije, iterativno prateći ritam kojim pristupamo čitavom razvojnom procesu stvari koje proizvodimo. U tom napretku ključno je osigurati ispravan kontekst određene metrike i njenu relevantnost za ART u trenutnom stupnju razvoja. Najbazičnije metrike su: 1. performans (performance) – koji ukazuje na to koliko toga isporučujemo (mjerna jedinica je najčešće story point koja relativizirana u omjeru sa jedinicom vremena može dati indikaciju brzine ART – a – velocity), 2. prediktabilnost (predictability) – koja otkriva koliko smo se kadri držati naših obećanja koja smo vezano uz isporuku dali na PI planiranju.

Od ostalih metrika na timskoj ili ART razini valja spomenuti razne feature i epic burndown – e, mjerenja učestalosti incidenata, pogotovo nakon redovnih ili izvanrednih release – ova/deploy – ova, učestalost bug – ova, količinu kapaciteta utrošenu u podršku produkciji i održavanje već postojećih funkcionalnosti/usluga i promjene u dostupnosti i kvaliteti raspoloživoga kapaciteta. Ove kvantitativne metrike pomažu naslikati portret ART – a i detektirati slabosti u pojedinom stupnju njegova razvoja. Za svaku metriku koju ART prati, konstantna revizija njene relevantnosti i diskusija oko konteksta, sastavni je dio preduvjeta koje je potrebno osigurati za njeno pozitivno djelovanje.

Nešto kasnije

Mjerenje kompetencija je sljedeći korak u konstantnom traženju prilika za poboljšanje. U ART-u diskusija oko procjena kompetencija i njihovoga unaprjeđenja prirodno proizlazi iz retrospektiva i ART syncova. Podizanje kvalitete i zrelosti te metrike zahtjeva korištenje mehanizama koje nam metodologija stavlja na raspolaganje: 1. Procjena poslovne agilnosti (Business Agility Assessment) i 2. Samoprocjena timske i tehničke agilnosti (Team and Technical Agility Self-Assessment).

Ovi mehanizmi pokrivaju dva različita područja gdje se prvo spomenuti koncentrira na procjene u području poslovne agilnosti sudionika u poslovnom i portfolio segmentu, a drugo spomenuti na potrebe unaprjeđenja tehničkih i poslovnih praksi timova a da bi se ostvarili veći i teže ostvarivi poslovni ciljevi. Iskrenim suočavanjem sa realnošću (i njenim pozitivnim i negativnim komponentama) možemo identificirati područja koja iziskuju unaprjeđenja i stoga dodatan trud i vrijeme koje ART treba investirati u njih, ali isto tako i područja u kojima smo na ili iznad očekivanja koja možemo pretvoriti u model koji dijelimo između timova i na razini organizacije.

I za kraj – implementacija agilne metodologije nije krajnji cilj. To je put koji nema kraja. Cilj je samo želja za neprestanim poboljšanjem. Sretan put!

Maja Cvijanović i Domagoj Petošić, NETS