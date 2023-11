Notch DevCrawl Meetup – Šest tehnologija u cloudu: koja je najbrža?

Pet Senior Developera iz Notcha pripremili su pravi pivski panel gdje će vas provesti kroz šest tehnologija te pokazati rezultate testiranja peformansi builda, deploymenta i executiona… a sve uz čašu, dvije, (tri) hladne 22. studenog u 18h u prostorima Notcha u Zagrebu (Ul. Republike Austrije 33).

Kroz pristup, implementaciju, izazove i alate koje su koristili za Spring (Java), Quarkus (Native i JVM), NodeJS, Go i Rust, provest će vas veterani Notcha, Domagoj Madunić, osnivač tvrtke Notch s više od dva desetljeća iskustva, Goran Pugar, software inženjer s 15 godina iskustva i tehnološki entuzijast, Marin Milina, koji se fokusira na DevOps rješenja u Scali i Go-u, Jan Dolanski, software inženjer koji većinu vremena provodi pišući backend aplikacije u Scali i Javi te Ivan Vrtarić, software inženjer s 15 godina iskustva, a koji svakodnevno proširuje svoje bogato iskustvo korištenjem različitih tehnologija.

A kroz zanimljivosti DevCrawl panela na kojem će sudjelovati Notchevi vrhunski stručnjaci, vodit će vas Darko Špoljarić, Notchev glavni inženjer s impresivnim iskustvom u agilnoj tehnologiji.

Zašto doći na Notch DevCrawl Meetup?

DevCrawl Meetup u Notchu nije još jedna suhoparna prezentacija, nego panel diskusija gdje inženjeri, uz opušteni razgovor i čašu dobrog piva, vode diskusiju o tehnologijama i odgovaraju na sva pitanja.

A ono što stoji iza Notch DevCrawla je da je sasvim jasno da od ideje do rješenja, od frontenda do backenda, od početka projekta do završetka projekta, od tehnološkog početnika do tehnološkog majstora, i od prvog sastanka do implementacije, postoji puno koraka koje mora proći svaki inženjer. Puno je tu početaka i završetaka, kako tijekom procesa razvoja softwarea, tako i tijekom naših karijera, i stoga volimo proslaviti svaki uspješno prijeđeni korak. Postoji li bolji način za to od čaše dobrog piva?

Pridružite se drugom Notch DevCrawlu, 22. studenog u 18h u prostorima tvrtke Notch, Ul. Republike Austrije 33, 10000, Zagreb, a svoje mjesto osigurajte na eventu.