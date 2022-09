NowInMobile meet-up za sve ljubitelje mobile developmenta u Osijeku

Digitalna agencija FIVE, an Endava company u svom osječkom uredu organizira druženje uz dva predavanja i panel raspravu za poklonike mobilnih tehnologija

Digitalna agencija FIVE, an Endava company organizira Mobile Development meet-up “NowInMobile” u svom osječkom sjedištu u petak, 16.9., popraćen s dva talka i panel raspravom. Event je besplatan, a na njega su pozvani svi koji iz prve ruke žele dobiti uvid u alate i procese koje koriste FIVE mobile developeri.

Predavanje pod nazivom “Android Roadmap” na NowInMobile meet-upu održat će Andrej Vukelić, iskusni Android developer koji je sudjelovao u izgradnji mobilne aplikacije s više od deset milijuna preuzimanja. Svi zainteresirani za mobilne tehnologije moći će poslušati nešto više o tome što FIVE vidi kao najisplativiji ulog, kao i o tehnologijama koje danas postavljaju nove standarde, ali će se i u narednim godinama oduprijeti testu vremena.

Petar Marijanović, član Product Architect tima, jedan je od prvih u svijetu koji je prepoznao veliki potencijal u novonastaloj Kotlin Mobile (KM) tehnologiji. Tijekom istoimenog predavanja pričat će o problemima s kojima se susreo u samim počecima, te o situaciji danas, nakon par iteracija. Ovo je izvrsna prilika za upoznavanje s načinom rada FIVE mobile tima, a poslužit će i kao odgovor na pitanje ima li smisla koristiti KM za razvoj na iOS i Android platformi.

Nakon dva predavanja uslijedit će panel rasprava na kojoj će gostovati i profesor Bruno Zorić s Katedre za programske jezike i sustave Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Profesoru Zoriću pridružit će se i nekolicina lead developera, ali i juniornijih članova FIVE mobile tima koji će temu sagledati iz više perspektiva. Tijekom panela sudjelovanje publike je i više nego dobrodošlo, zato pripremite svoja pitanja i označite svoje kalendare!

Predavanja, kao i panel rasprava održat će se na hrvatskom jeziku, a nakon njih predviđeno je vrijeme za neobavezno druženje uz pizze i pivo kada ćete u ležernoj atmosferi moći popričati i razmijeniti iskustva s developerima agencije FIVE.

Početak “NowInMobile” meet-upa je u 18 sati, na lokaciji Vukovarska cesta 31 – Eurodom (III. kat glavna zgrada), Osijek.

Agenda:

Okupljanje –> 17:30

Keynote by Filip Babić –> 17:45

Talk #1 Android Roadmap –> 18:00

Talk #2 Kotlin Mobile –> 18:30

Panel diskusija –> 19:00

Pizza & beer –> 19:30

Dodatna informacija koja će sigurno obradovati sve studente koji žele učiti kako kreirati vlastitu Android aplikaciju iz nule – početkom 10. mjeseca ova digitalna agencija organizirat će Android vještinu na FERITu. Prijave se otvaraju krajem rujna, a za sve informacije pratite stranicu Code Base i društvene mreže tvrtke FIVE, an Endava company.