Održan prvi Sofascore Stadium: Koliko je inteligentna umjetna inteligencija?

Umjetna inteligencija je dio naših života i tu činjenicu više ne možemo sporiti. Baš naprotiv – umjetna inteligencija će sve više utjecati na naše živote i jedino je pitanje, treba li nas sve to brinuti?

Može li AI ljudima oduzeti poslove? Može li razviti vlastitu svijest i postati samostalna? Zapravo, koliko je inteligentna umjetna inteligencija? Odgovor su ponudili neki od vodećih stručnjaka na tu temu, na panelu u sklopu Sofascore Stadium meetupa, gdje su pričali o primjeni AI rješenja u kompanijama, njegovoj regulativi i prilikama koje nam se razvojem tehnologije otvaraju. Gosti prvog Sofascore Stadiuma bili su Karlo Knežević, voditelj AI tima u Sofascoreu, Martina Silov, predsjednica CroAI udruge i Bernard Ivezić, vlasnik startupa i dugogodišnji tech novinar.

Karlo Knežević, voditelj tima za umjetnu inteligenciju u Sofascoreu, upozorio je da se danas jako malo priča o sigurnosti umjetne inteligenciji: “AI Act je dobar pokušaj da se regulira utjecaj umjetne inteligencije, odnosno da se regulira razina rizika s obzirom na njenu primjenu, no i dalje je to skup lijepih želja”, tvrdi Knežević i dodaje: “AI je trenutno hype, kompanije to koriste već godinama. Ovo je fenomen o kojem ljudi ne znaju puno, prisutan je i određeni strah, a to je uvijek plodno tlo za stvaranje hypea“.

Martina Silov, predsjednica CroAI udruge, zaključila je da iako je regulacija neminovna, najveća je bojazan da regulacija ne spriječi inovaciju.

Kad je u pitanju trenutni stupanj zastupljenosti AI-a u hrvatskom poslovnom ekosustavu, Martina zaključuje: “Kad pričamo o utjecaju AI-a na poslovanje kompanija, vrijeme je da prestanemo samo govoriti o umjetnoj inteligenciji, već je potrebno krenuti s implementacijom AI rješenja i alata kroz razne industrije; to će biti najveća promjena koju će doživjeti poslovni ekosustav. Benefite njihove primjene osjeti nekolicina naših kompanija, no vrijeme je da AI doživi puno širu primjenu s ciljem optimizacije poslovanja.”

Na pitanje hoćemo li ikada zbilja doživjeti tu promjenu, Bernard Ivezić, dugogodišnji tech novinar, suosnivač startupa RNDM i Unicorn Undergrounda dodaje: “AI je već sada u jako velikom broju hrvatskih firmi, kojima alati umjetne inteligencije poboljšavaju poslovanje, i vjerujem da u hrvatskom poslovnom svijetu postoji želja, ali uvođenje AI alata je težak i spor proces.”

Sofascore Stadium je serija meetupa koji će se nekoliko puta godišnje uhvatiti u koštac s aktualnim pitanjima i problemima iz svijeta tehnologije, sporta i digitalnog produkta. Prvi meetup u toj seriji, o trenutno najaktualnijoj temi, umjetnoj inteligenciji, pokazao je kako je važno demistificirati ovaj pojam koji bi čovječanstvu trebao donijeti više koristi nego problema. Nakon panela rasprava se nastavila uz piće i zakusku.

Sofascore Stadium će u svojoj bazi na zagrebačkim Vrbanima i dalje otvarati svoja vrata stručnjacima i svim zainteresiranima za konstruktivnu raspravu, s ciljem pozicioniranja Hrvatske na sportsko-tehnološkoj sceni.