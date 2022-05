Održana osma konferencija ICT Supergirls

Protekle srijede, 4. svibnja, s početkom u 13 sati, na novoizgrađenom Visokom učilištu Algebra, po osmi put je održana konferencija pod nazivom ICT Supergirls, u organizaciji hrvatske travel tech kompanije Lemax. Dio je to globalnog pokreta “Girls in ICT”, kojem je u fokusu osnaživanje djevojaka i žena za ostvarivanjem karijere u ICT sektoru i STEM djelatnostima.

Događaj je otvorila Nataša Kapov Kostovski, voditeljica u Lemaxu, a ujedno i organizatorica ICT Supergirls konferencije. Budući da je partner ovogodišnjeg izdanja konferencije Veleposlanstvo Kraljevine Švedske, djevojkama je dobrodošlicu poželjela i veleposlanica Diana Helen Madunic, koja im je približila iskustvo švedskog pristupa društveno odgovornom poslovanju i važnost rodne ravnopravnosti, s naglaskom na IT industriju.

Na tragu tematike rodne ravnopravnosti uslijedila je panel diskusija pod nazivom “Kako do karijere u IT svijetu?”. U raspravi su sudjelovale zaposlenice Lemaxa – Iva Vodopija, Ivana Dukić i Sina Šimić, koje su sve napravile zaokret u karijeri, a sve je održano pod moderiranjem još jedne Lemax supergirlsice Ines Rudan. Prisjetile su se prepreka s kojima su se suočile i objasnile na koji način su ih savladale te time uspješno ublažile mišljenje da ženama nije mjesto u IT industriji.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih znanstvenica, Danica Kragic Jensfelt, javila se online iz Švedske i pridružila u dijeljenju svog iskustva.

Uz mnogo savjeta ovogodišnjih predavača, gošće su dobile i konkretnu priliku za započinjanjem prvog koraka ka profesionalnom ostvarenju. Uz ugodan razgovor na temu “Kako naći IT mentora i ubrzati svoju karijeru?”, svoju Mentoring Byte priču predstavile su Andrea Knez Karačić, Marina Grljušić i Nataša Kapov Kostovski te time pružile šansu posjetiteljicama za prijavu na inicijativu koja mladim ljudima pruža podršku IT mentora.

Svoj profesionalni, ali i životni put, ispričale su Lada Vukšić iz Amplexora, Nada Kaurin Knežević iz Algebre, te profesor geografije i dobitnik svjetske nagrade za najboljeg profesora – Dejan Nemčić.

Za više informacija o događaju ICT Supergirls, posjetite Facebook profil.