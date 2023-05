Omega zapošljava Scrum Mastera

Omega sve više napreduje i širi se, a s napretkom i razvojem javlja se i potreba za najvažnijim resursom svake tvrtke – zaposlenicima. U razgovoru s Scrum master-icom Martinom Herhuter saznali smo nešto više o otvorenoj poziciji za koju Omega software d.o.o. traži novu radnu snagu.

Od početka 2021. godine Omega aktivno uvodi Okvir Scruma, stoga tražimo iskusnog Scrum Mastera koji će se pridružiti našoj Scrum master grupi i pomoći nam u implementaciji Scruma na razini cijele organizacije i razvojnih timova.

Martina Herhuter ispričala nam je o svojoj ulozi u timu i tipičnom radnom danu, a donosi nam i sve potrebne informacije o ulozi Scrum Mastera u Omegi.

Martina, koja je tvoja uloga?

U svakodnevnom radu imam dvije osnovne uloge: ulogu službenika (servant) i ulogu vođe (eng. leader) koje pokušavam dovesti u ravnotežu kroz aktivnosti učiteljice, trenerice, mentorice, voditeljice, agentice promjene, te pomažem timu u uklanjanju prepreka koje koče njihov napredak. Područja na kojima djelujem su organizacija, tim i pojedinac.

Kao učiteljica podučavam Scrum okvir i njegovu svrhu te pomažem timu i organizaciji da razumiju kako Scrum načela promiču iskustvo i agilnost. Kao trenerica treniram: pojedince s fokusom na način razmišljanja, stavove i ponašanje; tim s fokusom na kontinuirano poboljšanje i organizaciju s fokusom na suradnju sa Scrum timom. Kao mentorica pomažem timu da raste usvajajući agilne prakse i iskustvo. Pomažem timu kod redovite provjere napretka i prilagodbi u skladu s novim saznanjima, brinem o tome da procesi i posao, koji se tijekom rada mijenjaju, budu vidljivi svim zainteresiranim stranama. Djelujem kao agentica promjene kako bi se razvila kultura u kojoj Scrum timovi mogu uspijevati i napredovati.

Kako izgleda tvoj dan?

Na to pitanje uvijek odgovaram vicem: nikada ne pitaj ženu koliko godina ima, muškarca kolika mu je plaća i Scrum mastera što radi cijeli dan.

Mnogo puta ono što ću raditi tijekom dana je nepoznato i neplanirano. Moram biti spremna na nepredvidljivost tijekom dana, jer je svaki drugačiji i rijetko se ponavlja, a svaki sprint donosi različita iznenađenja i izazove. Zato mi dobro dođe poznata predvidljivost koju pruža Scrum okvir u obliku programiranih događaja koji imaju točno određen redoslijed i svrhu. Svaki moj dan započinje dnevnim sastancima, a prije toga pripremom u obliku pregleda statusa popisa stavki u sprintu i metrika za svaki tim. Zatim slijede ostali eventi, nekada je to planiranje, review ili moj omiljeni – retrospektiva, a najviše imam sastanaka za razradu korisničkih zahtjeva. Tu su i koordinacije na razini odjela, sektora ili s kolegama jedan na jedan, te neizostavne edukacije. Ostatak vremena provedem kao Scrum developer u DPO (Development Process Optimization) timu gdje se bavimo uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih procesa i izgradnjom agilne kulture.

Razmislim dobro svaki put kada mi se postavi ovo pitanje i shvatila sam da rijetko sjedim za svojim stolom dulje od 15 minuta. Ali unatoč tome, moje je vrijeme ispunjeno konkretnim i konstruktivnim zadacima. Puno puta ljudi koji su mi postavili ovo pitanje ne mogu vidjeti nikakav opipljiv posao koji je napravio Scrum master. Kako živimo u svijetu koji se brzo mijenja, postoji pritisak da učinimo više, jer mislimo da učiniti više znači isporučiti više. Kada govorimo o kreativnom radu kao što je razvoj softvera, trebali bi puno više govoriti o isporuci vrijednosti za korisnika, a ne o količini.

Što te u radu najviše veseli?

U svom poslu najviše volim to što većinu dana (oko 90%) provedem u komunikaciji s drugima. Volim izazove jer u njima otkrivamo nešto novo, testiramo granice, proširujemo znanje i napredujemo. Volim što mi Scrum daje strukturu, a istovremeno pruža slobodu u radu. Važno mi je da tim koristi iskustvo za određivanje dometa, mogućnosti i granica kako bismo smanjili rizik, povećali predvidljivost i što prije isporučili vrijednost. Izgradnju povjerenja i provođenje promjena iznutra prema van pokušavam svakodnevno potaknuti.

Kako pronalaziš motivaciju?

Mnogi su me u vrijeme kada sam krenula u agilni svijet i odlučila biti Scrum master pitali „Zašto?“, i „Kako to da sam nakon toliko godina u programerskim vodama odlučila to pustiti, pa zar nije šteta svih tih godina iskustva…“ I iskreno mogu reći da nije šteta i da nisam požalila. Iskustvo koje imam iza sebe kao programer, voditeljica tima i voditeljica odjela pomažu mi u obavljanju sadašnjeg posla.

Bila je to ideja da možemo raditi projekte i graditi softver na novi način. Nismo na početku morali definirati cijeli projekt, smisliti rok i onda „gurati“ do kraja, kao što smo uvijek radili. Mogli bismo to raditi dio po dio, dodajući stvarnu vrijednost tijekom vremena dokle god to ima smisla.

Ideja je bila da su Agile i Scrum jednako transparentnost i komunikacija. Veća transparentnost pomaže u uspostavljanju konteksta komunikacije i omogućuje brzo donošenje odluka. Nedostatak transparentnosti u poslu koji se radi i informacija koje imamo, ometa aktivnu komunikaciju. Ono što bi organizaciju moglo spriječiti da ima koristi od Scruma (ili samo prilagodljivog načina razmišljanja) je nedostatak transparentnosti, a u takvom okruženju, teško je (skoro nemoguće), napraviti bilo kakvu promjenu.To je nešto što u procesu smatram od presudne važnosti.

Volim pomagati drugima i dijeliti znanje. Bila sam programer i stvarno sam željela pomoći drugim programerima da naprave dobar proizvod s kojim mogu biti ponosni.

Posao Scrum mastera je složen, ali je fascinantan, zabavan i ispunjavajući. Radim s ljudima i moj je posao motivirati ih da poboljšaju sebe i svoj tim. To pomaže njima i pomaže meni u rastu. Meni kao Scrum masteru, glavni cilj je postići stanje u kojemu me tim više ne treba, kada su zbilja samoorganizirajući i imaju sva znanja i vještine koje su im potrebne za kvalitetno obavljanje posla.

Scrum masteri traže pojačanje. Možeš li nam reći kakav profil osobe tražite? Što se očekuje od novog zaposlenika?

Voljela bih kada bi budući Scrum master imao ove osobine: odgovoran, spreman na suradnju, predan, utjecajan i da stekne dovoljno znanja o područjima kojima se tim bavi kako bi mi pomogao i podučio konstruktivnom rješavanju problema. Također, treba znati kada se pridržavati pravila, a kada se treba prilagoditi novonastaloj situaciji, uvijek treba cijeniti svoje i tuđe vrijeme.

Zašto je ova pozicija bitna?

Scrum master poboljšava rad tima uz pomoć dobrih praksi i stvara dobru radnu atmosferu, pomaže pojedincima i timovima te nalazi kreativna rješenja za njihove probleme. Scrum master omogućit će da tim samostalno nastavi s unapređivanjem svojih procesa i kulture. Uloga Scrum mastera važna je jer svojim aktivnostima: usmjerava rasprave kada vidi da nisu konstruktivne i pomaže timu u donošenju jasnih zaključaka na sastancima; otklanja prepreke timu; usmjerava tim i svojim iskustvom ih navodi na određene odluke do kojih bi sami došli dužim i težim putem; izaziva promjene koje povećavaju produktivnost; uključuje ostale dionike čim opazi da je to potrebno; pazi na timski duh i dobru atmosferu jer tada tim daje svoj maksimum.

Što Omega nudi potencijalnom zaposleniku?

Novi kolega/kolegica dolazi u okruženje u kojemu su ljudi motivirani, hrabro odrađuju svoj posao, međusobno se poštuju, otvoreni su za promjene i nove načine razmišljanja te su fokusirani na svoj cilj. Radimo na izgradnji kulture otvorenog feedbacka i nestrpljivo čekamo nove prijedloge i ideje koje će nam donijeti novi kolege/kolegice.

Ako Vas je ova priča inspirirala, prijavite se na natječaj i postanite dio Omegine priče!