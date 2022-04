Pet očiju Infigo IS-a

Ti si kompjuteraš? Dev. OK, štogod – možeš pogledat zašto mi se ruši Adobe? Ne, ja programiram. Nećeš pogledat? Nemam što gledati, otkud da znam zašto ti se ruši program; plus Adobe ima tonu appova, misliš na Acrobat? Gle, reci ak nećeš. Govorim ti, ne slušaš – programiranje nema veze s tim. Onda mi isprogramiraj nešto da se Adobe ne ruši! Aha, samo ako je napisano u Rustu. U čemu?! Ma zaboravi…

Reći da radite u informacijskoj sigurnosti je isto kao kad vas netko pita čime se bavite, a vi kažete, informatikom. Radi se o širokom polju koja obuhvaća tonu toga pa smo se mi u Infigo IS-u podijelili u pet timova kako bismo klijente lakše usmjerili prema onome što im zapravo treba. A kako smo se specijalizirali za ipak nešto veće klijente, čije operacije dobrano prelaze granice država, a neki put i kontinenata, teško da možemo baratati s načelom “one size fits all”.

Development

Tu se dešava magija! U posljednje vrijeme naš dev tim se malo postarao pa je prosjek godina dogurao do visokih 26; u ovom odjelu razvijamo naša sigurnosna rješenja koja se najčešće baziraju na Splunku. Splunk je fantastična big data platforma koju možemo skalirati kako god želimo, no zbog svoje specifičnosti znamo da mi trebamo osigurati poduku. Tako devovi koji dolazi kod nas imaju isplaniran cijeli edukacijski put (plus certifikate) kako bi bez problema prihvatili novu platformu.

Dakako, dijelovi se pišu i u Pythonu, ima nešto C#, koji put treba zavrnuti rukave i pisati JS, poznavanje SQL-a se cijeni za neke zadatke…

Security Solutions Delivery

To je zapravo naš fancy naziv za integracije. Integratori su mješavina mlade ekipe s ponekim ljudima koji se bliže četrdesetoj, no svi dobro funkcioniraju zajedno. Ovaj odjel se bavi implementacijom naših sigurnosnih rješenja, ali i onih naših poslovnih partnera (Splunk, CrowdStrike, Digital Guardian, Exabeam, IBM, Carbon Black…). Tu možete koji put ostati osupnuti skalom i kompleksnošću projekata jer uglaviti još jedno sigurnosno rješenje u nečiji postojeći sustav bez da mu naškodite (ili da ga ometate u radu!) zna biti izazovno.

Srećom, imamo itekako sposobne arhitekte tako da još nismo naišli na projekt kojeg nismo izgurali do kraja.

Offensive Security

Hakeri. Stručnjaci za razvaljivanje sustava, hardvera, načina plaćanja, poslovne logike, pametnih gradova, ako treba u nečemu naći sigurnosnu manu, oni su prvi koji će je naći. Po prosjeku godina na razini devova s tim da ih vodi čovjek koji spada među starije u Infigu, no to je zato jer ne možete nakupiti toliko certifikata i iskustva, održati toliko predavanja, napisati toliko reportova, bez da vas sustignu i godine života.

S jedne strane kad vidite što rade (svi potpisujemo NDA) prođu vas srsi, no s druge strane, da je kul, je.

Cyber Risk and Compliance

Ono što ljudi zovu – konzalting. Ovo je nekako najkonzervativniji dio Infiga; prosjek godina je viši nego u drugim odjelima, izbor vozila je razuman (nema motora, nema sportskih auta s nepotrebnim brojem konja…), to su ljudi koji govore bankama što im ne štima, pokušavaju uskladiti velike sustave s regulativama, računaju rizik, rade revizije, barataju ISO standardima, stoje pred nadzornim odborima tvrtki, iznajmljuju se kao CISO-i…

Managed Security Services

Najmlađi odjel u Infigu zapravo je spoj svega ovoga iznad. Kako u svijetu ima ozbiljnog manjka sigurnosnih stručnjaka, tvrtke često nemaju kako napraviti svoje sigurnosne odjele. Takve onda unajmljuju Infigo da se brine o njihovoj sigurnosti, nadzire što se događa u njihovim sustavima, spriječi napade ili ako im se dogodi najgore, da obuzdaju hakerske aktivnosti i pomognu vratiti stvari na svoje mjesto te ustanoviti što se zapravo dogodilo.

Kao i u integracijama, ovdje radi kombinacija mladih i nešto iskusnijih/starijih ljudi zbog načina na koji je sam odjel ustrojen – tri razine sigurnosnih stručnjaka brinu se da ovaj odjel funkcionira 24/7/365.

I sad se pitate, to ste sve napravili radi klijenata? Zapravo ne. Napravili smo takvu podjelu radi sebe. Normalno da se surađuje među odjelima, ali kad svi koji se žele baviti informacijskom sigurnosti imaju prostor za sebe, gdje mogu raditi s drugim ljudima koje zanima određeni dio sigurnosti, onda je to dobra stvar. Mi smo sretni i zadovoljni pa klijentima isporučujemo dobre stvari. Zato možemo ispostaviti fakturu koju sretan klijent plati, a mi onda možemo ugodno živjeti, isplaćivati si plaće, bonuse i povlastice. I još nam ostane za otići na nekoliko dana bakanalija razvoja poslovanja u Istru i raštrkati se po vinskim podrumima i ribljim restoranima raznoraznim aktivnostima.

Vjerujemo da nam je baš takva organizacija omogućila da u posljednjih 10 godina stalno rastemo, otvorimo urede u šest zemalja te da radimo na projektima na tri kontinenta za klijente o kojima bismo vam rado pričali, ali naši poslovi su najčešće povjerljivi tako da možete doći raditi kod nas i vidjeti sami.

Ovaj teskt napisali su strčnjaci domaće sigurnosne kompanije Infigo IS, koja će sudjelovati na .debugu – upoznajte ih tamo 2. i 3. lipnja…

Kupi ulaznicu