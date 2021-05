Pogled na popularni NFT kroz Stealth, fintech projekt iz radionice osječke tvrtke Barrage

Za .debug piše Matej Lazarević, Frontend softverski inženjer iz osječke developerske tvrtke Barrage

Ako pratite svijet kriptovaluta i blockchain tehnologije, vrlo vjerojatno ste se susreli s pojmom NFT-a (eng. Non-fungible Token, nezamjenjivi žeton). U zadnje vrijeme su vrlo popularna tema, no još se nisam susreo s člankom ili komadom literature koji spretno objašnjava njihovu moć i mogućnosti primjene u stvarnom svijetu i našim životima.

Oni koji nisu apsolutno out of the loop su sigurno čuli za neke NFT projekte poput CryptoKitties i CryptoPunks. Osobno mi je bilo teško shvatiti ozbiljno ideju (govorim i dalje o NFT-ima) koja se uglavnom povezuje s virtualnim parenjem i prepodajom mačaka (koje su 2017. zbog velikog broja transakcija uspjele zaustaviti Ethereum na više od mjesec dana), stoga se nadam da ću uspjeti demistificirati njihov potencijal i što je oko njih toliko posebno.

Čitatelji koji redovno prate portal su vjerojatno već upoznati s tematikom, obzirom da se o tome što je točno NFT već pisalo. NTF ćemo ovaj put predstaviti kroz prizmu projekta Stealth na kojem u Barrageu već neko vrijeme aktivno radimo.

Naime, Stealth projekt će vam uskoro omogućiti kupnju NFT-a u obliku ilustracije zmaja, gdje se svaka ilustracija asocira s određenim Stealth Node NFT-om.

Što je zapravo Stealth?

Ukratko, projekt Stealth je misija izrade brzog, privatnog upravljanja digitalnim assetima bez naknade.

Brzopotezne značajke projekta:

Vrijeme bloka je brzih 5 sekundi

Transakcije bez naknade

Kriptografski privatne transakcije

Masivna skalabilnost blockchaina

Upravljanje na blockchainu

Podržava Smart Contracts, Blockchain Oracles and Sidechains

Izlaz iz okvira standarnog upravljanja digitalnim asetima je glavni pokretač cijelog projekta.

Uz brzinu, sigurnost, privatnost i pristupačnost (bez naknade), jedna od prednosti projekta je i privlačan dizajn.

Vratimo se malo na NFT

NFT je zapis koji predstavlja bilo kakvu jedinstvenu digitalnu imovinu (eng. asset) koja se nalazi na blockchainu, te nema mogućnost kopiranja. Ne može se zamijeniti s drugim NFT-om za jednaku vrijednost, niti razbiti na manje vrijednosti. Drugim riječima, ukoliko vi posjedujete određeni NFT, nitko drugi ne može posjedovati identičan NFT.

Za razliku od kriptovaluta poput Bitcoina, svaki NFT je jedinstven jer sadrži jedinstvene karakteristike i podatke. S druge strane se nalaze normalni (fungibilni, razmjenjivi) tokeni poput eura ili kune. Ukoliko dvije osobe imaju deset kuna i zamijene ih, u teoriji se ništa nije dogodilo; niti jedna osoba ništa nije izgubila i svi i dalje imaju jednaku vrijednost novca. Drugim riječima, deset kuna će uvijek biti deset kuna, bez obzira na serijski broj novčanice, tko je ranije posjedovao tu novčanicu ili na činjenicu da se tih 10 kuna nalazi na bankovnom računu (u kontekstu zamjene tih 10 kuna za npr. 1 sladoled). Ista stvar je i s kriptovalutama, na jednak način je 1 BTC zamjenjiv sa 1 BTC.

Vratimo se na trenutak na argument sa serijskim brojem na novčanici. Ukoliko isključivo gledamo kontekst kupnje sladoleda, spomenuta novčanica od 10 kuna je zamjenjiva i vrijedi isto kao druga novčanica od 10 kuna. Uključimo li u priču kontekst skupljanja novčanica s interesantnim serijskim brojevima, u tom slučaju te novčanice nisu fungibilne upravo zbog važnosti serijskog broja. Za takav primjer se mogu uzeti određene novčanice američkog dolara sa serijskim brojem koji se sastoji isključivo od istih znamenki. Neke takve novčanice od jednog američkog dolara su se prodale za nekoliko tisuća američkih dolara.

U teoriji, NFT može biti bilo što što mora biti profilirano od druge imovine kako bi se dokazala njihova vrijednost: fotografija, video zapis, kolekcionarski predmet, ulaznica, game item, pa čak i fizički predmet kojim, zahvaljujući blockchainu, nije moguće manipulirati (promijeniti ga ili obrisati) te mu se lako može provjeriti dokaz vlasništva.

Možemo to zamisliti na primjeru gledanja filma na nekoj streaming platformi; da bismo pogledali film, moramo platiti određeni iznos novca. Unatoč tome što smo film platili, on nama nije u fizičkom posjedu. Slična stvar je i sa softwareom. U oba slučaja pojavljuje se problem nezakonitog kopiranja i redistributiranja filmova ili programa.

Određeni NFT može imati samo jednog vlasnika. Drugi ga mogu pokušati kopirati, ali samo jedan je autentičan. U sjećanju mi je ostalo interesantno objašnjenje na primjeru digitalnog muzeja u kojem ljudi izlažu svoje umjetnine. Posjetitelji dolaze u muzej gdje plaćaju ulaznice, a umjetnici sudjeluju u udjelu od prodaje. Upravo zbog toga što umjetnik ima mogućnost prikaza svoje umjetnine na blockchainu u obliku NFT-a i mogućnost sigurnog načina dokazivanja vlasništva određenog predmeta ili imovine, njihova se primjena najčešće povezuje s glazbenom industrijom i umjetninama. Još jedan interesantan primjer bi bili kojekakvi game itemi poput oružja, opreme ili skinova. Sigurno ste poput mene bar jednom facepalmali kada ste pročitali kako je netko kupio sjekiru za World of Warcraft ili AWP skin za Counter Strike u vrijednosti novog automobila. Zanimljiva stvar kod NFT-ova i game itema je da mogu nadživjeti igru kojoj inicijalno pripadaju i pripojiti se drugim igrama.

Ukoliko želite nešto stvoriti i prodati u obliku NFT-a, OpenSea je platforma na kojoj možete izraditi token i dati ga na prodaju. Imajte na umu da ćete za taj poduhvat morati biti spremni odvojiti nešto Ethera. Ako ipak želite uložiti u neki postojeći NFT, bacite oko na StealthDragons, a sve potrebne detalje i upute možete pronaći na službenom Github profilu.

Zašto su NFT-ovi cool?

Sada razumijemo neke od osnovnih karakteristika NFT-a poput jedinstvenosti, no valja spomenuti i još neke:

raritet – s obzirom da ih se ne može kopirati, automatski su rijetki. U slučaju da posjedujete jedan od nekoliko NFT-ova određenog umjetnika, jedna ste od rijetkih osoba u svijetu koja ima određeni kolekcionarski predmet koji se može preprodavati

vječnost – tokene se ne može ukloniti s blockchaina niti otuđiti, osim, naravno, u slučaju da se “ugasi” cijeli blockchain

transparentnost – na blockchainu je vidljivo tko je napravio NFT, poslao ga ili prodao, pa se njegov tijek može dokazati

nepromjenjivost – zahvaljujući blockchainu, nitko ne može mijenjati podatke na tokenu

Siguran sam da su primjeri digitalnog muzeja i gledanja filmova bar malo približili mogućnosti primjene NFT-a, ali i dalje pomalo djeluju kao long shot. Razmislimo li na trenutak kako se čuvaju podaci o zemljišnim knjigama, zdravstvenim kartonima i kako bi situacija izgledala u slučaju velike prirodne nepogode koja bi uništila podatke o istima, prebacivanje svega na blockchain u obliku NFT-ova bi osiguralo sve spomenute zapise od bilo kakvih gubitaka i izmjena. Primjena NFT-a je vrlo široka i pojačana digitalizacija će im još dodatno dati vjetar u leđa čemu vjerujem da ćemo svjedočiti vrlo brzo.

Što čini StealthNode NFT-ove interesantnima?

Prilikom kupnje StealthNodea moguće je odabrati zmaja koji će biti trajno povezan sa StealthNodeom. Svaki zmaj ima naziv, opis i određene vrijednosti koje opisuju njihove osobine. Recimo, Kaleo je pohađao studij klasične gitare, a kasnije bi se preselio na Havaje kako bi u bendu svirao ukulele, a Kyle nikamo ne ide bez svog longboarda.

Spomenute ilustracije je izradila umjetnica Johanna Westerman. Osim što su zmajevi generalno cool, ovi NFT-ovi se, skupa s njihovim zmajevima, kupuju direktno of blockchaina, a ne od umjetnika.

Glavna uloga StealthNodeova je validiranje blokova u mreži u tzv. Junaeth protokolu. Validacijom blokova, nodeu je osigurana određena svota Stealtha od strane blockchaina. Stealth je trenutno jedini blockchain koji ima implementiranu logiku posredovanja doznaka između delegata (zaduženog za potpisivanje blokova) i vlasnika Stealth nodea. Važno je napomenuti kako vlasnik nodea i delegat mogu biti različite osobe tj. role, kojih može biti više. Prilikom kupovine samog Stealth nodea se može specificirati koji postotak bi išao kojoj roli, što znači da je protokol taj koji brine o raspodjeli definiranih postataka među rolama.

Stealth je projekt velikog potencijala koji objedinjuje sve interese i djelatnosti kojima se Barrage bavi. Sudjelovanje u kreiranju ‘sadržaja budućnosti’ kojeg prati eksponencijalni rast interesa je nešto što nas motivira da nastavimo stvarati prilike za razvijanje projekata ovakvog značaja u dinamičnom svijetu fintecha.

Više o Barrageu moći ćete doznati i na .debugu, 10. i 11. lipnja.