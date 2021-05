Pokrenut Infobip Startup Tribe, program za ubrzavanje rasta startupa

U okviru Infobipovog Startup Tribe programa hrvatski i svjetski startupi mogu aplicirati za iznose između 10.000 pa do najviše 60.000 dolara u vrijednosti korištenja Infobipovih proizvoda

Infobip Startup Tribe naziv je novoosnovanog Infobipovog programa usmjerenog ka pronalaženju i okupljanju najinovativnijih domaćih i svjetskih startupa, te ubrzanju i praćenju njihovog rasta i razvoja. U okviru programa, startupi koji ispunjavaju uvjete mogu aplicirati za iznose od 10.000 do 60.000 dolara u vrijednosti korištenja Infobipovih komunikacijskih tehnologija i koristiti ih za daljnji rast i unaprjeđenje vlastitog poslovanja.

Osim svojih usluga, uključenim startupima Infobip pruža know how te izravnu povezanost s globalnim investitorima i liderima iz industrije, a što startupima može otvoriti vrata dodatnog kapitala i novih tržišta. Uz edukacije, vodnjanska IT tvrtka otvara mogućnost davanja uključenim startupima na raspolaganje i uredske prostore na više od 65 lokacija diljem svijeta. Uključeni startupi će imati i poseban pristup Infobip Shift konferenciji, nedavnoj akviziciji Infobipa.

Osnovan odjel za startup ekosistem

Infobip Startup Tribe vodit će Nikola Pavešić, direktor novoosnovanog Infobipovog odjela. On će upravljati novoosnovanim programom Infobip Startup Tribe, a uz vođenje programa, pružanja potpore startupima i odabira prijavljenih startupa, zadatak će mu biti i osnivaje savjetodavnog vijeća kojeg će činiti neki od najpoznatijih svjetskih ulagača i pomno biranih partnera iz cijeloga svijeta, a među kojima će biti vodeći VC fondovi i akceleratori kao što su Y Combinator, 500 Startups i Techstars. Spomenuta partnerska mreža doprinijet će snažnom iskoraku inicijative, a startupi iz njihovog portfelja imat će izravan pristup jednakim pogodnostima Infobip Startup Tribe programa.

“Ovim programom pokazujemo da smo spremni ulagati u društvo, ne samo kroz svoje proizvode, već i kroz sve ostale resurse kojima raspolažemo, a ponajviše znanjem, iskustvom i vezama s poslovnom i stručnom zajednicom. Rad sa startupima dovest će Infobip u izravan kontakt s novim idejama, načinima razmišljanja i pristupima, a te komponente omogućuju tvrtkama da bolje iskoriste vlastite resurse i tehnologiju u korist snažnijeg i pozitivnog utjecaja na društvo. Uzbuđen sam što sam se pridružio Infobipu u fazi izgradnje tvrtke kao još snažnije developerske organizacije orijentirane startupima“, poručio je Nikola Pavešić.

Kriteriji za prijavu

Kriteriji prijave na program su fleksibilni, a sve s ciljem kako bi se okupio što veći broj brzo rastućih startupa. Prijaviti se mogu svi oni koji su skupili najviše pet milijuna eura investicija ili imaju najviše 100 zaposlenih, ali program će primati i iznimke ako pokažu veliki potencijal rasta u svojoj industriji.

Svi zainteresirani startupi koji ispunjavaju navedene kriterije mogu se jednostavno i brzo prijaviti ispunjavanjem obrasca na startups.infobip.com.

“Uvijek sam imao poseban odnos sa startupima, pa je tako i Shift, koji je sada dio Infobipa, počeo kao startup konferencija. Iznimno mi je drago da se vraćam korijenima i što cijela inicijativa sa startupima ulazi u naš novi odjel za odnose s developerima“, izjavio je Ivan Burazin, član Uprave za developersko iskustvo u Infobipu.