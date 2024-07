Prijave na besplatni EPAM Campus su u tijeku

EPAM Campus online je i besplatna learning platforma koja omogućuje produbljivanje znanja i usavršavanje poslovnih vještina

Konferencija .debug, koja se održava početkom lipnja u Zagrebu nezaobilazan je događaj sve developere, studente i ljubitelje IT industrije. Različita predavanja sa zanimljivim temama i još boljim predavačima privukla su brojne posjetitelje. EPAM je sudjelovao i ove godine s predavanjem Maje Antolović na temu Nije sve u novcu, nešto je i u cacheu. Između izlaganja sudionici konferencije mogli su posjetiti i njihov štand – okrijepiti se osvježavajućim sokom, razgovarati s AI asistenticom Vivien te saznati sve o EPAM Campusu od naših recruitera.

EPAM Campus online je i besplatna learning platforma koja omogućuje produbljivanje znanja i usavršavanje poslovnih vještina prema vlastitom rasporedu i bez obaveza. Nudi širok asortiman edukativnih mogućnosti, od osnovnih samostalnih tečajeva do naprednih praksi, kako bi pomogao pokrenuti i unaprijediti karijerni put.

Cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje dio su naših ključnih vrijednosti kao kompanije i lidera u IT industriji. Želimo podržavati pojedince u razvoju njihovih vještina, stjecanju novih znanja i otkrivanju njihovog potencijala. Ovim putem podijelit ćemo više informacija o EPAM Campusu i tečajevima u Hrvatskoj, posebno dizajniranim za mlade profesionalce i one koji se odlučuju na promjenu poslovne putanje.

EPAM Campus

Pitali smo ljude iz EPAM Croatia – Luku Petrića i Klaru Globan, senior recruitere, da s nama podijele više informacija o programu. Kao glavnu prednost izdvajaju upravo to što su svi programi besplatni i online te se mogu pohađati u skladu s osobnim obavezama. Također, važno je imati osnovne vještine u danoj tehnologiji, ali dubinsko upotpunjavanje znanja omogućava upravo sam tečaj. Budući da se pokriva širok spektar tehnologija, svatko može naći nešto odgovarajuće svojem predznanju i području interesa. Minimalna dob za prijavu je 18 godina, stoga EPAM Campus programe preporučaju studentima koji nastoje produbiti znanje ili osobama koje žele napraviti karijerni zaokret. Ovi programi prikladni su i za one koji su već počeli upoznavati neki programski jezik na način samoučenja, ali osjećaju potrebu za profesionalnim vodstvom. U Hrvatskoj su trenutno tri dostupna tečaja – Automated Testing in Java, Automated Testing in .Net te Automated Testing in Java Script

Automated testing in Java pomoći će vam da naučite osnovne artefakte razvoja softvera i testiranja, unaprijedite svoje vještine u Javi te ovladate modernim okvirima za automatizaciju testiranja, kontrolom verzija s Git-om i alatima za izgradnju.

Rok za prijavu: 17. srpnja, 09:00h

Automated testing in .NET unaprijedit će vaše vještine u C#. Ako imate osnovnu razinu poznavanja C# i težite oblikovanju svoje karijere u automatiziranom testiranju, onda je ovaj program ono što vam je potrebno. Naučit ćete metode razvoja softvera, osnove automatiziranja testiranja, kontrolu verzija s Git-om; razvojne i izgradbene alate, C# jezgru (Razvojni i izgradbeni alati, Osnove C#) te automatizirano testiranje u .NET (okviri za testiranje jedinica; lokatori; WebDriver; okvir).

Rok za prijavu: 17. srpnja, 09:00h

Imate li osnovne programerske vještine u Java Scriptu i težite oblikovanju karijere u automatiziranom testiranju, ovaj je program stvoren upravo za vas. Naš put učenja sastoji se od nekoliko faza, nudeći vam postupan pristup stjecanju dubinskog znanja u ovoj tehnologiji. Sudjelovanjem u programu imat ćete priliku – naučiti osnovne artefakte razvoja softvera i testiranja, unaprijediti svoje vještine u JavaScriptu te ovladati modernim okvirima za automatizaciju testiranja.

Rok za prijavu: 17. srpnja, 09:00h

Proces prijave

Za uspješnu prijavu potreban je CV na engleskom i barem B1 razina znanja engleskog jezika (govorno i pisano). Budući da treninzi ne počinju od potpuno od osnovne razine, važno je imati predznanje u konkretnoj tehnologiji. Sposobnosti logičkog i algoritamskog razmišljanja te programerske vještine testiraju se na online tehničkom testu. Ispit se sastoji od teorijskog dijela i praktičnog zadatka te kandidati trebaju oba dijela riješiti za finalizaciju prijave. Valja napomenuti i da nije moguće pohađati više tečajeva istovremeno te da je za hrvatske tečajeve potrebno biti rezident države.

Sadržaj tečaja i način pristupa materiji ovisi o programu, ali kao što smo ranije naveli, svi programi su online pa se mogu završiti kod kuće. Učenje je fleksibilno i može se prilagoditi vlastitom rasporedu i potrebama, no neki programi mogu sadržavati webinare na kojima treba biti online prisutan u stvarnom terminu. Svaki program traje nekoliko tjedana i sastoji se od više faza, a najbolji izvođači mogu napredovati nakon svake faze. Svatko tko dođe do kraja programa stječe znanje primjenjivo u industriji i vrijedno za daljnji profesionalni razvoj.

EPAM-ovi programi pomažu pružiti potrebna znanja u razvoju softvera za poduzeća. Ponosni smo što smo mogli sudjelovati na DEBUG konferenciji te na taj način omogućiti mladim profesionalcima i onima koji žele napraviti karijerni zaokret da doznaju više o EPAM-u i vrijednim Campus tečajevima.

Prijave na EPAM Campus su u tijeku! Iskoristite besplatnu online priliku da dubinski uronite u IT industriju, proširite znanje te unaprijedite vještine programiranja. Pripremite se za putovanje na kojem ćete ovladati najsuvremenijim tehnologijama učeći od ponajboljih EPAM stručnjaka.