Smanjujte se dok rastete, ili kako osigurati da unutar organizacije ne bujaju svi timovi

Foto: Infobip

Pokrenemo posao s jednim timom. Kupci vole produkt, i rađa se potreba za novim funkcionalnostima. Jedan tim nije dovoljan, već više njih, puno timova. Organizacija općenito raste, a skaliranje timova više nije obrazac podizanja jednog tima…

Pa kako onda pravilno rasti?

Na to će pitanje pokušati odgovoriti prvi inženjer Infobipa Damir Prusac u svojem predavanju na .debugu. Pitali smo ga o čemu to točno planira govoriti.

.debug: Naslov predavanja je “Smanjujte se dok rastete” – o kolikom rastu “ljudstva” ovdje govorimo?

DP: U ovom trenutku unutar Infobipa imamo 70-ak timova unutar Engineeringa i tu govorimo o oko 430 ljudi. Međutim, planovi su, s obzirom na rastući broj klijenata i produkata, već u sljedećoj godini otprilike udvostručiti broj.

.debug: Broj članova tima, dakle, impresivno raste. Što se onda smanjuje?

DP: Rast broja timova koji generiraju vrijednost za kupca i omogućava rast prihoda kroz nove funkcionalnosti i produkte je naš cilj. To znači da ostatak organizacije ne mora i ne smije linearno pratiti takav rast. To nije samo u cilju ograničenja troškova već u svrhu smanjenja kompleksnosti i održavanja brzine isporuka.

.debug: Što za vas znači sveprisutni buzzword “agilno”, koji također spominjete u najavi predavanja?

DP: Možda ste u pravu, uistinu je postala uobičajena uzrečica kad se nešto želi ubrzati ili promijeniti (na bolje). Gledao bih to pozitivno, jer prije 10- tak godina sam želio da svi pričaju o tome, da razumiju načela i vrijednosti, a da se metodologija promatra kao sredstvo do zdravijeg i efikasnijeg poslovanja. I danas to želim. Cijela poanta je u činjenici da smo u VUCA svijetu (Volatiliy, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), tako da mislim da agilnost nije “commodity”, već nužnost.

.debug: Za kraj, koje biste tri točke izdvojili kao glavne preporuke menadžerima u brzo rastućim timovima?

DP: Ukratko – brinuti se o ljudima prije čvrstih metrika, staviti fokus na učenje te biti jasan u očekivanjima i isporukama od sebe i svojih ljudi.

Više o svemu saznajte na .debug konferenciji 12. i 13. prosinca 2019.