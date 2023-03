Spyrosoft i dalje zapošljava IT stručnjake za automotive

Dok velike IT kompanije u svijetu otpuštaju radnike, Spyrosoft i dalje bilježi rast te dobiva projekte u kojima surađuje s vodećim svjetskim tvrtkama u automotive industriji

U periodu kad se svjetske tech kompanije kao Meta, Microsoft ili Amazon okreću otpuštanju na tisuće zaposlenika zbog straha od recesije, hrvatska tech scena napreduje, traži još više zaposlenika i preuzima nove projekte. No, sve to ipak uz dozu opreza…

U razgovoru s prošlogodišnjim dobitnikom nagrade Zlatna bilanca u kategoriji najbolji novi poduzetnik, Igorom Koržinekom, pitali smo ga kako bi komentirao otpuštanje u IT sektoru u velikim tvrtkama u proteklom periodu i hoće li se to odraziti na hrvatsku IT scenu. Istaknuo je dvije točke koje su po njemu najviše utjecale na današnju situaciju na globalnom tržištu:

Otpuštanja u IT sektoru su faza stabilizacije oscilacije potražnje uz dodavanje šoka i posljedičnih mjera opreza zbog globalne krize uzrokovane ratom u Ukrajini.

2020. godine je pandemija uzrokovala dosta promjena u stilu i načinu života, pa je investicijsko viđenje civilizacije u budućnosti otišlo u krajnost gdje se vidi čovjeka kao roba zatvorenog prostora i komunikacijskih alata koji zamjenjuju u potpunosti fizičke sastanke. To je isto bio šok, a rezultat šoka je imao ogroman pozitivan utjecaj na potražnju IT usluga. Veliki igrači su svoje profite usmjerili na prekomjerno, “strateško” zapošljavanje ljudi bez konkretnih projekata, prije nego netko drugi zaposli te iste ljude.

2022. se dogodio drugi tip šoka u kome se i dalje dovoljno ekonomski globalan svijet, koji se izuzetno brzo oporavljao od pandemije, našao pred šokom globalne ekonomske polarizacije. Odraz na IT je bio odsijecanje velike količine developera izvrsnog odnosa cijena/kvaliteta i porast potražnje za zamjenom s jedne strane ali istovremeno naznakama krize zbog usporavanja rasta pa i pada drugih ekonomija, što se prelijevalo u IT sferu.

Rezultanta te dvije sile je značajno usporen rast, koji je naveo one, koji su se preinvestirali, na optimizaciju kadra.

Hrvatska je dio zapadnog globalnog tržišta i stvari koje se tamo dešavaju propagiraju do nas s određenim kašnjenjem. Treba nas više gledati kao malenu svjetsku IT enklavu koja ne može nikako utjecati na svijet, ali na koju svijet ima značajan utjecaj.

Zašto Spyrosoft ne bilježi pad poslovanja ili otpuštanja?

Koržinek navodi kako je Spyrosoft dodatno popravio već ranije dosta dobre financijske mehanizme kontrole, tako da će se planirani proračun jako dobro pratiti. Praćenje osigurava i mogućnost pravovremene reakcije. Uz to, ne zapošljavaju bez postojećeg projekta.

Ipak uzevši u obzir trenutne prilike poslovanja, a pogotovo tijekom pojavljivanja naznake recesije, navodi sljedeće:

Oprez. Treba biti oprezan. Nikako ne treba zapošljavati ljude bez osiguranog posla. Isto tako treba biti oprezan s obećanjima.

Davno je bilo kad je IT tvrtka ili djelatnik iz područja IT-a radio za klijente u RH. Klijenti iz RH su nam rijetkost. Znači cijene nam se prilagođavaju klijentima izvana. To nam osigurava držanje dosta dobrih primanja djelatnika. Tako da jedini razlog koji vidim za pad broja IT stručnjaka je sveopća klima u državi i društvu: zdravstvo, pravna država, školstvo, promet. To kod nas postaje nefunkcionalni luksuz, a u državama veće gustoće naseljenosti to su stvari koje će i dalje funkcionirati. Ljudima je to potrebno. A ljudi iz IT-a se lako prila-gođavaju uređenim sustavima. Srećom i dalje nas ima koji vide neku prednost života u RH usprkos “državnoj klimi”.

Zadržavanje zaposlenika

I za kraj, u Spyrosoftu kažu kako nastoje biti bolji od drugih te tako steći naklonost novih klijenata i zadržati postojeće. A kako to rade? Tako što ulažu, navode, u razvoj stručnih i socijalnih kvaliteta djelatnika više nego ranije.

U njihovom odjelu People Partnera gdje brinu o zadovoljstvu i zadržavanju zaista imaju posla više nego ikada. Marija Petrlin, People Partner, objašnjava:

Kad pričamo o zadržavanju zaposlenika svi će uvijek prvo spomenuti financije kao glavni način zadržavanja naših IT kolega. Iako su financije i benefiti iznimno važni, oni ne mogu biti jedini faktori kojima nastojimo zadržati zaposlenike. Zanimljivi projekti, dobra atmosfera, mentori, tehnologije koje se koriste – neki su od jednako važnih faktora o kojima se puno manje piše, a ipak im to najviše određuje radni dan. Generalno bih rekla da je za zadržavanje najbitnije slušati zaposlenike i konstantno raditi na stvarima koje se mogu poboljšati. Za svaku IT tvrtku će to biti nešto drugo.

Spyrosoft redovno organizira besplatne radionice za dijeljenje znanja i događaje na svojim uredskim lokacijama na nekoliko kontinenata. U Hrvatskoj se tako prošle godine u rujnu održao prvi Spyrosoft Learn & Chill event u Zagrebu. Ove godine će ih biti nekoliko u Zagrebu i Osijeku. Ti su događaji otvoreni za sve zainteresirane posjetitelje. Predavači i panelisti su IT stručnjaci iz Hrvatske, Poljske, UK, itd., a nakon radionica uvijek slijedi druženje i networking.

Spyrosoftova otvorena radna mjesta možete potražiti i u našoj sekciji Zapošljavanje, kao i na njihovoj stranici karijera.