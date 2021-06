Što je to MarTech i kako može predvidjeti trendove?

LeverUP koristi spoj marketinga i tehnologije za rješavanje poslovnih izazova uz moć podataka. Drugim riječima, to je data-driven marketing koji funkcionira uz pomoć platforme Salesforce CDP

Marketing + technology = MarTech. IT tehnologija sada može koristiti svoju punu moć u rješavanju poslovnih izazova. Sve se temelji na korištenju podataka. Marketing i razvoj poslovanja sve više postaju „data-driven“.

Živimo u dobu u kojemu kupac ima punu kontrolu. Amazon može predvidjeti koje ćemo proizvode kupiti, Netflix s velikom točnošću preporučuje emisije koje nam se sviđaju, a Uber nam omogućuje prilagođavanje putovanja do detalja kakav je vrsta vozila u kojem želimo putovati. Kupci očekuju da tvrtke blisko razumiju njihove preferencije, žele personalizirana iskustva i zahtijevaju brzu uslugu. Bez takve prilagodbe više nije moguće poslovati.

Rascjepkani podaci o kupcima

Sustavi automatizacije poslovnih procesa i marketinške automatizacije već od ranije funkcioniraju, no u većini slučajeva takve platforme su ili potpuno izolirane ili u najmanju ruku nisu u potpunosti integrirane s drugima. Zbog toga je uvid u podatke o kupcu i danas vrlo fragmentiran.

Data flow podaci kod klijenata uglavnom ne dolaze u stabilnom i ravnomjernom tijeku već najmanju ruku dolaze u dvije odvojene cjeline: Prva se odnosi na „engagement“ podatke koje govore o tome do koje mjere potencijalni ili postojeći klijent komunicira s našim sadržajem i reagira na marketinške aktivnosti; druga je „sales-related“ cjelina koja se oslanja na prodajne podatke.

Naravno, puno korisnih informacija ostaje „negdje između“, ovisno o dodirnim točkama koje postojeći / potencijalni klijent ima s robnom markom. LeverUP implementira rješenje Salesforce CDP (ranije poznato kao Customer 360) koje sve te podatke dovodi u isti tijek.

LeverUP predviđa trendove uz pomoć cross-cloud pristupa

LeverUP tradicionalno podržava cross-cloud pristup i tako može preduhitriti trendove. Još i prije nego sto Salesforce ponudio platformu Customer 360 za cjelovit pregled korisnika, sustavno smo promovirali cross-cloud, cjeloviti pristup u kojemu klijent doista izvlači maksimum iz podataka koji se neprestano generiraju u IT sustavu. „We see the big picture“ – naš slogan održava naše stvarno iskustvo poslovanja.

Salesforce arhitekti, konzultanti i developeri u tvrtki LeverUP dijele spomenutu cross-cloud viziju, orijentiranu prema Customer 360 pregledu.

LeverUP: Partner za Salesforce CDP projekte u regiji

Salesforce je nedavno poduzeo rebranding platforme Customer 360. Platformu sada poznajemo pod nazivom CDP – Customer data platform. LeverUP sa svojim velikim iskustvom u multidimenzionalnom pristupu Salesforce implementacijama, predstavlja jedinstvenog partnera za Salesforce CDP projekte u našoj regiji.

Salesforce CDP izlazi iz okvira CRM pristupa i marketinške automatizacije. Služi kao „single source of truth“ za sve podatke o poslovanju vezane za potencijalne i postojeće klijente. Uz pomoć platforme Salesforce CDP mogu se kreirati unikatni profili klijenata s povezanim podacima iz Salesforce Marketing Clouda i rješenja Interaction Studio (marketinška automatizacija), Sales i Service Clouda (CRM i korisnička podrška), Commerce Clouda (online prodaja), korisničkih aplikacija, mnogobrojnih 3rd party aplikacija. Povezanost 3rd party podataka je omogućena putem jednog od najprogresivnijih API rješenja Mulesoft. Naravno, tu su AI tehnologije za dostavu podataka točno tamo i kome je u tom trenutku najvažnije, a i a dostavu očekivanog sadržaja klijentu.

Uz to naravno idu i business intelligence rješenja kao sto su Datorama i Tableau.

Developeri, specijalisti, arhitekti

Na koji je način sve ovo povezano s developerima, pogotovo mladim stručnjacima koji dolaze na konferenciju .debug? Ovakve implementacije nude puno uzbudljivih mogućnosti profesionalnog razvoja. Od čistog developmenta do napredovanja u status arhitekta i Business intelligence specijalista. Tu su i API integracije, data flow architecture, i analitika, te novi smjerovi developmenta, čak i novi programski jezici specifični za Salesforce okruženje.

Svakom mladom developeru kojeg zanima MarTech preporučila bih upoznavanje s web stranicama trailhead.salesforce.com i „piramidom“ certifikacija u ogromnom „Salesforce svijetu.

Daria Kulikova, CEO, LeverUP, info: leverup.io

Darijino predavanje moći ćete poslušati na .debugu!