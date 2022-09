The Geek Gathering ponovno okuplja IT stručnjake u Osijeku

Iako je prošlo skoro 10 godina od posljednje konferencije, The Geek Gathering i dalje budi lijepa sjećanja kada ga spomenemo. Upravo zbog toga, ove godine vraćamo ga u Osijek. Početkom listopada grad na Dravi okupit će velika svjetska imena i profesionalnce iz IT industrije te još jednom potvrditi status softverskog grada – poručuju organizatori

The Geek Gathering održat će se u razdoblju od 6. do 7. listopada, a glavnu riječ voditi će tech stručnjaci, kreatori ideja i inovatori koji će staviti naglasak na ekspertizu. Oslobođen od nepotrebnog, ovaj skup će omogućiti da sagledate perspektive stručnjaka, razgovarate o strategijama i uhvatite se u koštac s različitim pristupima rješavanju problema. Cilj događaja je povezivanje svih sudionika kroz interaktivna predavanja, radionice, okrugle stolove i druženje, a sve će se to odvijati na više lokacija u centru grada:

Kino Urania – Geeks on the big screen & workshops

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) i Restoran Lumiere – Masterclasses

Trica Caffe bar – Discussion and chill

Neki od predavača su Mislav Malenica (CEO, Mindsmiths), Srđan Kovačević (CEO, Orqa), Bojan Alikavazović (SOC Tier 3 analyst, Diverto), Shuaiqi Sun (UX/UI team lead, Design system architect, Ivan Levak (Freelance designer), Wekoslav Stefanovski (Head of development, Sourcico), Tonimir Kišasondi (Information security consultant, Apatura), Igor Vuk (Senior manager, Co-funder, Apatura), Marko Jovanovac (Founder, Symbol), Ivan Rajković (Founder and CEO, SpectreXR), Josip Stuhli ( CTO, SofaScore), Radovan Baćović (Data engineer, GitLab) te mnogi drugi.

“Volimo reći kako The Geek Gathering nije konferencija već okupljanje profesionalaca i stručnjaka iz IT sektora koji će kroz druženje i zabavu razmijeniti mišljenja, vještine i iskustvo, te se na kraju međusobno povezati. Posebno smo fokusirani na kvalitetu i stručnost predavača te na ugodnu i opuštenu atmosferu koji osiguravamo kroz koncept kakav dosad nije viđen u Osijeku” – ističe Feđa Ivanšić, generalni direktor konferencije.

Ideja ovoga formata događaja je sasvim drugačija i zasigurno će ovo druženje učiniti posebnim.

Kako bi se ostvarila vizija i veliko iskustvo The Geek Gatheringa, događaj će biti ograničen na 500 sudionika. Upravo zbog toga, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme putem linka.

Dva dana učenja, razmjene iskustava, upijanja najnovijih trendova, stvaranja novih poznanstava i poslovnih veza, dobrog druženja, uživanja i zabave – ukratko, sve to donosi The Geek Gathering.

Sve aktualnosti možete pratiti putem službene web stranice na kojoj će uskoro biti objavljen cjelokupni program, dok svakodnevno s organizatorima i svima zainteresiranima za događaj možete komunicirati i putem društvenih mreža – Discorda, Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIna.