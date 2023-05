Tko u IT tvrtki odlučuje o sljedećem velikom featureu?

U produktnim je kompanijama razvoj proizvoda nešto drugačiji nego u slučaju agencijskog rada. Kompanije imaju slobodu razvijati nove funkcionalnosti i dodatke proizvodu, ali s tom slobodom – kao, uostalom, i uvijek – dolazi i odgovornost. Kako odabrati sljedeći novi feature, kojoj ideji ili inovaciji posvetiti vrijeme i kako osigurati da je cijeli proces u skladu sa strategijom proizvoda, odluke su koje pritom treba donijeti.

S nizom pitanja obratili smo se domaćoj produktnoj kompaniji SysKit, kojoj ovi procesi nisu strani, da bismo doznali kako pronalaženje i implementacija novih dodataka proizvodu, od ideje do realizacije, izgleda u praksi. Naši sugovornici bili su Danijel Čižek (Product Manager) i Hrvoje Bagarić (Engineering Team Lead).

Predstavite nam ukratko proizvod o kojem govorimo…

HRVOJE: Glavni nam je fokus na razvoju Syskit Pointa, SaaS platforme za jednostavno upravljanje Microsoftovim resursima i osiguravanju IT okoline. Neki od naših klijenata imaju gotovo više korisnika od stanovnika Zagreba. Govorimo o petabajtima podataka, o ogromnom broju različitih workspaceova, kanala, stranica, grupa, unutarnjih i vanjskih korisnika. Kako bi korisnici mogli efikasno upravljati svime, osmislili smo platformu koja u centraliziranom dashboardu kreira cjelokupnu sliku okoline i pojednostavljuje daljnje akcije.

DANIJEL: Uobičajeno su za održavanje organizacijske IT okoline zaduženi IT admini. Međutim, oni su u velikim, ali i manjim tvrtkama zatrpani ticketima, npr. za dodavanje korisnika u grupe ili kanale, dok se istodobno moraju brinuti za sigurnost podataka i ispravno funkcioniranje svih tih servisa. Syskit Point automatizira procese, ubrzava onboarding i offboarding zaposlenika, obavještava o sigurnosnim rizicima te podržava usklađenost s različitim compliance standardima.

Odakle sve dolaze ideje za nove feature ili dodatke proizvodu?

DANIJEL: Imamo niz izvora i načina na koje prikupljamo ideje. Produktni se tim bavi istraživanjem tržišta, prikupljanjem i sumiranjem znanja od analitičara i istraživanja, praćenjem trendova i zaključivanjem. Customer Success Manageri i prodajni tim u stalnom su kontaktu s našim korisnicima i dobro su upoznati s njihovim izazovima. Nama u produktnom timu korisnički problemi su jako zanimljivi. Međutim, koliko god želimo sve riješiti odjedanput, naš je cilj u suradnji s development timom analizirati što će dodati najviše vrijednosti proizvodu.

Kada već spominjem dodavanje vrijednosti u proizvod, kod nas developeri imaju izrazito važnu ulogu i u generiranju i realizaciji ideja. Razvojni timovi su puni nevjerojatno pametnih i kreativnih ljudi. Zbog prirode svog posla i osobne radoznalosti, stalno istražuju najnovije tehnologije. Ne samo da stvaraju visoko kvalitetna razvojna rješenja, nego često i predviđaju poslovne izazove. Nerijetko i puno ranije nego što nam korisnici iskomuniciraju te probleme.

HRVOJE: Osim redovnih planiranja, uveli smo i proces Internal Technical Items. Na njemu inženjeri predlažu fikseve koji smanjuju tehnički dug i poboljšavaju platformu, ali i čine developerske duše sretnima. Kad imaju neku ideju, developeri raspišu korisničke scenarije i daju prijedlog rješenja. Tako smo primjerice unaprijedili način kako se upgradea baza i način na koji end-useri exportaju logove. To je pomoglo i korisnicima, ali i nama interno.

Također, imamo dobrovoljnu Code Retreat inicijativu gdje jednom godišnje pozovemo sve Syskitovce, bez obzira kojem timu pripadaju, da oforme interdisciplinarne timove i slože pitch svoje ideje. Pa tako timovi mogu biti složeni od developera, QA inženjera, office asistenta i marketingaša. Svatko donosi svoja znanja i iskustva u kreiranje ideja s kolegicama i kolegama s kojima možda nisu imali priliku ranije raditi. Code Retreat nam se pokazao punim pogotkom. Brojna poboljšanja, koja su oduševila korisnike, implementirali smo baš iz te inicijative.

Što se s idejama potom događa? Imate li “ladicu” punu ideja koja samo čekaju na primjenu?

DANIJEL: Nemamo ladicu, ali imamo „čistilište“. To je inicijalna faza u koju ulazi sve. Sve ideje i svi korisnički problemi, iz svih timova i svih izvora koje imamo na raspolaganju. Bitno ih je prikupiti što više kako bismo mogli ustanoviti uzorke i donijeti što više odluka temeljem podataka. Banalni primjer, ako se velik broj korisnika susreće s istim problemom, taj će prijedlog rješenja imati prioritet pri razmatranju.

Potom prijedlozi ulaze u drugu fazu tijekom koje izrađujemo mockupe i odrađujemo testiranja s korisnicima. U slučaju da se ideja pokaže kao razvojno i tržišno zanimljiva, smještamo je u product roadmap i konačno u razvoj. Ponekad ni sami korisnici nisu svjesni koliko mogu optimizirati neke ustaljene procese pa se takve ideje ne spominju često u razgovorima. Zato je važno i da ideje za koje ocijenimo da će imati veliki utjecaj i korisnost prođu kroz ovaj proces.

Kako izgleda inoviranje i odnosi li se ono isključivo na proizvod?

HRVOJE: Trudimo se osigurati da svaki proces u tvrtki podržava inoviranje. Ako nije tako, onda je potrebno inovirati sami proces. Stalno preispitujemo vlastite pretpostavke i procese, jer stvari koje smo radili jučer, ne znači da su dobre i danas. Ipak, prednost rada na vlastitom proizvodu je ta da zaista možeš ući u dubinu tehnologije i korisničkih problema, ali i određivati tempo. Kad imaš te prednosti, imaš i veću fleksibilnost. Lakše ti je predviđati promjene pa čak i nametati određene trendove. To nam otvara vrijeme i prostor da se bavimo unaprjeđivanjem i radnih procesa, a ne samo proizvoda.

Tko je sve uključen u proces odabira onoga na čemu će se sljedeće raditi?

DANIJEL: Teško je reći tko nije. Svi timovi sudjeluju na svoj način. Prodaja daje svoje uvide koje su stekli iz razgovora s korisnicima, development daje uvide iz inženjerskog kuta, marketing koji feature najbolje plasirati, itd.

Od svih njih, tko vodi glavnu riječ, a čija je ona posljednja?

HRVOJE: Produktni tim ima glavnu riječ kad se radi o prioritizaciji i redoslijedu zadataka. Međutim, ako je prijedlog dobro argumentiran te su jasni benefiti za korisnike i za nas, velika je šansa da će biti razvijen. Bliska suradnja i brainstorming s timovima različitog iskustva i znanja značajno pridonosi uspjehu proizvoda. Proizvod može biti tehnološki savršen, ali ako nema jasnu primjenu, vrlo će vjerojatno propasti na tržištu. Zato je važno uključiti sve timove. Ako junior developer ima dobru ideju, seniori će mu pomoći oko konceptualizacije, a product manager dati prioritet u razvojnom planu.

Koliko se često donose takve odluka o novim featurima, tj. koliko ih se (godišnje) pojavi u produkciji?

DANIJEL: Svakodnevno. Gotovo svaki dan čujemo za neki novi korisnički problem koji treba riješiti ili što dodati u proizvod. Međutim, fokus nam nije na količini novih funkcionalnosti, nego na vrijednosti koju te funkcionalnosti donose. Prije nekoliko mjeseci u razgovoru s korisnicima saznali smo da neki od njih imaju preko 6000 ticketa mjesečno koje IT tim treba riješiti i to samo za odobravanje pristupa pojedinim grupama. S našim rješenjem pričamo o uštedi od 150 do 200 radnih sati mjesečno. To je primjer izravne vrijednosti na koje se želimo fokusirati pri razvoju novih featurea.

HRVOJE: I u konačnici, jedini način kako možemo biti sigurni da naša platforma stvarno rješava korisničke probleme je pustiti rješenje na produkciju, dobiti povratnu informaciju korisnika i skupiti podatke o korištenju. Zato se trudimo puštati stvari na produkciju što češće i na taj način kontinuirano poboljšavati proizvod.