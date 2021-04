Transformacija iz monolita u mikroservisnu arhitekturu za klijenta u SAD-u

Što sve podrazumijeva digitalna transformacija poslovanja jednog klijenta? Odgovor na to pitanje znaju softverski inženjeri iz GlobalLogica Hrvatska. Odličan primjer je projekt migracije poslovanja u cloud kao i izgradnje moderne mikroservisne softverske arhitekture koji su nedavno započeli za jednog klijenta iz SAD-a

GlobalLogic je kao globalna tvrtka za Digital Product Engineering i s preko 20.000 zaposlenih u mogućnosti pružiti brojne softver inženjering usluge u raznim područjima. U pravom smislu riječi ova pandemija je za njih postala prilika. I objeručke su je prihvatili. Već sredinom 2020. godine počeli su formirati timove softverskih inženjera za razne projekte u novim industrijama, povrh automobilske u kojoj nastavljaju s razvojem softvera u vozilima budućnosti. Odnedavno su prisutni u više industrijskih područja kao što je Vendor Management Systems, Fintech, Telemetrics IoT, Industry, a zaposlenici iz Hrvatske rade za velike svjetske brandove širom svijeta. S obzirom da je globalno tvrtka prisutna u više područja, a ponajviše u području komunikacije, automobilske industrije, zdravstva, tehnologije, medija, industrije zabave, proizvodnje i industrije poluvodiča, trend ulaska u nova industrijska područja se nastavlja.

Zanimljivi projekti za globalne, često digital native klijente

Klijenti s kojima GlobalLogic radi su ili digital-native, odnosno oni kojima je okosnica poslovanja tehnologija i digitalno okruženje, kao i oni koji uviđaju da bez tehnologije neće moći ostati konkurentni i opstati. GlobalLogic nema svoje proizvode, ali klijentima pomaže koristeći akumuliranu tehnološku i industrijsku ekspertizu za ostvarivanje njihovih strategija.

“Zbog toga smo i relativno brzo i efikasno protrčali kroz krizu i svjedočimo sve većoj potražnji za našim uslugama. Tržište je vrlo snažno u svim segmentima, pa čak i onim područjima koja su se u prošlim krizama pokazala kao relativno neotporna. Očito je da mnogi uzimaju ovu krizu kao priliku i ulažu u transformaciju, radije nego da štede čekajući bolja vremena sa starim poslovnim modelom”, rekao je Vladimir Kosanović, direktor GlobalLogic Hrvatska.

Klijenti su, u pravilu, tvrtke iz zemalja koje su gospodarski daleko ispred nas, a brojem ljudi i korisnika svojih servisa to su često globalne kompanije. Tako velikih tvrtki u Hrvatskoj nema i sve ono što je u Hrvatskoj izvanserijsko u smislu volumena i količina, često je vrlo malo za takve divove. Rad za takve klijente i velike projekte je prilika i za korištenje novih tehnologija. GlobalLogic je poznat kao “from chip to cloud” kompanija, odnosno pokriva se vrlo široki spektar tehnologija od nekih low level tehnologija i alata kao embedded c, do modernih web arhitektura, clouda i cloud aplikacija. Snažna je i prisutnost u Data engineering domeni gdje rade kompleksne podatkovne modele i poslovne procese.

Inženjeri kao strateški partneri u digitalnoj transformaciji

Pravi primjer takvog high level inženjerskog pristupa upravo je tvrtka s početka našeg teksta. GlobalLogic i njegovi inženjeri nastupaju kao strateški partner i pomažu tvrtkama da se transformiraju u smjeru nuđenju proizvoda i usluga kao servisa.

„Klijent je lider u svojoj poslovnoj domeni, a primjenom nove strategije pomoći ćemo im da ojačaju svoj položaj na tržištu i dominiraju u poslovanju. To podrazumijeva sveobuhvatni pristup redefiniranju poslovnih procesa i alata koji se koriste te uključuje migraciju iz fizičke lokacije u oblak, transformaciju monolitne arhitekture u napredniju mikroservisnu arhitekturu i direktnu upotrebu aplikacija i usluga u samom oblaku“, objašnjava Nikola Ljubišić, Lead Software Engineer u GlobalLogic Hrvatska koji vodi jedan od timova na spomenutom projektu.

Projekt se sastoji od nekoliko faza razvoja. Prije svega, korisničko sučelje samog klijenta, iako funkcionalno bazirano je na tehnologijama koje su zastarjele i namjera je zamijeniti ih s modernim tehnologijama što će posljedično rezultirati sa značajno boljim iskustvom za korisnika. Paralelno, se događa prebacivanje s virtualnih strojeva u cloud što će značajno rasteretiti interni IT od klijenta i donijeti uštede jer se više neće morati brinuti oko održavanja, sigurnosti i sličnog. Poslovanje u cloudu donosi i nov način komunikacije između aplikacija, odnosno svi procesi će se događati u pozadini i klijent će samo morati definirati preferencije. Također, imat će globalno distribuiranu bazu podataka i moći će raditi replike po cijelom svijetu.

Posebna priča je prelazak s monolitne na mikroservisnu arhitekturu. S obzirom da klijent ima puno procesa i kontinuiranu potrebu za nadograđivanjem sustava, razbijanje strukture na više malih jedinica donijet će veću fleksibilnost u razvoju. To će ujedno doprinijeti održivosti cijelog sustava i mogućnosti skaliranja po potrebi.

Rad na složenim projektima

Rad na ovako složenim projektima, znači i puno praktičnog rada na različitim tehnologijama. Primjerice , u našem slučaju C# , NodeJs u back-endu, prelazak na moderan SPA (en. single page application) pri razvoju user interfacea, rad u Cosmos DB za kreiranje baza itd. Posebno zanimljiv je Blue Green Deployment koji omogućuje produkciju softvera na dvije platforme dok istovremeno korisnici bezbrižno koriste uslugu. Na taj način dodaju se nove funkcionalnosti u sustav bez prekida rada samog sustava i dostupnosti korisničkih servisa.

“Bez novih tehnologija nemoguće je ostati konkurentan na tržištu. Mi u GlobalLogicu pratimo trend “from chip to cloud”, čime svakodnevnim radom dokazujemo da razvoj softvera od strane naših inženjera pokreće svijet. Kombinacijom povećavanja palete usluga, stvaranjem kvalitetnog korisničkog iskustva i integracijom protoka podataka medu sustavima, strateški se ostvaruje zadovoljan korisnik, na kojega je i sav naš trud usmjeren. Na taj način timovi, na više projekata putem iskustva i inovativnosti, klijentu omogućavaju zadržati vodeću poziciju na tržištu”, kaže Pavao Varela Petrač, Lead Software Engineer u GlobalLogic Hrvatska koji vodi drugi tim na spomenutom projektu.

Koliko je ovaj proces razvoja važan i uzbudljiv za klijenta, toliko je i za same developere, s obzirom da tako stječu bogato iskustvo rada u najnovijim softverskim alatima i rješavaju zamršene probleme na koje nailaze po putu. Paralelno, s razvojem projekata u novim industrijskim područjima, nastavlja se s radom za velike brandove i to na razvoju automobilskog softvera. To područje, unatoč pandemiji i smanjenom broju prodanih automobila, raste, a sad je sve očitija transformacija industrije i s njom povezano investiranje u električna vozila i autonomiju, kao i povezanost.

Kako kaže direktor tvrtke Vladimir Kosanović upravo to bogato iskustvo iz automobilske industrije pomoglo je u ulasku u nova područja. „Nova područja smo izgradili bez većih problema. Izrada softvera je vještina koja podrazumijeva određena znanja i iskustva koja su neovisna o tehnologiji, pa to pomaže. A mi smo tu uistinu jaki. Ujedno, imamo snažno zaleđe cijele grupe od 20.000 ljudi koje je tu na raspolaganju u svakom trenutku“, kaže Kosanović i dodaje kako je tvrtka globalno i u Hrvatskoj tijekom pandemije premašila sva očekivanja i ostvarila najbolju poslovnu godinu dosad. Trend se nastavlja. U posljednja tri mjeseca u GlobalLogic Hrvatska je zaposleno više od 15 ljudi, a trenutačno je otvoreno više od 20 pozicija.

Budućnost izgleda obećavajuća, a trenutačno se kao jedini limit čini ponuda na tržištu rada. Upravo zato aktivno rade na dovođenju eksperata i s drugih tržišta koji će zajedno s domaćim softverskim inženjerima činiti agilne timove koji rješavaju složene tehnološke probleme.