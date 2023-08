Undabot ostvario suradnju s ilustratoricom i muralisticom Teom Jurišić

Suradnjom hrvatske IT tvrtke Undabot i međunarodno priznate ilustratorice i muralistice Tee Jurišić dogodio se neočekivani spoj umjetnosti i tech industrije

Undabot, jedna od vodećih IT tvrtki sa sjedištem u Zagrebu, nedavno je obilježila 10 godina uspješnog poslovanja kroz osvježenje vizualnog identiteta. Uz novi i moderniziran website, odlučili su se i za izradu custom ilustracija koje iz kreativnog kuta prikazuju rad Undabota. Kako su tvrtka koja izrađuje custom rješenja za svoje klijente, ništa manje nisu htjeli ni za svoje ilustracije. U suradnji s međunarodno priznatom ilustratoricom i muralisticom, Teom Jurišić, stvorene su jedinstvene ilustracije koje dočaravaju duh i karakter Undabotovog radnog okruženja i atmosfere. Svaka ilustracija pažljivo je osmišljena kako bi se istaknule vrijednosti tvrtke te predanost kreiranju izvrsnih rješenja kroz stručan pristup, što čini srž Undabotovog poslovanja.

Kako i zašto je došlo do suradnje otkriva marketing managerica Undabota, Marina Vnučec:

“Nekoliko mjeseci se unutar tima “kuhala” ideja o izradi custom ilustracija i suradnja s Teom se tu pokazala se kao pun pogodak. Iako smo definirali neke smjernice, kao što su boje branda i tip ilustracije, prepustili smo Tei cijeli kreativni proces i ona je to odradila izvrsno! Odlično je prenijela atmosferu u tvrtci, i uspješno i vjerno to utkala u ilustracije. Zaista smo zadovoljni suradnjom i nadamo se da ćemo i ubuduće imati prilike ponovno zajedno raditi!”

Kako izgleda suradnja iz perspektive ilustratorice, otkrila nam je ona sama:

„Suradnja s Undabotom je bila prva takve vrste. Čim sam dobila poziv za suradnju, zainteresirala sam se jer mi je to bilo nešto novo, a novo je često kod mene sinonim za izazov, što naposljetku vodi k učenju. Čitava IT branša mi nije inače bliska, ali rad s kreativnim, mladim timom iz Undabota je doveo do toga da naučim što je kodiranje, user journey i slično“, objašnjava Tea.

Tea za sebe kaže kako je pripovjedač koji sve ideje klijenta može pretočiti u sliku, koristeći se metaforama i umjetničkim stilom koji je prepoznat od mnogih međunarodnih studija i agencija. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti, gdje se počela izražavati kroz različite tehnike slikanja, crtanja i grafike. O suradnji s Undabotom ima samo riječi hvale:

„Ekipa iz Undabota je imala jasnu viziju kakav konačan proizvod žele, tako da sam imala određene upute poput korištenja nekoliko boja i plošnih oblika u ilustracijama, što mi se svidjelo jer je bio dobar izazov izaći iz svog uobičajenog modela rada. Ono što bih posebno htjela istaknuti je da se custom made ilustracije koje sam radila ne mogu mjeriti sa stock ilustracijama, jer imaju autorski potpis i utjecaj klijenta koji je svojim inputom radio na njima skupa sa mnom. Sve te stavke naposljetku vode prema tome da korisnik ilustracija polako po njima postaje prepoznatljiv i unikatan. Suradnja je bila divna, nekomplicirana i brza, tako da smo u ovom projektu postali dobar tim“, zaključuje Tea Jurišić.