VIDEO: About You najavljuje svoj nastup na .debugu

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2023. Predstavljamo tvrtku About You, gost je Ivan Jović, Tech Hub Manager

Kompanija koju možda znate kao online trgovinu, About You, u Zagrebu ima svoj tehnološki i developerski hub, a njegov prvi čovjek, Ivan Jović, navratio je u .debug studio kako bi nam ispričao što je kod njih novoga od prošle godine i prvog nastupa na našoj konferenciji. U video snimci razgovora doznat ćete više, no spomenimo kako je od tada njihov tech hub u Zagrebu udvostručio broj zaposlenih, a zapošljava i dalje.

O radu u velikim međunarodnim timovima, tehnologijama koje koriste, mogućnostima potpuno remote rada iz bilo kojeg dijela Europe također je bilo govora, a najavljen je i nastup About You na .debugu, gdje će se predstaviti zanimljivim predavanjem stranog predavača. On će govoriti o izradi platforme koja opslužuje 20 milijuna upita 10.000 narudžbi u minuti. Na izlagačkom boothu i ovoga puta možete očekivati iznenađenja, osvježenja i nagrade.