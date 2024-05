VIDEO: Najavljujemo nastup Porsche Digital Croatia na .debugu

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2024. Predstavljamo tvrtku Porsche Digital Croatia, gošća je Nives Božić, Head of HR

Porsche Digital Croatia dugogodišnji je partner naše developerske konferencije, kompanija koja se bavi razvojem IT rješenja za autoindustriju te kao takva bilježi rast u broju zaposlenika. I dalje su u potrazi za novim stručnjacima, a koji su to profili koje trenutačno traže, iznijela je prava osoba za to – voditeljica njihovih ljudskih resursa, Nives Božić.

U našem je studiju govorila i o tome kako se kod njih radi, koje su prednosti radnog mjesta i kompanijske kulture, kako izgleda selekcijski proces te kako se provodi “onboarding”. Najavila je i nastup njihovih stručnjaka na .debugu, koji će održati dva zanimljiva predavanja, a nagovijestila je i iznenađenja na izlagačkom boothu. Više o svemu pogledajte u nastavku, a potom si osigurajte i ulaznicu za .debug.

Kupi ulaznicu

250 € Ulaznica 50 € Studentska ulaznica 100 € Online ulaznica 30 € Studentska online ulaznica